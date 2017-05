Zórzabal se fue sin entregar el millón de pesos

Politica / 30-04-2017

Este viernes se conoció nuevos cambios e incorporaciones en el gabinete municipal. El contador Fabián Zórzabal se fue del municipio sin efectivizar la entrega del millón de pesos por el incentivo a contribuyentes. El abogado César Zucotti será el nuevo secretario de Obras Públicas y Planeamiento. El radicalismo suma lugares en la gestión del Frente Cambiemos en Victoria, mientras que los militantes de los referentes Alcides Risso y Roque Ferrari no integran la gestión.

Este viernes el contador Fabián Zórzabal se vio sorprendido por las últimas decisiones que tomo el intendente Domingo Maiocco, ya que a través de los medios de comunicación se enteró que se había convocado para las 11:00 a una conferencia de prensa para informar sobre la asunción del nuevo secretario de Obras Públicas y Planeamiento, Dr. César Zuccotti y el secretario de Gobierno, Sergio Navoni, quien también sumará a sus responsabilidades la secretaría de Hacienda, en la que se desempeñaba Zórzabal.

Si bien en más de una ocasión se conoció que Fabián Zórzabal dejaba trascender su posible renuncia, parece que en esta oportunidad el intendente ya no soportaría las “supuestas amenazas”, sino que fue él directamente quien decidió desprenderse del prestigioso contador victoriense, aunque en la conferencia simularon un “cordial paso al costado”.

Fabián Zorzabal, siempre intento mostrarse ordenado, calmo y seguro con cada una de las decisiones que afrontaba desde su secretaría, siendo probablemente el funcionario de la gestión de Maiocco que mayor conocimiento podía ostentar dentro del Estado Municipal.

Si bien en más de una ocasión públicamente el ahora, ex funcionario declaró que su rol no era político, era suficiente dialogar con él para darse cuenta que “de política entiende mucho más que lo que dice”.

También era vox populi que Zorzabal tenía diferencias con diversos funcionarios y muchas veces no contaba con el respaldo del intendente Maiocco.

Diferencias

El ex secretario municipal en más de una ocasión mostró su diferencia con la gran incorporación de personal que hizo la gestión del Frente Cambiemos y la escasa capacidad para garantizar los servicios a los victorienses.

En otra oportunidad el contador Fabián Zorzábal ante las decisiones que ha tomado el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri no dudó en brindar su opinión y mostrarse crítico. “Se equivoca porque a veces se comunica mal (refiriéndose al gobierno de Macri), a veces se da un paso y retroceden dos porque a lo mejor no se analizó bien” planteó Zórzabal.

En cuanto al futuro de la gestión municipal consideraba: “Yo reforzaría el tema de calles, no tanto hacer calles nuevas en principios, si más adelante, uno ha visto en otros lugares donde no encuentra ni un pozo y encuentra calles que son muy limpias, a mí me gustaría mucho mejorar lo que es la limpieza, la recolección de residuos y principalmente que no haya ni un pozo en la ciudad, mi idea apunta a mejorar la obra pública”.

Si bien, el secretario de Hacienda, es uno de los funcionarios más cuestionados de un gabinete municipal dado a las funciones que tiene que desarrollar siempre planteo que “nunca le afecto en lo más mínimos” aunque eso se podría poner en duda, ya que cuando los concejales del Frente para la Victoria cuestionaron su transparencia y falta de idoneidad a pocas horas de la publicación salió a los medios de comunicación a responder dichas declaraciones.

La mancha de Zorzabal

Si bien este viernes el Departamento Ejecutivo improvisó una conferencia de prensa donde participo el intendente Domingo Maiocco, el contador Fabián Zórzabal (secretario de Hacienda saliente), el abogado César Zucotti (quien ingresa a cargo de la secretaría de Obras Públicas y Planeamiento) y el secretario de Gobierno Sergio Navoni (quien además tendrá a cargo la secretaría de Hacienda) se intentó mostrar la unidad en los funcionarios, fue difícil creerse dicha postal.

Fabián Zórzabal intento dar un detalle de los números municipales y justificó su retiro por cuestiones de salud y el alejamiento de su familia, quienes permanecen en la ciudad de Paraná y aseguro que continuará desarrollando su actividad privada. Es sabido que durante estos últimos días se dieron diversos encontronazos con el secretario de Gobierno Sergio Navoni.

Por otro lado, Zórzabal se retira con una deuda pendiente con la comunidad de Victoria, porque fue el impulsor del programa de incentivos al pago de los servicios municipales, donde el premio principal era un millón de pesos, que hasta el momento no se ha hecho efectivo y según fuentes cercanas al ex funcionario este se habría negado a firmar la documentación porque existen dudas sobre la contribuyente adjudicada.

Zorzabal se va dejando un manto poco transparente en una de sus principales y promocionada acciones de gobierno, mientras que Navoni ahora deberá desenmarañar el enrededo que provocó el secretario saliente.

Aunque por otro lado el radical Navoni, no deja de dar un ambicioso paso político, ya que de esta manera el radicalismo comienza a tomar posesión y mando de cada uno de los espacios políticos del gobierno del Frente Cambiemos en Victoria, mientras que el partido Vecinal que tiene como referente al joven Alcides Risso y el Peronismo Disidente que encabeza el senador Roque Ferrari siguen mirando y sin poder intervenir en la gestión de Domingo Maiocco.