Liga Victoriense, después de 14 años habrá elecciones en la LVF

Deportes / 23-05-2017

Como lo anticipábamos en la pasada edición de La Semana, el próximo viernes después de varios años habrá elecciones en la entidad madre de nuestro fútbol, nuestro semanario hablo con la lista opositora que propone una renovación después de una “monarquía” de varios años.

El próximo viernes 26 de mayo no será un día más en el ambiente del fútbol local porque se hará la asamblea ordinaria donde se procederá a la lectura del orden del día y luego de aprobarse todos los puntos se llamara a elecciones, de las mismas 11 son los clubes que tienen voz y voto para elegir el futuro de la LVF.

Por el lado del “oficialismo”, Jorge Vergara será la cabeza de la lista que va por la continuidad, en tanto que varios clubes han tomado la medida de participar del acto democrático mediante una lista conformada por gente del fútbol con el apoyo de 6 clubes en principio que podrían ser más.

Tras varias irregularidades, falta de dialogo entre otras cosas, este grupo de dirigentes proyectan un recambio necesario para que el fútbol siga subsistiendo y sobre todo generar una unión para así lograr la fuerza de sacar el deporte más popular adelante.

Hoy la lista opositora presenta el apoyo de seis clubes que son, Sportivo, Huracán, San Benito, Quinto Cuartel, 25 de Mayo y Newell’s, de ser así tendrían la mayoría de los votos pero sin dudas temen a que le tiendan alguna traba desde el oficialismo ya que hay antecedentes.

La Semana dialogó con algunos de los presidentes que van por la renovación “Nunca se pudo conformar una lista en 14 años y con los dirigentes de los clubes que son los representantes siempre lo venimos charlando y veíamos la necesidad de sacar del pozo al fútbol en relación a otras ciudades. Nos cuesta llegar a pagar todos los fines de semana, terminamos perdiendo plata, el tema por qué no va la gente a la cancha también nos preocupa.

Por eso creemos que somos parte del problema pero también somos parte de la solución. Creemos que esta dirigencia ha tenido más que tiempo para demostrar, ahora le han florecido algunas ideas, está en todo su derecho que se presente Jorge Vergara, esperemos que nos dejen presentar a nosotros porque en otras oportunidades han impugnado listas y hasta han amenazado parar el fútbol, el que vaya a encabezar la lista es secundario la idea es que los 11 clubes participemos en las decisiones y somos entre todos los que tenemos que hacer algo para mejorarlo.

La idea es trabajar en grupo, todos pueden estar en cualquier cargo, el lunes o martes vamos a definir quién será el presidente, tenemos mucha gente del bien del futbol de Victoria que va encabezar la lista, lo bueno es que la mayoría de los clubes los vamos acompañar, la relación con los demás clubes es muy buena mantenemos el mismo respeto, nosotros por ahí fuimos lo que iniciamos esto, de mi parte me voy a ir con la tranquilidad que hemos dejado parte de nuestro tiempo y que lo intentamos y voy a poder mirar a mis socios y decirles que intentamos hacer algo para sacar a estos tipos que tan mal le han hecho a nuestro fútbol”, soltó el presidente de 25 de Mayo que además hablo expreso un tema que también los une a todos que es la falta de claridad en el manejo del dinero en la LVF, “No son claros los manejos del dinero, según los balances, los ítems de ingresos son dos, aranceles por parte de clubes y subsidios, no sabemos cómo se componen los mismos, no sabemos dónde está la plata de la fiscalizaciones los torneos nocturnos (casi $50.000), la plata de las multas, la plata de los pases, ojala después tengamos acceso a la información, las cosas están claras hemos hablando con todos los clubes más allá de los 6 que estamos delante de este proyecto, hay dos alternativas, estamos nosotros por una renovación donde los clubes queremos participar, o esta gente que esta hace 14 años con los números no muy claros.

Cada vez nos piden más plata, este año se gastó menos de viáticos en relación al año pasado, en el 2016 se gastó más de $30.000 pesos, esa plata la ponemos los clubes.

La Liga esta rica y los clubes cada vez más pobres, nosotros queremos un cambio.

Si nos toca llegar tenemos muchas ideas porque todos los clubes tenemos los mismos problemas.

Por su parte Fabián Graf también expreso su postura: “Esto se dio espontáneamente, somos 6 clubes que nos hemos juntando permanentemente con la intención de este cambio, vemos que es necesario jerarquizar el futbol, hay que debatir esta problemática que se viene dando, no puede ser que tenemos un futbol oficial de muy bajo nivel y de poco interés público, los clubes se preparan para el verano y después se pierde el interés, y a eso tenemos que apuntar a jerarquizar el oficial, es un problema de todos los clubes, gane quien gane las elecciones, tenemos que trabajar los 11 clubes por el bien del futbol victoriense, la competencia es adentro de la cancha afuera teneos que juntarnos.

Si hay que cambiar el estatuto por cosas que están obsoletas vamos a cambiarlo, el fútbol de Victoria está muy bajo y por culpa de todos.

Newell’s en tres meses han jugado un solo partido. La gente pierde el entusiasmo, los muchachos terminan jugando a las bochas, es una pena que pase esto.

Otros de los presidentes que apoyó esta iniciativa es Gustavo Ferreyra de San Benito que dijo, “Hace bastante que venimos charlando que necesitamos un cambio sobre todo de actitudes y de formas de dirigirse a los clubes, se necesitan cambios en la competencia, los clubes también están atravesando un momento muy difícil en lo económico y si seguimos así muchos clubes vamos a desaparecer, lo que se paga es un locura yo creo que algo se debe poder hacer, los clubes no somos escuchados”.

También comentó su postura el presidente de Huracán Elio Andino que sostuvo: “Nosotros somos conscientes que se necesita hacer un cambio, son dos o tres puntos donde nos juntamos y empezamos a discutir, primero lo económico, segundo el dialogo y una realidad en cuanto a los torneos que tenso que debatir y este ámbito tiene que ser la liga y las veces que lo planteamos siempre fueron negativas y con respuestas fuera de lugar, entre todos creemos que si no nos ponemos al frente esto va a seguir igual.

Estamos muy entusiasmados y necesitamos de todos para crecer.

Las realidades de los clubes son los mismos en todos y fue eso que nos motivó a unirnos, creemos que con poco y dialogo se puede mejorar”.

Las cartas están echadas, como todo ámbito de la vida muchas veces se necesita un recambio y este es el momento, que los resultados no tapen la realidad de los clubes que hoy son la mayor contención social para nuestros chicos.