Ariel de la Rosa presentó la renuncia tras el escándalo en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante

Servicio Informativo / 09-06-2017

Tras el escándalo desatado en el neuropsiquiátrico de Diamante con la detención de los delegados gremiales de UPCN, la figura del Ministro de Salud de la provincia, se hizo a un “costado”.

El ministro de Salud Ariel de la Rosa en la mañana de hoy puso su renuncia a disposición del gobernador Gustavo Bordet.

El titular de la cartera de Salud se vio involucrado en el escándalo desatado en el hospital colonia de Salud Mental de Diamante con la detención de los delegados gremiales de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). También se puso a disposición de la Justicia y presentó un escrito ante el Juzgado de Diamante.

Ajustado a derecho

El ministro de Salud se puso a disposición del fiscal Robledo, quien lleva adelante la investigación de los hechos ocurridos el miércoles en el hospital diamantino. “Ajustado a derecho presenté espontáneamente, un escrito ante la Fiscalía de Diamante para ponerme a disposición de lo que requiera la Justicia. Quedé a disposición de lo que requiera el Ministerio Público Fiscal como lo hacemos los hombres de bien, que no tenemos nada que ocultar. Mi único interés es que los hechos se esclarezcan”, señaló.

De la Rosa indicó que “la directora no debió comunicarle a una trabajadora que estaba exonerada de la administración pública, porque quien da las altas y las bajas de las suplencias extraordinarias es el ministro. Este procedimiento, está previsto en el Decreto 3.814”, sin embardo indicó que Trossero no será sancionada. Desde la cartera sanitaria se interpuso un recurso de apelación jerárquica para resolver el conflicto generado.

En referencia a la conducta de Trossero, el funcionario consideró válido que acudiese a la Justicia si había sido violentada. “Todo hecho de violencia es repudiable. Cuando uno es violentado en la función pública no la pasa bien. Hace unos seis meses en una protesta sindical rompieron una puerta de la antesala de mi despacho y otros elementos y no fue un hecho feliz, no sólo para mí sino también para el personal que trabaja en la privada”, destacó.

Por último indicó que se sentía respaldado por el Gobernador Gustavo Bordet pero, no obstante, su renuncia al cargo estaba a disposición del mandatario para “resguardar la integridad y transparencia del gobierno”.