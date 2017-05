Reunión de afiliados a UATRE

Regionales / 09-05-2017

El pasado viernes 5 de mayo de 2017 se realizó una reunión muy importante en el salón del Club Aranguren, por el cual estuvieron presentes el secretario de trabajo y seguridad social de la provincia Oscar Balla y el secretario general del departamento Nogoya Edgardo Maier se reunieron con afiliados a UATRE para tratar distintos temas del ámbito sindical.

Dialogamos con los referentes del ámbito sindical que nos da su versión con respecto al conflicto laboral.

Secretario de trabajo y seguridad social de la Provincia Balla Oscar nos comenta lo siguiente.

Este es un dia muy importante para los trabajadores precisamente, que nos podría comentar.

-Yo estoy en contacto con Maier que representa a los trabajadores en la zona del departamento Nogoya me comento algunas cosas que habían pasado tuvo audiencia con algunos empresarios relacionados con inconvenientes que después me planteo y la idea de él era que yo me acercara a la gente, con el tengo una excelente relación y charlamos a menudo y hoy estoy acá y escuchar la gente tratando de resolver problemas estamos un momento difícil en el país, charlamos con los empresarios pero también con los trabajadores tratamos de llegar a un entendimiento pero siempre apoyando a los derechos que le corresponde a los trabajadores.

Maier Edgardo

¿Cuáles serían las problemáticas de esta zona?

-Agradecido y el hecho de contar con la presencia del secretario de trabajo de la provincia no es poca cosa, acá puntualmente lo que tenemos en Aranguren o departamento Nogoya el planteo de algunos establecimiento avícolas no se le estaría abonando puntualmente, las extras, estaría relegando algunos derechos de los trabajadores hay una resolución que habría que implementar que es la resolución 119 que es un convenio del trabajador avícola que está amparado por leyes nacionales, es una resolución que es monologada por el Ministerio de Trabajo de la Nación por lo tanto lo que nosotros estamos exigiendo la aplicación de esa resolución y lamentablemente hemos tenido que recurrir a la Secretaria de Trabajo para que llame a las partes a llegar un entendimiento en la aplicación y en el cumplimiento de esta resolución y esto lo estamos buscando a través del Ministerio de Trabajo de la Provincia que hay que agradecer la presencia del secretario, hemos tenido audiencia con las empresas donde hemos planteado la necesidad y la problemática de los trabajadores ya sea por la inflación o por el incumplimiento de los sueldos no es nada fácil y solicitamos la presencia del estado porque es el que siempre pone el equilibrio ya sea tanto entre el capital y el trabajo los empresarios y las organizaciones gremiales que hacemos para representar a los trabajadores.

Me estaba comentando la gente que estaban trabajando no de muy buena manera.

-Eso ha quedado plasmado en las actas que hemos elaborado por lo tanto se ha pedido con la empresa por la que hoy estamos se ha pasado a un cuarto intermedio en la que queremos acercar esa parte y poder llegar a un entendimiento para que no terminen en situaciones que no es deseable para ninguno.

Balla Oscar

¿Qué apoyo brinda el gobierno en este caso?

-Nosotros controlando, la resolución 119 que hace referencia Maier es una resolución del 2014 y que no se venía aplicando en gran parte de la provincia por suerte en un 80% se empezó a aplicar, yo asumí en esta gestión de Gustavo Borde yo anteriormente había sido secretario de trabajo después me fui y ahora volví nuevamente yendo a distintas reuniones de delegaciones tratando de hablar tanto con los empresarios como la entidad de sindicales como para aplicar esto, esta zona y este sector se aplica a medias es lo que estamos viendo nosotros, la idea es charlar con los trabajadores y darle un poco de tranquilidad que nosotros estamos y preocupando para que esto se aplique en firme, son beneficios importantísimos que se obtuvo por intermedio de la entidad sindical para la gente, venimos a charlar con los empresarios porque tampoco lo queremos perjudicar ni tomar ninguna medida porque para nosotros sentados en un escritorio y tomar una sanción sobre la empresa es fácil pero no solucionamos el problema de los trabajadores, queremos hacerles entender a los empresarios que deben cumplir y también vamos a ser realistas el Gobierno Provincial como también las entidades de sindicales las empresas están en dificultades tenemos que solucionarles los problemas porque son generadoras de puesto de trabajos y nosotros lo necesitamos, tratamos de dialogar llegar a un entendimiento la situación en el país es difícil la provincia no escapa a eso, nosotros dentro de la provincia se han mantenido todos los puestos estatales, el Gobernador no ha despedido a nadie en algunos lugares hubo bastantes despidos por eso hay que dialogar.

¿Qué bueno el apoyo del gobierno al sector de trabajadores porque nos beneficia todos?

-Yo con las entidades de sindicales tengo buena relación dado que soy personal del ministerio de trabajo de la Nación y en ese momento tenía a cargo lo que era el control de las entidades de sindicales por eso lo conozco y allá por el 2004 fui elegido como secretario de trabajo en ese momento en el gobierno estaba Busti y tuve la oportunidad hasta el 2010 hasta que volví nuevamente a mi trabajo y ahora el gobernador Borde me ha pedido que este ocupando ese lugar y tengo varios años de reconocimiento en el tema pero la actividad rural es la más desprotegida es difícil llegar a su establecimiento, localizar a los trabajadores en el campo si por ahí no tenemos el acompañamiento de la entidad sindical que son los que conocen la verdadera realidad de esto, hay lugares que los establecimiento avícolas trabajan en horarios a la madrugada o de noche y es difícil localizar esa gente por lo general están sin registrar y lo que va de este año y parte del año pasado se hizo un trabajo por intermedio de identidad sindical que hubo un acompañamiento un seguimiento y tratamos de ver a donde trabajaba esa gente y hemos llegado a esos lugares y la totalidad estaban sin registrar y de a poco se han ido poniendo en regla y hoy un trabajador que está en negro pierde muchos beneficios, no tiene recibo de sueldo, no tiene aporte para la jubilación, no tiene obra social y nosotros tenemos que luchar para que el trabajador tenga un trabajo digno.

Maier Edgardo

Me comentaba esta gente que a veces ni una linterna tenían para alumbrar por la noche.

-Es el objetivo cuando nosotros pedimos la presencia de la secretaria de trabajo no solamente para la verificación de la situación laboral de un trabajador sino de las condiciones en las que viven los trabajadores, en muchos lugares donde ya sea un puestero vive en el establecimiento entonces esa vivienda está en las condiciones entonces también la secretearía de trabajo nos provee lo que son los inspectores de seguridad he higiene en el trabajo por eso requerimos de la presencia de ellos y esto se está haciendo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia y precisamente para ver porque esta resolución que reglamenta las condiciones laborales de los trabajadores rurales nosotros apuntamos para que se cumplan las ocho horas de trabajo, que se les de la vestimenta, hoy con la presencia del secretario también han venido de otras actividades como de los tambos que está bajo la verificación de nuestra organización gremial que es UATRE que soy el secretario general del departamento Nogoya pero al escuchar de la presencia del secretario se han acercado de otras actividades para conocer inquietudes y saber, informarse por eso es importante porque es un contacto directo con el trabajador y siempre estaremos agradecidos con Bala y por supuesto en el gobierno de la provincia que siempre nos ha asistido. Algo que no quería dejar pasar es que Oscar Balla Secretario de la Provincia de Entre Ríos ha sido elegido el presidente del Consejo Federal que son todos los ministros o secretarios de trabajo de todo el país y él es un digno representante y ha sido elegido entre todas las provincias como presidente por el periodo de un año. Muchas gracias a ustedes y quedamos a disposición para lo que necesiten.