Cusinato analiza una posible candidatura a Diputado Nacional

Politica / 09-05-2017

El dirigente radical Gustavo Cusinato indicó que considera la posibilidad de postularse como candidato a Diputado Nacional en las legislativas de octubre • Señaló que mantiene diálogo con su sector, la Corriente Arturo Illia, y con otros para lograr el consenso necesario para lograr un lugar en la lista que se conforme en el marco de Cambiemos.

“Tuve oportunidades en los últimos años, pero dejé pasar el tiempo suficiente y todavía puedo darle a mi partido y a Entre Ríos la experiencia de haber sido intendente, concejal, diputado y candidato a gobernador en su momento. Mi experiencia en la Cámara y en el partido puede servir como diputado, pero también para consolidar Cambiemos y el radicalismo”, destacó Cusinato.

A la vez, comentó que existen varios sectores entro del radicalismo que están movilizándose por las candidaturas, pero que en lo personal también: “Sin embargo, no puedo decir que ya estoy lanzado, en tanto y en cuanto no consiga los consensos necesarios con los otros sectores. Sería temerario lanzar una candidatura con una parte de mi sector, por eso es importante buscar acuerdos con otras facciones del partido para tener una mayoría cómoda y poder evitar los procesos de las internas”, indicó Cusinato.

Al mismo tiempo, enfatizó que precisa los consensos de su sector y fuera. “En lo personal, he salido a recorrer fuera de mi sector, de la Illia, tratando de buscar los consensos de todos los sectores. No alcanza con una parcialidad de un grupo, mi pensamiento formal o firme será a partir de que logre aumentar el caudal de sectores que me apoya”, continuó.

El ex legislador añadió que tampoco avizora que las candidaturas dentro del radicalismo se puedan resolver por medio de un proceso de internas: “Estamos de socios con otros partidos dentro de Cambiemos. En definitiva, quien logre concitar la mayoría de los intendentes, diputados, dirigentes de distintos sectores del partido será el candidato que propondrá el radicalismo en el marco de Cambiemos. Por eso es que hay que hacerlo con tranquilidad, tratando de rescatar, en primer lugar, la tranquilidad del partido para poder sentarse con los otros sectores en el marco de Cambiemos”, resaltó.

Cusinato agregó que es preciso un radicalismo unificado para pelear con el PRO los primeros lugares en la lista de candidatos para las legislativas. “Apuesto a eso. Otra cosa sería muy temeraria y podría traer un proceso de desgaste en el marco de Cambiemos. Aspiro a que lleguemos con un candidato único al acuerdo con Cambiemos”, aseveró.