Conflicto docente,  en la reunión de ayer martes el gobierno provincial presentó nueva propuesta a los sindicatos docentes

Servicio Informativo / 03-05-2017

En la tarde de ayer martes 02 de mayo, representantes de los sindicatos del Frente Sindical Docente de Entre Ríos (AGMER – AMET – UDA y SADOP) se reunieron con autoridades del gobierno provincial en la audiencia prevista para las 16 horas.

Concretamente, en respuesta a las reiteradas demandas y a los rechazos anteriores de los sindicatos, los representantes de Poder Ejecutivo presentes, el Ministro de Economía Hugo Ballay y el presidente del CGE, José Luis Panozzo, ofrecieron:

– Recomposición anual del 23,5 % sobre los básicos y todos los códigos remunerativos que paga la provincia en cuatro tramos, el 6 % en marzo, el 4 % en abril, 7,5 % en julio y 6 % en octubre -no acumulativos- (quedan fuera los montos en negro de nación ya fijados), con compromiso de que ningún trabajador cobre menos de la inflación 2017 según datos INDEC;

– No descuento de las 8 huelgas realizadas posteriores al 15/03 sujetos a este acuerdo;

– Continuidad de la discusión de la devolución de los 5 días descontados por huelgas antes del 15/03;

– Regularización de los casos de inasistencias antes descontados y aún no resueltos;

– Continuidad de la suspensión de la Res. 2566/16 hasta su reformulación en el ámbito del CGE, asegurando la participación de la representación sindical.

Desde la CDC de AGMER se señaló que se esperaba una propuesta integral al conjunto de las demandas y que la propuesta de recomposición sería puesta a consideración de los afiliados manteniéndose el paro de 24 horas en suspenso hasta tanto los mismos resuelvan, reiterándose la demanda de la devolución de los 5 días descontados por huelgas.

También se plantearon otras demandas vinculadas a la equiparación de directivos de nivel primario y supervisores, así como la necesidad de avanzar en la equiparación escalafonaria con el resto de los directivos de escuelas Ninas, Técnicas, Agrotécnicas y cargos de conducción del Nivel Superior. De la misma forma se planteó la exigencia de la concreción de la titularización por expediente de los docentes de nivel medio (horas cátedras y cargos) según acuerdos paritarios previos y la regularización de la titularización del concurso de titularización de directivos de secundarias convocados por Res. 500.

Se adjuntan simulaciones.

Fabián Peccín – Secretario General de AGMER Central

Alejandro Bernasconi – Secretario Adjunto de AGMER Central

Manuel Gómez – Secretario Adjunto de AGMER Central

Adriana Dechat – Secretaria de Administración y Actas AGMER Central

Juan Carlos Cretaz – Paritario por AGMER