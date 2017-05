Biblioteca Popular Genuina Leandro Alem realizo la Asamblea General Ordinaria

Regionales / 02-05-2017

El 27 de abril de 2017 se realizó en las instalaciones de la biblioteca Popular Genuina “ Alem” la asamblea general ordinaria que estaba estipulada para la hora 20.00 Hs. Donde se dio lectura al orden del día por el cual se renovaron los cargos estipulados por el mismo.

La presidenta saliente nos hace un recontó de los 15 años al frente de la institución.

Presidente saliente Elva Dora Garcia

-Son 15 años en la biblioteca, cuarta parte de mi vida pero he decidido dejarlo para dedicarme a mi familia y otra con mis años ya debería retirarme y dejar trabajar a gente joven, gracias a dios está en buenas condiciones no se debe nada, los subsidios nos alcanzan para todos los gastos, ahora nos ha sobrado parte de los subsidios para enviar a la persona a cargo de participar en la feria del Libro, asique muy contenta y siempre los voy a seguir ayudando porque desde que me vine del campo mi segundo lugar fue la biblioteca.

Un balance de estos años aquí en la biblioteca.

-Gisela fue casi una hija para mí porque trabajamos codo a codo cuando entramos, ella entro después que yo, pero en tan poco tiempo se encargó de lleno en la biblioteca, aprendió tantas cosas de golpe que al final me supero asique ella sigue y o me retiro.

Desde el comienzo a lo que es hoy realmente me llena de orgullo el progreso.

-Ya lo creo, vos fuiste parte de la biblioteca, por eso digo que el pueblo de Aranguren yo lo felicito y admiro porque si nosotros pedimos algo para la biblioteca siempre nos ayudaron por eso yo como presidente de la biblioteca agradezco a todo el pueblo, yo en la biblioteca conocí muchos lugares de la Provincias que no hubiera conocido sino estaba ahí, Concordia, Gualeguay, Gualeguaychu, Villaguay, Diamante, Paraná, muchos lugares, a veces se podía solventar los viajes con algo de la biblioteca y sino viajábamos en los autos particulares pero nunca dejamos a de ir a reuniones de las bibliotecas populares.

Algo importante la feria del libro.

-Hace nueve años que Gisela concurre a eso ella sabe mucho. Le agradezco a todo el pueblo ya que esto es de ellos, trabajamos muchísimos y sé que hoy está bien y va a quedar en buenas manos y no me van a defraudar.

Nueva Comisión de la Biblioteca Popular genuina “Leandro Alen”quedo conformada de la siguiente manera:

Presidente: Spengler Melina

Vicepresidente: Martínez Patricia

Secretaria: Todone Marianela

Pro Secretaria: Ramallo Alejandra

Tesorero: Ramos Silvina

Pro tesorero: Cardenal Silvina

Vocal titular: Grinovero Marisa

Vocal Titular: Schiavoni María

Vocal Suplente: Wollert Luis

Vocal Suplente: Espindola Graciela

Revisor de cuenta titular: Zabala Evangelina

Revisor de cuenta suplente: Ramallo Pedro Ramon.

Palabras de despedida de la presidenta saliente Elva Dora Garcia

Primeramente les doy las gracias a nuestro contador Néstor Riffel que nos acompañó haciéndonos las cosas adonores en toda mi presidencia, gracias a las chicas por todos estos años que son como mis hijas y estoy segura que van a llevar adelante la biblioteca, gracias a toda la comisión, al pueblo de Aranguren, negocios, instituciones, a todos.

Palabras de la nueva presidenta Melina Spengler

Estoy muy agradecida es un honor para mí además de una gran responsabilidad ocupar este lugar, soy socia de la biblioteca de los seis años más o menos asique siempre tuve un grado de afecto por la biblioteca y me pone muy feliz ocupar este lugar y poder trabajar por mi pueblo para la cultura siga teniendo el lugar que le corresponde.