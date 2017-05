Reclamo al Director Departamental de Escuelas Profesor Gustavo Broin

Región / 08-05-2017

Gran disconformidad en algunos sectores ha provocado el anuncio oficial del traslado de la Escuela Secundaria Nº 12 de Laguna del Pescado, al edificio de la Escuela Primaria Nº 13 “Florencio Varela”. Presente en la redacción del semanario LA SEMANA, hizo su descargo una integrante del staff de la Cooperadora de dicho establecimiento educativo de Rincón de Nogoyá.

Mónica Borré, integrante de la Cooperadora de la Escuela Nº 13 "Florencio Varela", de Rincón de Nogoyá

Oportunamente tanto desde este medio, como desde el semanario LA SEMANA en su última edición, se informaba sobre el traslado del nivel secundario de la Escuela Secundaria Nº 12 “Hipólito Yrigoyen”, la cual hasta el momento funciona en el edificio de la Escuela Primaria Nº 31 de Laguna del Pescado, a las nuevas instalaciones de la Escuela N° 13 Florencio Varela de Rincón de Nogoyá.

En la jornada de hoy en horas del mediodía se acercó hasta la redacción del semanario, Mónica Borré, integrante de la Cooperadora de la Escuela Nº 13 Florencio Varela y en representación de la misma, con el objetivo de expresar la disconformidad del plantel de dicho establecimiento educativo, en cuanto al traslado mencionado.

La susodicha adujo que ediliciamente el mismo no se encuentra en condiciones para albergar una población secundaria; destacando además que hace más de dos años que vienen luchando para que esto no se lleve a cabo, excepto si se realiza una ampliación edilicia para su adaptación, cosa que hasta el momento no se ha realizado.

