TURISMO 4000, Lucas Granja es el nuevo ganador

Deportes / 08-05-2017

Lucas Granja se convirtió en el 56º ganador del Turismo 4000 Argentino al imponerse, en el día de hoy, en la tercera fecha del Campeonato 2017 disputada en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay, La Pampa). Al piloto residente en Rafael Castillo lo acompañaron en el podio los pilotos Javier Funcia, de excelente avance tras partir en la 18º posición, y Nicolás Matta, ganador de la primera fecha de la temporada. Con procedimiento de partida con pista húmeda, Andrés Kechichián llegó a la chicana como líder del evento, pero un despiste ayudado por la baja adherencia en la pista le allanó el camino a Sebastián Salse, quien pasó a ser líder de la prueba final. El piloto del equipo Pereiró Competición mantenía detrás a su compañero de equipo, Lucas Granja, mientras que Nicolás Matta, Gaston Garmendia y el debutante Javier Guindani cerraban los cinco primeros de la carrera al cabo del primer paso oficial en donde salió el auto de seguridad para normalizar la situación. Relanzada la carrera, Salse conservó la primera posición seguido por Lucas Granja y Nicolás Matta, pero en el cierre del cuarto giro pasó a ser el líder Lucas Granja, quien buscaba al igual que Salse ganar por primera vez en la categoría. Los despistes no cesaban, y caía en el clasificador el piloto Gabriel Grijniewicz, del mismo modo que ocurrió vueltas atrás con Jorge Gargaglione y Tomás Abdala. Adelante, las novedades surgían y antes de la chicana, en la apertura del sexto paso, avanzaba al quinto lugar Javier Funcia, tras superar a Javier Guindani. Más allá de todas las alternativas que surgían en la punta, no era menos destacable el avance de Kenneth Oppen, quien en seis vueltas llegó al décimo lugar luego de haber largado en la 24º posición, envuelto en este pasaje de la carrera en una disputa con Maximo Tonlorenzi. También era importante la disputa por el séptimo puesto entre Ricardo Zubia y Martín Fuentes, prevaleciendo el piloto residente en Trenque Lauquen sobre el entrerriano, con seis pasos oficiales cumplidos. Con Granja escapado adelante, la preocupación de Sebastián Salse pasaba por neutralizar a Nicolás Matta, cuya presión pudo más y antes de la última curva, en el cierre del séptimo paso oficial, pasó a ser el nuevo escolta de un Lucas Granja que ya tenía casi tres segundos de diferencia con respecto a sus inmediatos perseguidores, todos ellos, en clara disputa por la segunda posición. Era Matta el que prevalecía parcialmente sobre Sebastián Salse, Gastón Garmendia y Javier Funcia, pero el entrerriano perdía ante Funcia el cuarto lugar, siguiendo el mercedino avanzando sostenidamente en la carrera tras haber partido en la 18º posición. Granja buscaba ganar. Quería hacerlo. Y en los tiempos se reflejaba claramente dado que en el octavo giro ya aventajaba por más de once segundos a Nicolás Matta, quien se había alejado de Sebastián Salse, tercero. Para el piloto de Juan Bautista Alberdi, la nueva preocupación la aportaba Javier Funcia, quien buscaba intensamente al Chevrolet que dominó parte del fin de semana. Funcia insistió, y Salse no pudo controlarlo, por lo que el Ford Falcon ya era tercero, con diez vueltas cumplidas. Funcia quería más. Ahora fue por la segunda posición que pertenecía a Nicolás Matta, estos dos, visiblemente distanciados de Lucas Granja, cuya diferencia con respecto a estos dos no bajaba de los once segundos. El haber sido un segundo y medio más veloz que Matta jugaba a favor de Funcia, en la disputa más interesante de la carrera que tenía la intervención del auto de seguridad a pocas vueltas del final. Ello redujo la diferencia a la mínima expresión luego de 11s942/1000 de diferencia logradas en el desarrollo de la carrera. Con la bandera verde, Granja quiso asegurar la primera posición y Javier Funcia quería avanzar sobre Nicolás Matta, lo cual logró en la primera curva tras una clara maniobra. Su próximo objetivo era Lucas Granja, pero la diferencia gestada fue decisiva y jugó a su favor, ganando la carrera luego de 28m29s215/1000. Javier Funcia, Nicolas Matta, Sebastián Salse y Gastón Garmendia completaron los primeros cinco puestos confirmados de la carrera decisiva que cerró el fin de semana de actividades en el escenario pampeano. El Campeonato 2017 de Turismo 4000 Argentino lo lidera Lucas Granja (110,50 puntos). Lo escolta Nicolás Matta (105,50 puntos), mientras que los cinco primeros los completan Mauricio Selva (94,50 puntos), Germán Pietranera (87 unidades) y Javier Funcia (75,50 puntos). La próxima fecha será el 11 de junio, en el Autódromo Roberto Mouras, por la cuarta fecha del certamen.

FINAL TURISMO 4000 ARGENTINO AUTÓDROMO PROVINCIA DE LA PAMPA

1 172 LUCAS GRANJA CHEVROLET 28m29s315 2 11 JAVIER FUNCIA FORD a 1s968 3 29 NICOLAS MATTA DODGE a 3s247 4 8 SEBASTIAN SALSE CHEVROLET a 4s469 5 4 GASTON GARMENDIA FORD a 5s186 6 63 JAVIER GUINDANI CHEVROLET a 9s791 7 23 KENNETH OPPEN FORD a 9s918 8 7 CLAUDIO RODRIGUEZ FORD a 16s404 9 20 MARTIN FUENTES CHEVROLET a 19s290 10 1 MAURICIO SELVA CHEVROLET a 20s467 11 22 TOMAS ABDALA FORD a 22s985 12 3 JORGE GARGAGLIONE CHEVROLET a 23s449 13 66 JUAN JOSE EGUIA CHEVROLET a 24s088 14 6 MAXIMO TONLORENZI CHEVROLET a 29s268 15 2 GERMAN PIETRANERA CHEVROLET a 29s269 16 113 DOMINGO SAPIA FORD a 36s041 17 10 RICARDO ZUBIA CHEVROLET a 37s196 18 15 ANDRES KECHICHIAN DODGE a 38s080 19 95 DAMIAN COVATTI FORD a 1 vta 20 27 NORBERTO RANDAZZO CHEVROLET a 1 vta 21 30 FEDERICO LARROQUE DODGE a 1 vta 22 91 ANTONIO BARTUCCI CHEVROLET a 1 vta 23 28 GABRIEL GRIJNIEWICZ DODGE a 1 vta 24 71 EDUARDO MARTINEZ CHEVROLET a 13 vtas

PROMEDIO DEL PRIMERO: 123.103 KM/H RECORD DE VUELTA: LUCAS GRANJA, VUELTA 7, 1m42s686/1000 a 146.361 KM/H RECARGO: GERMAN PIETRANERA POR TOQUE A MAXIMO TONLORENZI y NORBERTO RANDAZZO

CAMPEONATO 2017 TURISMO 4000 ARGENTINO DISPUTADAS TRES FECHAS