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Regionales / 09-05-2017

Llamado a licitación Pública Nº 02/2017

Llamado a licitación publica desde el municipio nogoyaense, teniendo como destino el Parque Industrial.

Nogoyá -

 

OBJETO: PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2.333 METROS LINEALES DE CERCO OLÍMPICO PERIMETRAL DESTINADO AL PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD EN EL MARCO.

 

DESTINO: PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE NOGOYA.

 

PRESUPUESTO: PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL

SEISCIENTOS DOCE CON 40/100 ($1.485.612,40)

 

VALOR DEL PLIEGO: PESOS DOS MIL QUINIENTES ($2500.00)

 

VENTA DE PLIEGOS: EN TESORERIA MUNICIPAL DE 07,00 A 12,00 HORAS EN DIAS HABILES.

 

FECHA LÍMITE DE RECEPCION: 29 DE MAYO DE 2017 A LAS 10:30 HORAS EN MESA DE ENTRADA – PALACIO MUNICIPAL.

 

FECHA DE APERTURA: 29 DE MAYO DE 2017 A LAS 11,00 HORAS, EN EL PALACIO MUNICIPA

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