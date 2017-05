23.183 JUBILADOS ENTRERRIANOS COBRARÁN DESDE MAYO LA REPARACIÓN HISTÓRICA

En ese sentido, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, informó hoy que “desde mayo serán 1.012.181 jubilados quienes cobrarán sus haberes reajustados por la Reparación Histórica” en todo el país y, asimismo, que se abonarán en mayo las primeras 10.000 homologaciones de los 33.726 los acuerdos ya homologados por la Justicia de jubilados y pensionados que aceptaron la propuesta. Al respecto, Basavilbaso expresó: “Estamos superando los objetivos que nos habíamos trazado en la implementación de la Reparación Histórica. Recordemos que son 2 millones de jubilados que estaban cobrando por debajo de lo que debían, una situación muy grave. Esta deuda que tenía el Estado con los jubilados era mayor a la deuda que existía con los holdouts, así que era una deuda enorme. Y ya a partir de mayo estaremos llegando al millón de jubilados con haber reajustado, es decir, que estarán cobrando la jubilación que les correspondía en función a los aportes que habían realizado“. Gracias a la Reparación Histórica, el haber promedio de los jubilados que aceptan la propuesta de la ANSES pasa de $9.697 a $12.753, lo que representa un aumento promedio del 31% Por este motivo, al momento ya 430.525 personas dejaron de percibir la jubilación mínima. Del millón de jubilados, ya 573.115 jubilados se adhirieron al Programa, es decir, que aceptaron la propuesta a través de la página web de la ANSES y también lo hicieron sus abogados. De ellos, 189.604 acuerdos ya fueron firmados con huella digital, tanto por los jubilados como por sus abogados y se enviaron a la justicia los primeros 89.697 casos sorteados. En todo el país, de las 1.012.181 personas que percibirán la Reparación Histórica desde mayo, la mayoría de los jubilados son de Buenos Aires (421.392), seguidos por los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (155.114), Santa Fe (81.986), Córdoba (78.406) y Mendoza (42.761). Datos Reparación Histórica A partir de mayo, se les abonará en forma anticipada el reajuste de haberes por Reparación Histórica a: • Los jubilados mayores de 80 años que hayan recibido y no hayan rechazado la propuesta, hubieran o no iniciado juicio previo. • Todos aquellos que cobraban la jubilación mínima y se vieron alcanzados por la Reparación Histórica. De esta manera, no quedará ningún jubilado o pensionado al que le corresponda un reajuste de haberes cobrando la jubilación mínima ($6.394). • También se les efectuará el pago anticipado a aquellas personas que hayan prestado conformidad al acuerdo, pero no pudieron registrar su huella digital por estar imposibilitados de movilizarse o padezcan una enfermedad grave. Por otro lado, aquellas personas cuyo incremento del haber por la Reparación Histórica es inferior al 30% del haber mínimo y no reciban el reajuste anticipado en mayo lo recibirán en los meses posteriores.