El abogado de Escobar Gaviria lo comparo con Jesús

Interés General / 16-05-2017

En una entrevista a un medio radial luquense el abogado Milton Ramón Urrutia, defensor del cura Juan Diego Escobar Gaviria, comparó públicamente al sacerdote investigado por la Justicia penal de Nogoyá con Jesús.

El letrado, que no pudo poner a salvo al cura de la prisión –està encarcelado en la Unidad Penal de Victoria desde el 21 de abril—ni del juicio oral –el 9 de mayo el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, elevó la causa a debate a Gualeguay–, dijo que Escobar Gaviria “no está arrepentido. Y no está arrepentido porque no tiene que arrepentirse de nada porque nada hizo”.

Durante una hilarante entrevista con Ricardo “Pacha” Delgado, en la FM Sensación de Lucas González, Urrutia habló sin ambages, y tildó a las víctimas de “mentirosos” y a los fiscales Federico Uriburu y Rodrigo Molina de haber armado una causa con el solo propósito de perjudicar a Escobar Gaviria, a quien ubicó como una especie de Mesías.

“Tienen que arrepentirse los mentirosos y las mentirosas que andan por ahí dando vuelta. Esos tienen que arrepentirse. Pero el padre Juan Diego no tiene que arrepentirse porque nada ha hecho. Él está muy tranquilo en su conciencia”, aseveró el letrado.

Apoyado en el hecho fáctico de que la causa ya fue remitida a juicio oral, Urrutia, abogado el foro, dijo que no confía en la Justicia de los hombres y sí en cambio en la justicia celestial. “La justicia de los hombres es subjetiva, es parcial, es direccionada, pero la justicia divina es objetiva, es imparcial y no puede ser direccionada por nadie. Todas estas personas que lo están mansillando, imputando, las supuestas víctimas, que sepan que arriba hay un Dios y todo lo ve. Algún día la justicia divina los va a llamar a rendir cuentas”, aventuró.

Lejos de las posturas mesuradas, el entrevistador abonaba la teoría del abogado y se anticipó a una pregunta con esta frase: “Yo a las víctimas no les creo”. Desde ese lugar, entrevistador y entrevistado pudieron abrevar en las mismas aguas.

Urrutia insistió con la visión evangélica de la causa penal del cura. “Hoy lo pueden mantener encarcelado al padre en base a mentiras y falacias. Pero Jesucristo también fue condenado y sometido al martirio, y crucificado por falsas mentiras”, dijo.

Luego, habló de “persecución”, en estos términos: “El padre es un hombre de Dios, y asume que esto es una persecución, todo un invento de un grupo de personas. Lo han difamado y lo siguen difamando, y se creen esa verdad”.

Releyendo algún pasaje bíblico, señaló que a Escobar Gaviria “lo han apedreado”, y que aún encarcelado sigue haciendo una “obra de Dios”, por cuanto, “el don que recibió, se mantiene intacto, Dios no se lo ha sacado. El poder de sanación no se lo va a poder sacar ninguna de las supuestas víctimas que lo denunciaron. Ellos podrán acusarlo, llorar, patalear, pero el don el padre lo mantiene intacto”.

“Tengo testimonios de gente que se ha sanado por obra del padre estando encarcelado”, reveló Urrutia.