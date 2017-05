Se lanzó el programa Cobijar y se entregaron fondos por más de 800 mil pesos en Federal

Provinciales / 01-05-2017

El gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Social, lanzó este jueves el programa Cobijar 2017 en la ciudad de Federal. Además, se hizo entrega de fondos de programas sociales y de economía social y se firmó convenio del programa Mil Techos. La inversión por parte de la provincia fue de 857 mil pesos.

El Ministerio de Desarrollo Social lanzó este jueves en Federal la edición 2017 del programa Cobijar, que busca que las personas en situación de vulnerabilidad social reciban las mantas necesarias para sobrellevar el invierno. Además, esta política busca fortalecer la empleabilidad local y asegurar un ingreso a los integrantes de los talleres textiles y cooperativas que elaboran las frazadas para, de esta manera, lograr la inserción social de este sector. En el acto del lanzamiento del Cobijar 2017 la Ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, realizó la entrega simbólica de frazadas del programa al presidente municipal de Federal, Gerardo Chapino. Seguidamente, se firmó el convenio de colaboración a través del cual el municipio de Federal se compromete a realizar la compra de cobijas a las cooperativas y talleres textiles habilitados a través del Registro de Efectores de la Economía Social de Entre Ríos (Reeser). Cabe destacar que estos talleres textiles funcionan en distintos puntos de Entre Ríos tales como Chajarí, Aldea Eigenfeld, Concordia, Villaguay, Feliciano, Islas del Ibicuy, Villa del Rosario, Bovril y Diamante. Estos grupos de trabajo están conformados por mujeres emprendedoras, y son fortalecidos por la cartera social a través de distintas políticas, para que puedan continuar desarrollándose como emprendimientos sustentables. En el acto, llevado a cabo en la Casa de la Cultura de Federal, estuvieron presentes la Ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, el presidente municipal de la ciudad de Federal, Gerardo Chapino, junto a funcionarios municipales y concejales, y la senadora provincial por el departamento Federal, Nancy Miranda, entre otros funcionarios. La titular del Ministerio de Desarrollo Social, Laura Stratta, respecto del Cobijar señaló: “Elegimos esta ciudad para lanzar el programa porque tenemos un sentido federal de la gestión, y lo hicimos en el mes de abril para que pueda abrigar a familias vulnerables de Entre Ríos en momentos que hace mucho frío. Y esto es fruto de un trabajo articulado donde se fijan prioridades con el intendente, la senadora y las juntas, porque el tejido social se fortalece entre todos”, aseveró. Seguidamente, la funcionaria agregó “la particularidad de este programa -por el Cobijar- es que lo producen manos entrerrianas, cooperativas y talleres textiles que tenemos diseminados por toda la provincia. No sólo estamos asistiendo, sino además estamos generando trabajo genuino”. Respecto de la aplicación del programa Cobijar en el territorio, el presidente municipal de Federal agradeció la presencia de la ministra y demás funcionarios y sostuvo que “para la ciudad es una ayuda enorme la de hoy y la que se viene recibiendo de parte del gobierno provincial. Hay muchas cosas que no se ven y se gestionan para la comunidad. El apoyo de hoy, de casi 900 mil pesos en total con todos los programas, es muchísimo”. Asimismo, la legisladora provincial, Nancy Miranda, indicó que “todo lo que se ve hoy acá lleva un proceso, mucho trabajo que no se ve. Uno de los ministerios con los que más estamos en contacto es con Desarrollo Social, y contar con equipos así, es importante”. En esta ocasión, el Ministerio de Desarrollo Social entregó frazadas a los municipios de Federal y Conscripto Bernardi y a las juntas de gobierno de Nueva Vizcaya, Santa Lucía, Paso Duarte, Arroyo Las Tunas, Loma Limpia, Arroyo del Medio, El Cimarrón, Distrito Diego López y Banderas. Poder Popular En la oportunidad también se entregaron aportes a diferentes instituciones del departamento Federal por un monto de 280 mil pesos, en el marco del programa Poder Popular que promueve el Ministerio de Desarrollo Social. Las entidades que recibieron los fondos son: el grupo asociativo Semillitas, por su proyecto “Un niño haciendo deporte es un niño menos en la calle”; el grupo asociativo Gimnasio 25 de Mayo, por la propuesta “Un gimnasio para mi barrio”; el Club Social y Deportivo Ateneo, para la iniciativa “Escuelita Integral Pequeños Canarios”; y el Club Social y Deportivo Talleres, por su proyecto “Inclusión a personas con discapacidad en el club”. Economía Social Por otro lado, se otorgaron herramientas a 19 emprendedores de la economía social de Federal por un total de 295 mil pesos, a través de la línea de acción Incorporación de Tecnología. Esta política permite mejorar el volumen y la calidad de producción de estos emprendimientos locales dedicados a rubros como artesanías, textil, talabartería, cuchillería, carpintería, herrería, panificación, repostería, entre otros. Además, durante el acto la ministra Stratta procedió a la entrega de certificados a una decena de emprendedores de la economía social, en el marco del Programa Integral de Comercialización, lo que implicó una inversión que supera los 280 mil pesos. Esta herramienta procura aumentar las capacidades y potencialidades de los emprendedores de la economía social, mejorando los espacios productivos y ampliando los mecanismos de comercialización. Ambas acciones, impulsadas por la Secretaría de Economía Social, implican una inversión de más 575 mil pesos. En esta ocasión el gobierno provincial, a través de la cartera de Desarrollo, desembolsó en Federal un total de 857 mil pesos en programas sociales. Mil Techos Además, durante el acto Laura Stratta y Gerardo Chapino rubricaron el convenio del programa Mil Techos entre el Ministerio de Desarrollo Social y el municipio de Federal, que procura brindar asistencia a familias entrerrianas que residan en viviendas precarias, para permitirles mejorar la calidad de vida. Cabe destacar que el programa está destinado a municipios, juntas de gobierno y/o instituciones de la sociedad civil, y funciona a través de acuerdos que definen prioridades de acción.