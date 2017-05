Mujeres organizadas y funcionarios trabajan para activar el Protocolo contra la Violencia de Género

Locales / 29-05-2017

Se realizó el primer encuentro de trabajo entre las mujeres organizadas y funcionarios-as con responsabilidad en el tratamiento de la violencia de género. La próxima reunión será el 9 de junio a las 19 hrs. en ATE, amén de la marcha convocada al NIUNAMENOS. ¡¡Vivas nos queremos!! Sábado 3 de junio a las 15 hrs. Plaza San Martín.

El primer encuentro reunió a las instituciones que trabajan con la violencia hacia las mujeres y las Mujeres en Lucha, Orilleras y Diversidad Victoria. Participaron el comisario departamental, el comisario de la comisaria de la mujer, la sumariante…, el Director Departamental de Escuelas Gustavo Broin, Silvia Lazo COPNAF, los gremios docentes, ATE y Empleados de Comercio, Marcelo Balbi Defensor de Pobres y Menores, Ivanna Rezzett del departamento de género de ATE Entre Ríos, (agregar)

Primer diagnóstico de la situación:

La policía explicó que recibe un promedio de 20 denuncias por ataques violentos a las mujeres de Victoria por mes y que todas son derivadas inmediatamente al Juez de Familia. Esto constituye la tercera parte de todas las denuncias que se reciben en Victoria por violencia de género, lo cual además es solo una pequeña parte de los hechos de violencia, porque la inmensa mayoría no se denuncia. La Comisaría de la Mujer cuenta con tres sumariantes mujeres.

El COPNAF recibe a las mujeres víctimas de violencia de género sólo en el caso de que tengan niños pequeños, y esto constituye la tercera parte de las denuncias que recibe la policía. Sin embargo, ante la falta de políticas y dispositivos municipales, se ven obligados a amparar y tratar de dar respuesta a la violencia de género, para lo cual no tienen recursos. Además, el sistema de salud está colapsado, es decir, no tiene ni personal ni recursos para hacer frente a la demanda en general y a las víctimas y victimarios de violencia de género en particular.

La situación en Victoria de las mujeres golpeadas y abusadas es dramática: si no tiene recursos y deben alejarse del golpeador para salvar sus vidas, no hay a dónde llevarlas. Por lo tanto, el COPNAF demanda el efectivo funcionamiento de un Area Municipal de las Mujeres y de una Casa Refugio.

El defensor Marcelo Balbi, explicó que la provincia se rige para casos de violencia de género con la ley 9198, que es antigua y que necesita ser reformada. Entre Ríos no ha reglamentado aún la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, sancionada en 2009. El diagnóstico del defensor es pesimista, explicó que la demanda de justicia crece y que los casos judiciales de violencia de género “son los únicos expedientes sobre mi escritorio que están apiolados”, es decir, son los únicos casos que no se resuelven, ya se acumulan las denuncias de la mujer contra el violento a través de los años sin resolución. Por otra parte, Balbi comentó que nunca ha recibido una denuncia que provenga de los médicos, que es donde una mujer golpeada o abusada acude por atención, lo cual, afirmó, demuestra que es imperativo trabajar en protocolos de actuación para médicos y médicas. Finalmente, el defensor aconsejó que además de hacer la denuncia policial/juzgado de familia, las mujeres hagan la denuncia penal, lo cual le daría al sistema mayores capacidades para defenderla del agresor.

Los representantes de los gremios presentes: docentes, ATE y Empleados de Comercio, hablaron de licencias por violencia de género y exploraron cómo defender a las empleadas del abuso de los patrones.

La Dirección Departamental de Escuelas explicó su preocupación por el problema y sus líneas de acción. La modificación paulatina de las estructuras institucionales que reproducen la desigualdad entre varones y mujeres, el manejo de casos y la intervención que se realiza y el trabajo de formación a los y las docentes para romper con el paradigma patriarcal.

Primeras propuestas:

Crear un Registro único del violento con sanciones municipales.

Crear una línea directa de teléfono para violencia machista

Invitar al legislador Roque Ferrari a la próxima reunión para discutir las inadecuaciones legislativas.

Trabajar en protocolos de detección, seguimiento y tratamiento para médicos y docentes.

Que se retire el arma reglamentaria a gendarmes, prefectos y guardias privados acusados de violencia de género (como ya hace la policía)

Comunicar a la población la demanda inmediata de que el Area de las Mujeres municipal participen en las reuniones.

Extender e insistir con las invitaciones a funcionarios y trabajadores del sistema de salud que no se hicieron presentes.