Día de la celiaquía: “El celíaco no es un enfermo, sino una persona con una condición determinada”

Efemérides / 05-05-2017

La celiaquía es una enfermedad hereditaria y autoinmune en la cual hay una intolerancia permanente al gluten, proteína que se encuentra en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Hoy es su día y desde el municipio llevan en el día de hoy una campaña de concientización.

El gobierno de la Municipalidad de Victoria a través del área de Bromatología comunica que el 5 de mayo se celebrará el “Día del celíaco”, con el fin de concientizar sobre esta enfermedad se aconseja que:

Es importante fomentar el diagnostico precoz de la enfermedad. Se estima que 1 de cada 8 celíacos tiene diagnóstico y el 90% de ellos no tiene síntomas.

La celiaquía es una enfermedad hereditaria y autoinmune en la cual hay una intolerancia permanente al gluten, proteína que se encuentra en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. La incorporación del gluten en la persona celíaca produce una lesión en el intestino delgado, lo que impide la absorción de nutrientes de los alimentos. La enfermedad puede presentarse en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez avanzada.

Los síntomas son diferentes de acuerdo al momento en que se manifiesta la enfermedad:

En niños: suele presentarse “diarrea crónica” (síndrome de mala absorción), vómitos reiterados, marcada distensión abdominal, falta de masa muscular, pérdida de peso, retraso del crecimiento, escasa estatura, cabello y piel secos, descalcificación, inapetencia, mal carácter o irritabilidad, alteraciones en el esmalte dental, dislexia, autismo, hiperactividad, etc.

En adolescentes: dolor abdominal, falta de ánimo, rechazo a la actividad deportiva, retraso en el ciclo menstrual y frecuentemente baja talla comparativa con los hermanos o llamativamente menor en función de lo esperado por la altura de sus padres, retraso puberal, estreñimiento, aftas recurrentes, anemia ferropénica, cefaleas, etc.

En adultos: osteoporosis, fracturas, artritis, diarreas, estreñimiento, desnutrición, abortos espontáneos, hijos recién nacidos con bajo peso, impotencia, infertilidad, pérdida de peso, anemia ferropénica, caída del cabello, colon irritable, menopausia precoz, astenia, depresión, epilepsia, neuropatías periféricas, cáncer digestivo, etc.

El diagnóstico se realiza mediante un análisis de sangre en el que se miden anticuerpos específicos, sin embargo el mismo se confirma a través de una biopsia intestinal que se debe realizar antes de comenzar el tratamiento.

El único tratamiento es una dieta estricta y de por vida sin TACC (sin trigo, avena, cebada y centeno).

Jamás se debe comenzar la dieta sin previa biopsia que la justifique.

Con una dieta correcta, segura y permanente, el celíaco puede alcanzar los niveles nutricionales que había perdido y lograr con ello su total desarrollo físico y neurológico.

Es aconsejable que la dieta del celíaco incluya además, alimentos naturales como: leche, carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y cereales sin gluten (arroz y maíz).

Se debe tener precaución con los productos industrializados, ya que pueden contener gluten en su composición. Es necesario consultar los listados de alimentos y medicamentos aptos.

La ingestión de pequeñas cantidades de gluten, de manera continuada, puede causar trastornos importantes a nivel intestinal, incluso sin presentar síntomas.