Entrevista, Tomás Clivio

Deportes / 28-05-2017

La joven promesa del deporte local Tomas Clivio se encuentra ya hace varias semanas en San Juan siguiendo con la puesta a punto para lo que será el gran desafío del Panamericano de Canadá, está bajo el seguimiento del olímpico Gonzalo Tellechea y su coach.

Sin dudas el joven Tomas Mateo Clivio ha sido una de las grandes apariciones del deporte local, convirtiéndose en la mayor proyección a un deportista elite. A base de esfuerzo, sacrifico y prácticamente todo a pulmón ha logrado todos los deseos de un joven a su edad, como es representar al país en diferentes eventos internacionales.

Tras un 2016 soñado, en este 2017 busca repetir y si se puede mejorar los resultados bienvenidos sean.

Hace más de un mes partió rumbo a San Juan para dedicarse de lleno al enteramiento pensando en el Panamericano, ya que en nuestra ciudad por ahí no cuenta con la infraestructura necesaria para estar compitiendo a este nivel.

“Estoy entrenando mucho pero he tenido tiempo para todo, estoy muy contento, la verdad que vine por un mes pero me voy a terminar quedando más tiempo, principalmente lo que quería era la natación ya que en Victoria no tengo pileta y pude hacer un cambio importante ya en este tiempo que estoy acá, nadando más de dos horas por día, fue un cambio rotundo como si aprendí a nadar de nuevo. En bicicleta hacemos salidas de 4 horas donde si bien te cansas no te aburrís por los paisajes, todos los días metemos tres turnos con varias horas” Soltó el joven victoriense.

Seguramente el cambio de hábitat puede haber influido pero fue todo lo contrario “me adapte rápidamente, me siento cómodo en San Juan, fui rotando de casas para no molestar, estuve unas semanas en lo de Gonzalo Tellechea después para en lo de un chico y ahora estoy en lo del entrenador, se extraña estar en Victoria, estar con mi familia pero sé que si vuelvo sé que voy a querer volver a San Juan” comentó Tomas.

Su retorno a la ciudad será un breve paso ya que estirará el mayor tiempo posible para seguir sacándole el “jugo” a San Juan, “pienso volver en julio, la idea es estar una semana en Victoria y después ya viajo a Canadá” sostuvo Clivio que agregó “el Panamericano es en Magog el 15 de Julio, de Argentina somos cuatro chicos y dos chicas”.

Las expectativas de buenos resultados en Canadá ilusionan a todos aunque es calmo Tomás y no quiere auto presionarse, “yo viene a entrenar para mejorar después en la carrera va a salir lo que tenga que salir, debería terminar dentro de los 15 primeros para poder ir al Mundial de Holanda, sino se da intentaré el año que viene pero la idea es estar en septiembre en Rotterdam” sentencio Clivio.

Con la idea clara de querer mejorar y convertirse en un grande de este deporte Tomas tiene bien claro lo que quiere, dejando muchas cosas de lado que valdrán la pena al final del camino cuando haya logrado los objetivos y sino con la tranquilidad de que lo intentó.