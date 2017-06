Daniel Brauer piloto del Karting Entrerriano

Deportes / 02-06-2017

Estas participando en una categoría muy competitiva como es el karting Entrerriano representando a Aranguren, hacemos un balance de tu participación en esta categoría 150 clase B.

-Este año seguimos como el año pasado compitiendo en el karting provincial en la categoría 150 Clase B y nos propusimos mejorar, estamos haciendo escuela en esta categoría ya que somos nuevos, nosotros venimos de la tierra pero este año arrancamos y tan mal no nos ha ido ahora estamos en la tercer carrera logramos el objetivo primordial que era hacer un podio y estar entreverado bien en el lote de punta que gracias a dios este año apostamos a eso y estamos metidos en eso.

Es bueno esto para vos y toda la gente que te rodea de estar en un podio.

-Es una inyección anímica importantísima para todo el equipo y da un gran empuje y un gran alivio y decimos si podemos aunque nos cueste un poquito estamos para pelear de igual a igual con pilotos experimentados que tienen una trayectoria amplia en el karting.

¿Cómo está conformado el equipo?

-Estamos en las mismas condiciones que el año pasado, en el motor esta Mariano Grinovero (Capota) de Viale, chasis Castaño Sergio de Gualeguay que no es chasis propio sino alquilado.

La puesta a punto del chasis para cada circuito no es nada que ver.

-Yo te diría que si dividís el karting en tres el 70% de todo es el chasis el 15% de motor y 15 de piloto por lo menos a mi manera de ver las cosas porque si va vas a un circuito y no caíste bien con el chasis así tengas un buen motor vas a pecar por perder potencia por ir de trompa o de cola.

Has participado en todos los circuitos que se corren en el ámbito provincial, cual te cayó mejor.

-El circuito que más me gustaba era Gualeguay pero después de haber venido de tierra y conocer otros circuitos el que más me gusta es el circuito de Concepción del Uruguay es un circuito que tiene mucho mixto, es muy parecida a la tierra con curvas y contra curvas cortas mucha aceleración, dos chicanas tipo tierra entonces es el circuito que mejor me adapte.

Bien sabemos que todo arranca con la prueba del dia sábado.

-Sí, la actividad en general arranca el viernes el sábado y domingo seria oficial y el viernes extra oficial ya que el circuito esta habilitado para hacer pruebas libres pagando un seguro, si vos queres ser competitivo de no ser que seas muy bueno de mas que hay pilotos que lo son tenes que ir el viernes y hacer un par de retoques y ver como caes en la pista porque por ahí las pistas te cambian asique mejor hacer pruebas el viernes y arrancar el día sábado más seguro, el día sábado a la mañana se arranca con tres tandas de entrenamientos hasta como las catorce horas y luego si la clasificación para ver el ordenamiento de las grillas de la serie del dia domingo y después la final.

Lo mejor es clasificar lo más adelante posible para largar en la serie en los primeros puestos.

-Eso es lo primordial lo que por ahí veníamos pecando pero lo que puede hacer la fecha pasada que fue en Paraná que clasifique séptimo a 200 centesimas de la punta, te comento para que tengas una idea de lo pareja que es la categoría desde el puesto uno al puesto treinta y nueve estamos encerrados en un segundo asique calcúlale que media decima te tira ocho o nueve puestos para atrás es embocar la clasificación y después con esa paridad en pista es difícil sobre pasar tenes que tirar maniobras, tenes que estudiarla bien porque es una categoría súper pareja.

¿Cómo fue la carrera en sí de esta gran final?

-En Paraná primero arrancamos con la serie yo clasifico séptimo largo en la serie tercero, una serie bien y perdono el de adelante porque somos compañeros de equipo y dijimos de respetarnos no hacer nada en la primer vuelta ya que la primer vuelta tenes que estudiar la pista esta fría y Juan Manuel Franchin que es un piloto ya experimentado por no tocar al primero hace un semi trompo y lo alcanzo a tocar yo no perjudicándome del todo pero si hace que me pasen dos karting más cosa que me deja quinto en la serie y me cuesta remontar hasta llegar al tercer puesto en la última vuelta, la termino como largue pero con un buen ritmo y si no hubiera sido por el toquecito de entrada hubiésemos podido ir mas para adelante y eso me hiso un ordenamiento de partida para la final que largue quinto donde se hace media enredada y llego hasta el noveno o decimo pero por suerte pude mantenerme en el ritmo y entrar llegando hasta el tercero y en dos curvas agarro el primero y el segundo ya pensando ir por todo salgo de la recta y me marcan cartel de la última vuelta y dije voy a cuidar y es más casi pierdo la tercera posición por cuidarme de mas pero logre el podio, era el primer podio e hice cosas que no se hacían frene en lugares que no tenía que frenar, acelere antes pero los mismos nervioso se me aflojaron las piernas pero logre el tercer puesto que reactiva y ayuda a encarar lo que viene, encima un año medio complicado en lo presupuestario entonces ese podio te da ánimo para la próxima que es en Concordia.

Estas arriba del podio y que pensas.

-Pensas en todos los que están abajo y laburaron por vos, los que te acompañan siempre, mi señora, mi nena, amigos, mis viejos que me aguantan en el trabajo y más que nada este tercer puesto se la quiero dedicar al mecánico y amigo Capota Grinovero que me alentó para seguir ya que yo en un momento me resigne y decía de volver a tierra asique esto más que nada es dedicado a él.

Se viene Concordia.

-Concordia es una pista rápida, el año pasado cuando arranco el campeonato caímos bien dentro de todo pero tuve mala suerte en las dos carreras que hicieron en Concordia tuve toques de carreras, en la primera fue un error mío que me paso en un frenaje y perjudico a otro inclusive y doblo la punta de eje y la segunda viene de la entrada de la chicana uno mi fuerte y me pega de atrás y me dobla el eje también y quede afuera, con un chasis inferior que tenemos este año no caímos mal asique no vamos con mala expectativa, este año la categoría se emparejo mucho hubo un cambio en la parte técnica y desaparecieron los cucos quien dice de la categoría que por ahí vos te das cuenta que hay motores que no suenan igual y hay cositas que había que pulir y con esto se pulió e hiso que la categoría se empareje nuevamente, 39 karting en un segundo.

Es algo lindo para el público también.

-Tenes espectáculos en todas las posiciones, de un noveno al tercero, quinto tenías posibilidad de ganar la carrera al segundo se pasaba en un frenaje quedabas sesto iba un lotecito de ocho adelante que vos no sabías quien ganaba la carrera cosas que años anteriores había karting que se cortaban, no implica que no pueda pasar porque hay gente que le cae bien un circuito y encuentra la puesta a punto pero se emparejo mucho a la categoría. Gracias a todos lo que me acompañan en esto.