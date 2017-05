El Municipio tropieza dos veces con la misma piedra

Politica / 17-05-2017

Gerardo Gómez, vuelve a ser noticia. Tras el escándalo del año pasado por la supuesta firma apócrifa del Intendente en un documento que desató una crisis institucional sin precedentes. Volvió al área y ahora gestiona una página de noticias utilizando la información oficial con fines políticos. Mientras tanto hay críticas en el Concejo sobre la página web oficial del municipio.

En una reciente sesión del Concejo Deliberante, ediles presentaron un proyecto de comunicación relacionado al área de Prensa del Municipalidad de Victoria.

El principal objetivo está relacionado sobre del sitio web oficial que debería de garantizar toda la información necesaria que la ciudadanía requiere, manteniendo los canales institucionales correcto.

El Municipio que parecía comprender por fin dar la importancia al área al incorporar a Verónica Banchero, vuelve sobre sus pasos y parece encaminada a tropezar con la misma piedra, porque el empleado que el año pasado cumplía funciones en la coordinación del Aula Virtual, Gerardo Gómez, y que estuvo envuelto en una conflictiva y polémica situación que genero una crisis institucional, dada las diferencias que aparecieron entre el vice intendente Alcides Risso y el intendente Domingo Maiocco, regresa al área, llenado de suspicacias al entorno de gobierno.

Los errores de comunicación, se evidencian por ejemplo en situaciones, como la que se produjo hace unos días ante el accidente y fallecimiento de un empleado municipal, se realizó una publicación declarando asuetos, días que ya tienen actividades restringidas por ser fin de semana, haciendo un mal uso de los termino duelo y luto, difundiendo comunicados sin contar con los decretos pertinentes.

Y recientemente se emitió una comunicación difícil de ser aprobada por un área de relaciones institucionales al publicar que la contadora pública María Marta Eguiazú cumpliría funciones como supervisora de Rentas; pero párrafo seguido realiza determinadas calificaciones innecesarias en una comunicación de estas características y textualmente afirma: “La contadora Eguiazú cuenta por este motivo, con experiencia tributaria municipal y tiene idoneidad suficiente en la materia para llevar adelante tareas de supervisión en todo lo que concerniente al desenvolvimiento de la secretaría de Hacienda”, a parte de la existencia de errores de redacción, el texto se torna confuso ya que el desenvolvimiento de la profesional será en la dependencia de Rentas y no en la secretaría de Hacienda, siendo Eguiazú quien tuvo que aclarar mediante mensajes de textos. Si la comunicación fuese clara, no habría necesidad de realizar aclaraciones y nuevamente se mediatizó una acción del gobierno municipal sin conocerse las atribuciones y decreto que la pone en funciones.

Mala calidad

El pedido de informes de los ediles considera que la página web de la municipalidad de Victoria es de escasa calidad comparativamente con la información que brindan otras Municipalidades de la provincia. Donde se resaltan déficit como por ejemplo en el item relacionado a Victoria, como intendente se menciona a Mingo Maiocco, no siendo pertinente usar un apodo en un espacio institucional; como Gobierno Municipal, figuran los cargos de intendente y viceintendente, siendo lo correcto Presidente y Vicepresidente Municipal, según denominación que otorga la Ley 10.027; como Historia, se copia el texto que obra en la página Wikipedia, constituyendo una subestimación a los prestigiosos historiadores de la ciudad que podrían aportar; en Turismo, no figura ninguna información, siendo ello relevante para su promoción; como mapa, consta un plano de la ciudad, cuando hoy todos pueden acceder al sitio google maps y específicamente Street view que permite acceder a cada calle, comercios, iglesias, oficinas, etc.

Falta transparencia

En otros puntos se plantea la escasa transparencia de las acciones del gobierno municipal como por ejemplo: en la sección Boletines, sólo figuran hasta el Nº 5 del 7 de febrero donde consta hasta el Decreto 116/17, evidenciándose un considerable atraso; en recaudación diaria, consta hasta el mes de marzo.

Mientras que en el item Tramites: figuran iconos de los diferentes Formularios y las Ordenanzas 2475 (Tributaria) y 2476 (Tarifaria), éstas escritas con diferentes tintas, sin incorporar las numerosas ordenanzas modificatorias y en el item Noticias, figuran noticias desactualizadas.

Mezclando lo público con lo privado

Principalmente el área de prensa oficial debe saber que no solo se ejerce comunicación con la alimentación de redes sociales, sino que hay que articular diversas acciones y medios con el objetivo de informar sobre las acciones del Estado Municipal. Aquí debemos hacer un párrafo especial, porque lamentablemente la falta de profesionalismo de Gómez lo lleva a cometer errores groseros, mezclando lo público con lo privado, ya que la página de Facebook que se llamaba “Cambiemos Victoria”, y que gestiona Gómez, mutó a una página de noticias, donde se publican todas las actividades municipales. ¿Es ético que quien tiene la responsabilidad de derivar la información a los medios, disponga en forma privada y con fines políticos los datos a los que tiene acceso por su situación de privilegio en el Municipio?…

Por otro lado, la Constitución de la provincia como la Ley de Régimen Municipal establece que el gobierno de los municipios está compuesto por un Departamento Ejecutivo y un Concejo Deliberante, no existiendo éste en la página del Municipio de Victoria.

Que el Portal posibilita el vínculo entre funcionarios municipales y vecinos y el acceso a la información sobre la gestión, los proyectos en marcha, las iniciativas de organizaciones y particulares, las erogaciones que se realizan para beneficio de los barrios y vecinos, el uso de los recursos, las inversiones para el progreso de la comunidad, entre otras cuestiones.

A través del proyecto de comunicación el Concejo Deliberante de Victoria solicita “al Presidente Municipal tenga a bien viabilizar los medios para que se mejore y actualice la información que brinda la página oficial teniendo en cuenta que el portal es la vidriera ante el mundo de nuestra comunidad y que permite el acceso a la gestión, propio de un gobierno abierto que interpreta la preponderancia de las tecnologías de la información y la comunicación”.