Inés Zaragoza de De Angeli Directora zonal del IDAF

El pasado domingo 14 de mayo de 2017 realizo en Aranguren los exámenes de la institución IDAF que tiene a su cargo en la Provincia de Entre Ríos y le consultamos lo siguiente.

¿Quisiera que me haga un balance de este año y años anteriores en lo que respecta el folclore?

-Hace más de 50 años que estamos trabajando con el IDAF que es el Instituto de Folclore que fue dirigido por Juan De los Santos Amores que era su creador y que hizo posible que la danza llegara en todo el país desde la quebrada de Humahuaca hasta Ushuaia tierra del fuego, hay escuela en todo el país y nosotros tenemos escuelas en Misiones hasta Montevideo Uruguay hemos llegado, en Entre Ríos en todos los departamentos y Aranguren venimos hace muchos años asique como siempre tratando de transmitir la enseñanza de nuestro creador.

Es bueno esto ya están en la cultura de Entre Ríos pero así también en las escuelas.

-Actualmente el IDAF, los chicos no solo bailan sino que tienen el respaldo de un título, muchas escuelas NINAS están trabajando con profesores del IDAF porque mucha gente baila pero a la hora de adquirí un título no tiene la posibilidad de hacerlo, nosotros tenemos también la capacitación de música lo cual nos habilita para dar como Patricia Wollert que creo que titularizo como maestra de educación musical ya que tenemos una capacitación de diez módulos mas el título del IDAF pueden inscribirse para enseñar música, en las escuelas NINAS con el título del IDAF ya es suficiente asique hay cantidad de escuelas trabajando a las cuales van nuestros profesores y eso nos pone muy contentos porque es una salida laboral, no solo bailan sino tiene el respaldo para logara un trabajo, tenemos capacitaciones de malambo de bombo de tango, el año pasado se hiso una con Matías Santos que es un bailarín del teatro Colon y este año tenemos la capacitación de invierno con tango, malambo y vals y danzas folclóricas y esto es el 30 de junio, 1 y 2 de julio en Cerrito y como siempre los fogones que son tradicionales en febrero donde van juventud de toda la provincia y de provincias vecinas, cinco días de campamento donde se traen profesores de lujo donde han pasado figuras como los directores del Ballet Bransen, Ballet Salta a estado la hija del Estela Rabal con tango, Ocampos del Ballet Tucumán, Ballet Cambio de Córdoba y así nuestra juventud es tan sana que aprenden, aman su patria y que nosotros tenemos u caudal maravilloso de gente que nunca hemos tenido que decir que se vayan del fogón por mala conducta asique además de estudiar destaco la calidad de personas que son los que componen el Zonal Cerrito del IDAF y el IDAF general del todo el país.

¿Qué responsabilidad la suya?

-Es un trabajo que lo hacemos con verdadero placer, con amor y con vocación y ahora estamos recorriendo la provincia antes de los exámenes y a fin de mes nos vamos a Buenos Aires con la profesora Mabel que también es de folclore y de música es una directora de escuela jubilada y que me acompaña además de ser una gran amiga y nos vamos a Buenos Aires con Roberto Romaní también porque se hace el premio distinguiendo a personalidades de la cultura por nuestra provincia que va a ser Francisco Escutela entre otros de otras provincias y se hace un acto muy importante en el Cabildo de Buenos Aires el sábado a las 11 de la mañana donde van escuelas de todo el país a bailar Cielos de los Patriotas por las fiestas Mayas y entre otras danzas folclóricas de Argentina, el 28 tenemos reunión de directores zonales, director general y la sub directora María del Carmen Pini y Viviana Santos Amores, donde se hace un trabajo que está relacionado con las escuelas de folclore de nuestro país que están incorporadas a este instituto que tiene más de medio siglo y tiene vigencia y creo que no se va a terminar así nomas porque la enseñanza ha sido profunda, buena y reconocida en todo el país.

Esto es valorado por muchos ya que uno como padre prefieren que se aboquen a esta profesión.

-Los padres son los guías de sus hijos y cuando logran que ellos aprendan en arte, danzas, música, pintura lo que sea lo sacan quizás de sus horas de óseo y van aprendiendo, hablando con algunas mamas que presentaban alumnos en danzas y otras en bombo lo que aprenden es a formarse en lo intelectual en lo físico, en la memoria auditiva todas sus capacidades físicas y mentales se ponen a prueba cuando se aprende algo artístico, en malambo, bombo desarrollan su audición y retención en ritmo, en el arte no es fácil aprender a bailar en público, mostrarse es como se defienden para la vida futura a través de la danza o lo que haga. El que se quiera inscribir tiene un respaldo de un título y más allá de un costo es una salida laboral para todos.