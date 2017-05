“La marchas son solo una expresión mediática…Lo que sirve es hablar en los barrios”

Interés General / 23-05-2017

La provincia realiza talleres para prevenir la violencia de género. Para la responsable del Área de la Mujer de la Provincia, Myriam Blanquieri las marchas no son efectivas. Se expresó preocupada por la situación en Victoria.

Myriam Blanqueri. Area de la Mujer de la Provincia de Entre Rios. “Hace falta mucha formación en la temática de género”

Acompañando a la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, se hizo presente la titular del área de la Mujer a nivel provincial, Myriam Bianqueri, quien firmó al director Departamental de Escuelas, Gustavo Broin un convenio relacionado al abordaje de la violencia en las instituciones educativas.

Noviazgos sin violencia

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, continúa dictando charlas para adolescentes de escuelas secundarias en el marco de los talleres “Noviazgos sin Violencia”

Con el objetivo de reflexionar sobre las relaciones de noviazgos y promover vínculos de igualdad y equidad entre los estudiantes, la Subsecretaría de la Mujer viene realizando talleres destinados a alumnos de escuelas entrerrianas.

Al respecto, la titular del área, Myriam Bianqueri, detalló que “los talleres están programados en toda la provincia y próximamente comenzarán a dictarse en las escuelas secundarias de Victoria, y esta previsto más adelante abordar también el nivel primario.

Estas capacitaciones se enmarcan en el cumplimiento de la Ley Nacional Nº 27.234 que establece la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual para prevenir la violencia de género en las escuelas primarias, secundarias y terciarias de todos los niveles y modalidades, ya sean de gestión estatal o privada. El objetivo de esta norma es contribuir a que alumnas, alumnos y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que promuevan la prevención y la erradicación de la violencia de género. Sobre este aspecto, la funcionaria afirmó que “es importante abordar la violencia de género por la cantidad de casos de agresión y femicidios que tenemos en la provincia”.

Por otra parte, destacó que “para entender la violencia de género tenemos que hablar primero de la introducción a la perspectiva de género, entender que esto se viene produciendo desde hace siglos, que es una construcción social que está marcada en una estructura machista y patriarcal, que nos han asignado a hombres y mujeres distintas funciones y formas de actuar”.

Paralelamente a estos talleres, la Subsecretaría de la Mujer también prosigue realizando el ciclo “Formador para formadores”, en el que se capacita a docentes, trabajadores sociales y personal de distintos municipios sobre introducción a la perspectiva de género, tipos y modalidades, y acerca de la Ley Nacional Nº 26.485 de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. En este sentido, Bianqueri indicó que esta línea de acción “deja recursos humanos en distintos espacios para la provincia y que sean replicadores de la perspectiva de género y la violencia contra la mujer y así, ir formando bases en distintas localidades”.

Está previsto que estos y otros talleres se desarrollen durante todo el año en toda la extensión del territorio provincial.

Entrevista a Myriam Bianquieri- Presidente Área de la Mujer de la Provincia de ER

¿Por qué se están haciendo tan complejas las relaciones de los adolescentes?

– Lo que pasa es que no hay un seguimiento importante de la problemática. No se trabaja la temática en los municipios. Recientemente estuve reunida con el Juez de Familia, y es impresionante la cantidad de causas que hay en Victoria. Si no hay equipo o asesoramiento esto queda como esta.

¿En qué consisten los talleres?

– Comenzamos con una Introducción a la perspectiva de género , para que los chicos entiendan de que hablamos, cuando hablamos de género, luego esta el taller especifico, donde reconocemos lo que son relaciones saludables, y cuales actitudes demuestran que los noviazgos se empiezan a tornar violentos, previniendo las situaciones que tienen que cambiar de su forma de ser. Tienen que comprender que hay conducta aprendidas y asimiladas desde siglos en la cuestión de roles de mujeres y varones, donde tenemos que empezar a cambiar la mirada y la perspectiva en nuestra forma de relacionarnos.

¿Siempre hubo este nivel de violencia en las relaciones?

– Siempre fue así. Pero debemos tener cuidado en cómo transmitimos las situaciones. Antes la mujer no tenía ningún tipo de defensa, por eso tuvo que crearse la ley N 26.485 que trabaja situaciones de violencia contra la mujer. A partir de allí ha podido denunciar, conoce sus derechos, los recursos que tiene para protegerse, y como consecuencia hay más denuncias. Antes la ley 9198, consideraba estas situaciones de violencia como de índole privada, no se tomaba la denuncia, y los jueces no se metían mucho, intentaban más bien mediar para que el matrimonio sigua a delante. Ahora tiene medidas de protección y lo pueden contar.

¿Por qué dice que hay que tener cuidado en cómo se difunden las noticias sobre hechos de violencia de género?

– Cuando se informa sobre hechos aberrantes, es lo que llamamos espejo…El violento se ve reflejado y compara o imita esas situaciones. Cuando ocurre un hecho grave, como desapariciones, o femicidios, a los dos o tres días aparece en otras localidades hechos similares. Como un reflejo los violentos se ven reflejados, y a la vez los pone en rebeldía que la justicia disponga medida, que la mujer se esfuerce en denunciarlo, o que se tomen medidas, y esto, desde el punto de vista psicológico significa para ellos un desafío. La forma de comunicar el hecho no es cuanta puñaladas, o si la degolló….,Hay que hablar de lo que es la violencia con la mujer, Que la matan porque es mujer, porque esta en una situación desigual de poder. Porque el hombre en esta estructura patriarcal es el que tiene el poder.

¿ Cree que las marchas como Ni Una Menos, o en reclamo de justicia dan resultado?

– No veo que las marchas sirvan para algo. Me parece que lo que hay que hacer es que organizaciones no gubernamentales se formen en la perspectiva de género, en la ley, y promover eso…, hablar en los barrios, salir , recorrer. Seguramente esto va a tener más efecto que las marchas, que en definitiva son una cuestión mediática, y muchas veces se tornan agresivas contra el Gobierno, el Estado, o contra los organismos que hacen lo que pueden con los recursos que tienen. Nos falta mucha formación con perspectiva de género, porque no todos entendemos una situación de violencia contra la mujer, porque no lo aceptamos, porque fuimos educados de esta forma. Hay que cambiar la cabeza de las personas haciéndoles entender por qué se produce esto, y que todavía la mujer no está en una situación de equidad con el hombre.

¿ La mujer no ha avanzado nada en todas estas décadas?

– Si, pero no hay equidad. Si existiera equidad no sería necesaria una ley de cupo…No existirían esta ley que dispone la libertad condicional para los que ejercen violencia contra la mujer…Existe una construcción social que hay que cambiar, donde los varones y mujeres tengamos los mismos derechos, donde la mujer no sea condicionada en su lugar de trabajo por ser mujer. Por ejemplo, una mujer sale a buscar trabajo y la primer pregunta que le haces es si esta casas, si tiene hijos… porque se piensa que si los hijos se enferman va a pedir el día, o va a quedar embarazada y por 90 días no va a ir a trabajar. Por qué los hombres no se pueden quedar con los chicos cuando están enfermos, porque el hijo no es solo la responsabilidad de la mujer.