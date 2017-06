Culminaron los trabajos en la histórica torre

Noticias / 06-06-2017

La intervención en una de las cornisas de la iglesia Nuestra Sra. De Aránzazu se concretó justo a tiempo, y evito lo que podría haber sido una tragedia.” ¿Qué tiene Victoria para mostrar, sino su belleza histórica? ”, expresó el restaurador, Raúl González.

Los trabajos se extendieron por meses y pocos conocían el estado crítico en el que se encontraba el edificio más emblemático de la ciudad. Desde abajo, una andamio gigante solo daba una escueta referencia de la dimensión del trabajo, pero arriba, en la obra, una mole de aproximadamente 500 kilogramos estuvo a punto de precipitarse, y producir una tragedia. La falla estructural se había detectado en el 2010, cuando la empresa Art Restauro trabajó en la puesta en valor del edificio.

La solución

Un sistema de amarras con planchuelas de hierro sujetan hoy la pieza desprendida y un sistema especial de sellado asegura su adherencia. La pieza que abraza la estructura esta en tensión, y esto hace que la estructura se retraiga y se pege más al edificio. Igualmente cada tres años hay que ajustar el sistema para mantenerlo seguro. “En la época de su construcción se utilizaba el sistema de trabado de ladrillos. No existía el hormigón que soporta la vibración, y el hierro está ligado con cal. El defecto estaba en un estado crítico”, consideró el restaurador Raúl González. Sin profundizar demasiado en los aspectos técnicos, hay que decir que sin lugar a dudas la intervención implicó, además de recursos, mucho ingenio, experiencia, y responsabilidad extrema, para mantener la belleza de la iglesia, sin renunciar a su contenido histórico.

Patrimonio

Hay un proceso de avance en lo que es la toma de conciencia del patrimonio, aunque nos enfrentamos todos los días al ímpetu del desarrollo inmobiliario. Y así como se deja abandonado al histórico patio del Jockey con la centenaria magnolia, otros emprendedores particulares invierten para preservar el contenido histórico de sus propiedades, como el caso del empresario Ruffini que ha encargado una compleja obra de puesta en valor de la casa que se encuentra junto y sobre el Cine Teatro Victoria, donde las oficinas que se pondrán a disposición, deberán convivir con la historia que cuenta el lugar desde su arquitectura.

Raúl González, tuvo a cargo los que algunos entienden como la primera obra emblemática de la ciudad, donde se puso en valor un bien cultural, como fue la restauración de las pinturas de en el templo de Aránzazu. “¿Qué tiene para mostrar Victoria, sino su belleza histórica, que puede conmover a una persona en la calle, a través de esa caja de resonancia que es el urbanismo?”, se pregunta Gonzáles, y nos interpela como sociedad sobre otras cuestiones que tal vez le damos más valor en lo turístico.

Una ciudad única

La universidad Torcuato Di Tella, en su posgrado en Arquitecta, tiene un apartado especial solamente dedicado a Victoria como matriz de estudio, debido a que conserva gran parte de su patrimonio intacto o poco intervenido. “La Identidad arquitectónica se puede apreciar fácilmente caminándola. La historia nacional desde mediados de 1800 y la primera década de 1900 en Victoria está intacta”, opina González que no duda en ubicar a Victoria por encima de ciudades turísticamente más visitadas como el caso de Colonia en Uruguay. “El principal atractivo de Victoria, es su cultura”.

La historia no tiene sentido si la conocen unos pocos

Para el restaurador “La casa es parte de un sistema que se llama memoria, identidad, patrimonio ambiental, patrimonio urbano, casco histórico, y tiene una incidencia desde su lugar con el turismo. La impresión que se lleva el turisma, excede al valor de la propiedad en sí. Pero es importante que el municipio tome el rol de orientar a futuros compradores para que el que obtenga una casa histórica no lo vea como una carga, en la que no pueda hacer nada…Los concejales tienen que generar normas en defensa y de orientación, para que el propietario pueda tener este elemento de orgullo…Y si no, la misma gente tiene que reconocer la historia y difundirla. Si la historia queda en manos de cuatro sabiondos no vale nada, porque el conocimiento no es un elemento que se pasa, sino que se va desarrollando a través del relato…No deberíamos vivir vacíos de conocimiento con este casco histórico. Debe haber información en la vía pública, saber contarle a la gente, quien vivió aquí, que hizo, y cuando pasaron los hechos…””

No al hidrolavado

González advierte sobre técnicas que son nocivas para estas viviendas clásicas, como el uso del hidrolavado o las pinturas con látex. “Es un error. Hay una bacteria que se deposita en los poros del revestimiento. Con el hidrolavado se agrandan esos poros y se facilita el crecimiento de esta micro bacteria. Entonces el revestimiento cementicio o la piedra parís que durante cien años fue gris, en un par de meses se vuelve negro, y el daño es irreversible. Primero hacer falta un saneamiento químico”.

¿De qué están hechas?

Tal vez Ud. se preguntó por el material excepcional utilizado como revestimientos en muchas de las casas antiguas que soportan con autoridad el paso del tiempo. Este estilo de revoque se lo conoce con el nombre de piedra París o símil piedra, muy utilizado en la arquitectura de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Inspirado en la piedra verdadera utilizada para las típicas construcciones de la capital francesa, fue un revestimiento perfeccionado por los constructores de origen italiano que arribaron al país en la gran inmigración europea de ese período.

Historia del edificio de la iglesia Ntra. Sra. De Aranzazu

El 24 de Enero de 1858 se conforma una Comisión encargada de la erección de un nuevo Templo; ésta Comisión se dirige al Señor Presidente del momento y éste le responde que apoyará el emprendimiento.

En el año 1870 se llama a propuestas de arquitectos. De los planos recepcionados es elegido el del Arquitecto Gregorio Algan, vecino de Buenos Aires.

En la documentación Parroquial se produce una laguna, es como si el quehacer de la comisión se detuvo – recordemos que en ese momento se producía el crimen en el Palacio San José en el que muere Don Justo José de Urquiza y estalla la revolución jordanista.

Pese a la crisis económica, el período de guerras y privaciones, cinco años después se Bendecía la flamante Iglesia Parroquial que hoy tenemos.

Surge así el Patrocinio de Nuestro Templo bajo la advocación Mariana de Nuestra Señora de Arántzazu, Patrona que ya venía desde 1810 y que fuera autorizada canónicamente el 5 de Noviembre de 1851 por Bula de S. S. Pío lX, comunicada el 23 de Junio de 1853 desde Concordia por Monseñor José L. Acebedo.

Hacia el año 1872 se coloca la piedra fundamental, bendecida por entonces Cura Párroco Pascual Bartoloni. En el año 1875 se terminaron las obras de la Iglesia, manteniendo así en forma inalterable hasta el día de hoy, el estilo arquitectónico propio del arte románico. Así se destacaban las Iglesias en los primeros tiempos del cristianismo, siglos V – Vl.

El 8 de septiembre de 1875, Victoria asistía a la Bendición de su Nueva Iglesia, terminada gracias al aporte de todo el Pueblo. Fue colocado un medallón de bronce en la primera columna izquierda del Templo recordando éste acontecimiento.

En el año 1892 se producen algunas refacciones.

En el año 1902 se renueva por completo los techos.

En el año 1909 se refacciona la cúpula.

En el año 1946 se vuelve a refaccionar la cúpula.

En el año 1951 se realizan trabajos en el interior y exterior. Se comienza a pintar el interior, por el artista argentino profesor José Augusto Fusillier, se concluyen los frescos en el año 1955. Todas las obras realizadas se refieren a algún pasaje bíblico, salvo el fresco que está a la izquierda del Altar del Santísimo Sacramento, “Rey de Reyes”, que fue inspiración del artista.

En el año 1963 se reemplaza la puerta cancel por una de madera de cedro de primera calidad, con vitrales con simbologías netamente marianas, realizados en el taller Estruch, en Buenos Aires. Es la que hoy podemos apreciar.

En el año 1964 se colocaron las puertas laterales de las torres, realizadas en hierro.

Las torres de los campanarios delicadamente trabajados, se elevan hacia el infinito del cielo como

queriendo llegar a la presencia de Dios.

En el campanario izquierdo, observamos un antiguo y gran reloj, con numeración romana. Resaltando así por las noches, la belleza arquitectónica formando un paisaje maravilloso.

En el otro campanario, se encuentran dos grandes campanas, fundidas aquí en Victoria, por el artista Nicolás Elena. Sobre su relieve tienen grabado un verso escrito por el entonces Cura Párroco Pbro. Dr. Esteban F. Robledo, quien las mandó fundir a su costo, dice así: “Bronce Sagrado, tu vibrar sonoro, sea nuncio de paz y bendición, el eco de las glorias patrias y del amor a Dios.”

En una de las torres observamos una giralda o veleta; ambos campanarios poseen una puerta hacia el frente del Templo con terminación en punta de lanza. Sus ventanales tienen motivos arabescos, en la torre izquierda podemos observar los campaniles, lugar donde van las campanas.

La terminación de las torres campanarios son en forma octogonal.

La puerta principal de la Iglesia es angosta, terminada también en ojiva lanceolada, es de hierro y pesa 1200 kilos cada una de ellas. Los herrajes son de bronce. En el arco de la puerta se puede leer: “Hacec est domus dei et porta coeli, jerusalem pacis vicio” (“Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Venid, Jerusalén país de paz. Nuevo Testamento”.)

En el centro del Templo, arriba de la Puerta Principal, encontramos un rosetón u ojo de buey, clásico del arte gótico. Separando éste de la parte inferior de la Iglesia observamos un Priso, decorando el frente, éste también perteneciente al arte gótico.

(Material investigado por Walter Ricardo Robledo)