Llamado a licitación Pública Nº 02/2017

OBJETO: PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2.333 METROS LINEALES DE CERCO OLÍMPICO PERIMETRAL DESTINADO AL PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD EN EL MARCO.
DESTINO: PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE NOGOYA.
PRESUPUESTO: PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS DOCE CON 40/100 ($1.485.612,40)
VALOR DEL PLIEGO: PESOS DOS MIL QUINIENTES ($2500.00)
VENTA DE PLIEGOS: EN TESORERIA MUNICIPAL DE 07,00 A 12,00 HORAS EN DIAS HABILES.
FECHA LÍMITE DE RECEPCION: 29 DE MAYO DE 2017 A LAS 10:30 HORAS EN MESA DE ENTRADA – PALACIO MUNICIPAL.
FECHA DE APERTURA: 29 DE MAYO DE 2017 A LAS 11,00 HORAS, EN EL PALACIO MUNICIPA