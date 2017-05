﻿﻿﻿¿Zuccotti apagará el fuego?

Locales / 02-05-2017

Vecinos de diversos barrios de la ciudad se vieron afectado por el olor y humo como producto de la basura que se incendia en el volcadero municipal. Hay profesionales que sugieren que se realice una medición sobre el nivel de contaminación que genera la quema de basura en Victoria. A pesar de haberse declarado la emergencia ambiental, la problemática de la basura sigue sin controlarse. Ahora asumió un reconocido abogado victoriense a la secretaría de Obras Públicas, César Zuccotti, quien deberá enfrentar como primer conflicto el depósito final de basura.

Victoria sigue afectada por el humo como causa de la quema de basura en el volcadero municipal.

Esta semana el volcadero municipal volvió a ser noticia. Por tercera vez en 16 meses de gestión del intendente Domingo Maiocco, la ciudad fue invadida por el humo que se genera por la quema de basura en el predio municipal.

También por tercera vez, la lluvia cae y apacigua las llamas. Durante el 2016, en dos oportunidades el humo llego al centro de la ciudad y tras datos que publico este semanario, se conoció que desde el Departamento Ejecutivo Municipal no se estaba garantizando los elementos necesarios para el control del fuego, como el alquiler de máquinas.

En ese mismo año, un día los trabajadores representados por el gremio de ATE, hicieron declaraciones manifestando lo difícil que se les hacía cumplir funciones en el predio. En esa ocasión se autorizó a casi la mayoría de los empleados a tomarse el día, dado que el viento y el humo, generaban gran nocividad a los trabajadores.

Luego de este periodo complejo, entre junio y septiembre de 2016, a través de un proyecto del Departamento Ejecutivo se declaró la Emergencia Ambiental en la ciudad, esto conto con el acompañamiento de los diversos bloques del cuerpo legislativo, al igual que otras declaraciones de emergencia (administrativa, maquinaria vial, alumbrado público, etc.).

A pesar que cuando se realiza alguna declaración de emergencia, es bajo el objetivo de atender las problemáticas o conflictos en forma más rápida, de esta forma otorgando facultades a las autoridades para que las cuestiones burocráticas propias del Estado, no lo enreden, se acude a una declaración de emergencia. En dicha ocasión se realizó la contratación de maquinarias para realizar una nueva fosa, donde diariamente se depositan toneladas y toneladas de basura. Pero sigue sin tener un control o un tratamiento.

Eco en el Concejo

En la última sesión del Concejo Deliberante la concejal, Isa Castagnino Xavier abordó el tema a través de un mensaje a las autoridades municipales y de conocimiento a los ciudadanos de Victoria.

Entre diversos puntos que detalló, quizás los principales fueron los relacionados a: que la fosa realizada, no es la correcta; que el personal municipal, al igual que los trabajadores informales (personas que desarrollan la tarea de cirujas) no cuentan con los elementos de bioseguridad, ni vacunas; la presencia de bolsas y desechos que se diseminan en el Campo Experimental Laura Zambrano de la Escuela Técnica afectando a los animales que allí tienen y quizás uno de los puntos más graves (sin restarle importancia a los anteriores) sea que en más de una ocasión asisten niños al predio municipio.

El viento y el humo

El volcadero municipal se encuentra en combustión permanente y debido a la acción del viento, es frecuente que el humo tóxico producto de la quemazón de la basura invada los hogares de la ciudad.

Es sabido, que como producto de la quema, se genera la emanación de gases toxicos, dióxido de carbono, hollines, humos y polvo en suspensión que dificulta la visibilidad en los conductores que se desplazan por la ruta.

Desde hace bastante tiempo, los vecinos de Victoria vienen soportando en determinadas épocas casi a diario el mal olor y la contaminación a causa del volcadero a cielo abierto que se encuentra en un predio municipal a unos 3 kilómetros de la ciudad.

Dado los recurrentes inconvenientes que se vienen desarrollando en Victoria a raíz de la quema de basura, profesionales de la salud consultados por LA SEMANA sugieren que sería interesante que desde el Estado Municipal se realicé mediciones para conocer el nivel de contaminación que genera la quema de basura en Victoria.

Animal muerto

El 01 de noviembre de 2016 desde Dirección Departamental de Escuelas se remitió al Concejo Deliberante una nota y fotografías enviadas al intendente Domingo Maiocco por parte de la rectoría de Escuela de Educación Técnica N°1 Dr. Pedro Radio informando sobre la muerte de una ternera Aberdeen Angus PC en el campo experimental, causada por las bolsas de plásticos provenientes del volcadero.

Sin conducción

Durante el 2016 Jorge Remersaro estuvo a cargo del basural municipal y esta semana dio a conocer su opinión, que a más de uno dejo sorprendido: “lo que ocurre que una vez que yo me retire del sector y cuando pase a Puerto y después quedamos cesante por un par de meses quedó sin conducción, no se designó una persona para que manejará el movimiento de allá (referenciando el basural). La máquina se había roto, entonces se terminó el trabajo que estábamos haciendo, cuando por suerte en el mes de octubre logramos apagar ese incendio, pero después al no tener continuidad e ir amontonando la basura se corre el riesgo que ocurrió ahora, que se prendió fuego” dijo Remersaro.

Por otro lado dio a entender que se desmereció el trabajo que había venido realizando como funcionario a cargo: “se perdió el trabajo que se había hecho, es una lástima porque se terminó de apagar el incendio pero había que continuar moviendo bien los residuos domiciliarios e ir tapándolos con tierra para que no se produjera lo que está ocurriendo ahora” lamento el funcionario de la gestión del intendente Maiocco.

Pero por otro lado sorprendió al informar que según él sabía que: “porque uno escucha a través de las paredes por ahí, que la semana que viene se ha contratado una máquina, la que estaba anteriormente para volver hacer el trabajo o empezar de vuelta para solucionar ese problema” adelantó.

Zuccotti con poca información

Ayer asumió como secretario de Obras Públicas y Planeamiento, César Zuccotti, quien en la primer conferencia de prensa que dio junto al intendente Maiocco, en relación a la problemática de la basura afirmó que esto es un inconveniente que viene desde el año 2001. Obviamente que el flamante secretario no pretenderá que los trabajadores de prensa transcribamos cada una de sus declaraciones, como si su palabra fuera sagrada, porque es sabido que hace unos años la ciudad ocupó un lugar destacado como planta de residuos sólidos domiciliarios en la provincia y no coincide según las recientes afirmaciones de Zuccotti, probablemente se trate de un grado importante de desconocimiento de la nueva adquisición del intendente al gabinete municipal.