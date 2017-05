¿Su antivirus esta actualizado?

Interés General / 27-05-2017

Tras el ciberataque del que habla todo el mundo, nuestra computadora nos vuelven a hacer sentir vulnerables. ¿Nuestros datos e información están realmente seguros? .

En el taller, Diego Bustamante trabaja en computadoras desde hace 25 años

El mundo volvió a sentirse frágil, tras el enorme ciberataque que afectó miles de computadoras principalmente de importantes compañías y hospitales en países como Reino Unido, Estados Unidos. El virus conocido como rasomware secuestró la información del sistema de salud británico, el ministerio del Interior ruso, y los equipos de la compañía española Telefónica, entre otros.

Los ataques de ransomware nombrados WanaCryptor 2.0,WannaCry, WCry o WCrypt secuestraron los datos de las empresas para pedir lo equivalente a 300 dólares en bitcoins para liberar la información. Rusia, Italia, Vietnam, China, España, Colombia y Taiwán.

Dejamos de estar confiados y comenzamos a mirar nuestros antivirus de otra manera. ¿Protegen realmente?…., ¿Alcanza con las versiones free?…. Para contestar esta y otras preguntas La Semana visito a Diego Bustamente, Técnico Electrónico, propietario de BH Computación, con más de 25 años de experiencia en el rubro informático, y uno de los que sin lugar a dudas, ha “enfrentado” a más “bichitos” de esos que infectan nuestras computadoras.

Para Bustamante, la gente ha tomado conciencia de la importancia de tener sus antivirus actualizados para evitar una posible pérdida de datos, aunque la mayoría cuenta en sus ordenadores con versiones gratuitas (Freeware). “Los freeware son muy eficientes pero hay que saber que las actualizaciones son posteriores a la aparición de los virus, mientas que las versiones pagas se anticipan a la propagación del virus o troyano”.

En Victoria no hay muchos antecedentes de ataques importantes de virus, y hay que remontarse a los principios de los 90, para toparnos con el tristemente célebre “Michelangelo”. Bustamante recuerda la psicosis que generó en todo el mundo, donde alcanzó a cinco millones de ordenadores. “Este virus lo que hacía era que parecía que te borraba toda la información, pero en realidad lo que eliminaba era el índice en donde estaban los archivos….Muchos perdieron la información por desconocimiento. En el caso de este ciberataque lo que hace el virus es encriptar la información, donde vos ves la carpeta, pero no te permite abrirla”.

Psicosis colectiva

Cada tanto las computadoras nos dan un mensaje y nos hacen sentir nuestra dependencia. Basta como ejemplo la locura que generó hace algunas semanas la caída de WhatApp por un par de horas. O si nos remontamos en el tiempo, algunos recordarán la psicosis que se generó en el año 2000, cuando se decía que las máquinas no serían compatibles con los dígitos del nuevo milenio y se apagaría masivamente. En ambos casos, nada pasó, pero el reciente ataque informáticos nos vuelve a presentar por momentos endebles ante el poder de la autopista de datos. “Hoy los virus no son el principal problema. En líneas generales el principal inconveniente los presentan los archivos espías, creados con el propósito de robar información con fines estadísticos y publicitarios, antes que en perjudicar el sistema de las máquinas”, apunta Bustamante que durante estos años, lidió con las “XT”, las “TK 90”, y toda una serie de aparatos que hoy forman parte de la historia de las computadoras, y que no significan nada para la mayoría de los jóvenes menores de 20 años.

La actualización

El mundo informático va dejando equipos obsoletos incluso antes que lleguemos a conocerlos. Entonces ¿cómo hace este técnico para tener los conocimientos actualizados, cuando la situación económica exige ponerle una docena de horas al trabajo cotidiano?… “Cuando puedo trato de hacer cursos y capacitaciones, pero el conocimiento surge en el día a día. Buscando en internet las posibles soluciones a los problemas que se le presentan a nuestros clientes”.

Los problemas más comunes

Los problemas más comunes en el taller son los archivos espías, y los inconvenientes que generan en las máquinas los golpes de energía, tan comunes en Victoria, también hay una medida ambiental mundial que está generando dolores de cabeza a este rubro. “Los componentes vienen hoy de mejor calidad, pero desde hace tres años, por una cuestión ambiental se pidió a los fabricantes reducir los niveles de plomo en el estaño. Esto está generando problemas con las soldaduras que no son tan resistentes y tiende a desquebrajarse con mayor facilidad, principalmente en las notebooks”.

Hot Sale

A pesar de que tan sólo lleva celebrándose desde 2014, el Hot Sale es una actividad comercial que cuenta con gran respaldo por parte de los argentinos. Este año, las jornadas de ofertas tuvieron lugar del 15 al 17 de mayo, en coincidencia con el Día Mundial de Internet.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante el Hot Sale de 2016 se facturaron más de 2.500 millones de pesos, una cifra que contrasta con los 15 millones de pesos facturados por los negocios participantes en la primera edición de 2014.

Pero ¿son seguras las transacciones por intenet?…

“Las transacciones por internet funcionan y son seguras. Si se ingresa a sitios seguros, cuando se acceso al sector de pagos, los datos están bien protegidos. Para detectar los sitios confiables basta con verificar que la dirección comience con “https”, y se distinguirá un candadito amarillo a la derecha o izquierda de la dirección”

Bajaron las notebooks

Tras la decisión del Gobierno de eliminar el arancel del 35 por ciento a las importaciones de notebooks, tablets y aparatos de escritorio, el mercado se mostró interesado, pero las ofertas se hicieron esperar. En principio se generó un desabastecimiento, pero a comienzo de este mes se empezó a reflejar en el precio. En promedios las máquinas tuvieron una reducción del precio en relación al año pasado, del 20 por ciento, según BH Computación.