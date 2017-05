Entrevista a Claudio Exmer

Regionales / 19-05-2017

Entrevista realizada a Claudio Exmer, Bibliotecario de la Escuela Nº 102 “17 de Agosto”.

Hágame un balance de lo que está realizando en nuestra localidad.

-Con el apoyo de la directora estamos organizando la biblioteca, como funciona dentro de una escuela teniendo en claro cómo funciona una biblioteca popular por ejemplo y lo importante de tener una biblioteca dentro de la escuela en función de eso ver actividades anexas en relación a lo que es especifico en lectura tanto de los chicos o de la escucha de ellos porque puede ser algún proyecto de personas que vayan a leer, vayan a contarles, narrarles diferentes de biografías que hayan leído o anécdotas que tengan para contar en ese sentido estamos organizando en este momento un café literario que se hará el 14 de junio donde estaba invitado el señor Romaní, Víctor Acosta, escritoras de Ramírez y en ese sentido incentivar a los chicos a lo que es la lectura, ver que lo que ellos están escuchando están plasmada en un libro y si lo leen van a encontrar muchas más palabras que las que están escuchando por la narración de las personas, en el mismo sentido de incentivar la lectura también cobra mucha importancia para la localidad de Aranguren la fecha del 17 de agosto estamos viendo organizar diferentes actividades en esa semana lo que podría ser un concurso de preguntas y respuestas de chicos, invitar a escuelas que puedan estar relacionadas por el nombre por ejemplo la escuela Yapeyu de Nogoya sería importante contar con la presencia como jurado de Roberto Romaní, Luis Wollert, Víctor Acosta por una parte y también invitar a personas que cruzaron Los Andes este verano conmemorando la gesta de los 200 años de la cruza de San Martin algo tan importante a nivel histórico mundial porque ni siquiera en Europa fue algo tan importante lo que se realizó sino que lo tuvimos acá con San Martin en Los Andes entonces creo que es importante revalorizar esa gesta más que nada desde la escuela donde estamos trabajando que es 17 de Agosto, hay un evento que está realizando una de las chicas del taller Luisina que tiene que ver con hacer un te literario previo al café literario hacia otras instituciones en este caso como para incentivar a los chicos también lo que va ser el evento un poco más grande ella va a trabajar un te literario con los chicos también de incentivar la lectura entonces cuando el evento más grande suceda los chicos van a estar más interiorizados de lo que va a estar sucediendo en ese momento en la escuela.

Con respecto a la escuela la que trabajado que están realizando los chicos en este momento.

-Este memento estamos haciendo una actividad que a los chicos le llama la atención que cuando asiste a un acto la persona que está leyendo las palabras alusivas lee está levantando la vista y sigue hablando sin leer y entonces es requerido una ejercitación de lectura veloz, tomamos un párrafo se hace un grupo de chicos entonces con cronometro hacemos una lectura veloz sin comas, sin puntos, sin entonación seria se cronometra y después se anota, lo bueno de esto es que el chico no solo se logra superar sino que él ve que se supera porque la segunda vez que lo hace se da cuenta que lo hace más rápido y es increíble que una ejercitación tan sencilla tiene objetivos tan concretos, el dia de mañana cuando esté estudiando en su secundario y en el terciario una lectura veloz le va a permitir leer más rápido la información, la segunda ejercitación es la lectura con entonación donde puede tener una lectura y puede ir anticipándose a la coma, punto a cómo tiene que leer los mismos o distintos signos de exclamación o interrogación creo que hace que actividades como esas el chico revalorice la lectura, otra actividad que estamos realizando es incorpora a los chicos de nivel inicial de sala de cuatro y de cinco de jardín de infantes por lo general a las bibliotecas no asisten y los estamos integrando con los talleres, el taller de radio los chicos hicieron una redacción lo cuentan como si tuvieran en una radio con micrófono un parlante y tiene como espectadores a los chicos de nivel inicial esa es una de las actividades más importantes que estamos realizando con los chicos fuera de la lectura una vez por semana o cada quince días, los chicos no entendían la diferencia entre contar, narrar y leer entonces le pregunte si sabían el cuento de caperucita roja y ahí les pedí que me lo cuentos entonces son actividades prácticas y sencillas que son necesarias para ir entendiendo el concepto teórico, áulico y aplicarlo a la vida cotidiana.

Esto incentiva mucho a los chicos.

-Es increíble como uno poniendo a rodar actividades encuentra una devolución y sorprende, ellos están más predispuestos a la lectura de lo que uno cree, necesitan motivación y si uno motiva tiene evoluciones de los chicos, les gusta leer e inclusive si uno le muestra un libro con muchas imágenes y pocas palabras ellos se entusiasman con las imágenes y si uno les hace leer después entienden lo que esta dibujado y cuando le damos una novela al leer ellos se imaginan las imágenes pero tiene que ver alguien que lo incentive y los motive, es cuestión de poner a rodar distintas actividades y no estamos planteando nada fuera de lo normal porque si uno presta atención los mismo chicos pueden llegar a pedir o plantear creo que pasa por ahí estar atento y querer hacer algo con los chicos.

Es difícil sacarlos de lo que hoy es la tecnología.

-Justamente el tema de la tecnología es el gran rival a vencer en una biblioteca porque como hace uno para que el chico deje una pantalla táctil con tanta motivación pero creo que definitivamente si uno escucha al chico ellos mismos piden lectura, pide que uno le narre y si uno toma esa misma solicitud del chico se lo hace leer y se lo hace contar ellos mismos se incentivan a hacer actividades nuevas, es cuestión de poner en práctica todas estas actividades pero también está la realidad que en un grupo de aula uno nunca va a satisfacer los gustos de todos entonces entrar a rodar los valores, respeto ya que todos tienen la posibilidad de elegir, seguiremos incentivando al chico con distintas actividades y cuando quieran acercarse los papas los esperamos y decirles que no se asusten si un chico lee sin signos de entonación, puntos, comas o ante cualquier duda los invitamos a que se arrimen a charlar con nosotros.