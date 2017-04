Vecinos de las 40 viviendas solicitan mejores servicios

Locales / 09-04-2017

La obra pública sigue siendo una materia pendiente en la gestión de Domingo Maiocco. En esta oportunidad un grupo de vecinos del barrio 40 viviendas advierten sobre la falta de servicios, mal estado de las calles y escasa iluminación. No se puede ingresar con vehículo.

Pozos, focos quemados y yuyos. Hace unos meses los victorienses recibían con buenos ojos la reincorporación del empleado de planta permanente Raúl “Mulita” Collard al gabinete del intendente Domingo Maiocco, dado a su experiencia en el manejo de las cuestiones públicas en el ámbito municipal.

Uno de los puntos débiles de la gestión del Frente Cambiemos viene siendo la escasa ejecución de obra pública, sumado a ello las adversas situaciones climáticas que vienen azotando el 2017.

Los primeros meses del 2016, algunos argumentos que vertieron desde el gobierno local, fue la falta de maquinarias y las malas condiciones climáticas, pero cuando ya han pasado más de 15 meses de gestión y solo se cambian funcionarios, pero la situación de los vecinos sigue siendo la misma o peor, la paciencia de los contribuyentes comienza a llegar a su fin.

Desde este semanario se está realizando un relevamiento sobre la cantidad de focos de quemados que actualmente cuenta la ciudad en los diferentes cuarteles, terrenos con falta de desmalezamientos (municipales y privados) y calles intransitables que dificultad la salida o el ingreso de los vecinos.

Si bien en párrafos anteriores afirmábamos que se consideraba que con el arribo de “Mulita” Collard llegaría la solución a los vecinos de Victoria, pareciera que al militante peronista se le dificulta la convivencia con el Frente Cambiemos, porque aún no ha desplegado su conocimiento en obra pública. Hoy hay tres cuarteles que reclaman principalmente servicio de recolección de residuos, iluminación y bacheo como es el caso del Primer, Cuarto y Quinto Cuartel.

Más de 20 vecinos del Cuarto Cuartel, que viven específicamente en calle Monte Caseros desde Larrea hasta el boulevard Eva Perón solicitan la intervención de las autoridades municipales para garantizarle el acceso a sus hogares, mejor iluminación y limpieza de terrenos baldíos. Es de mencionar que si bien este grupo de vecinos se agruparon para realizar su reclamo y solicitarle a la edil Isa Castagnino que articule su pedido con las autoridades municipales, las arterias de dicha zona en su mayoría se encuentran en estado intransitable, que dificulta el “libre desplazamiento”, ya que es dificultoso hasta caminar por la zona, como es el caso de calle Berutti desde 01 de Mayo hasta calle San Lorenzo y también Sargento Cabral, donde muchas veces no ingresa el camión recolector ante el mal estado de las calles.

Una de las vecinas de calle Monte Caseros dice: “Tenemos el cordón cuneta, pero en las condiciones que está, se desmorona todo, porque el agua se lleva todo y ya no tiene base. Desde la última lluvia no vinieron a tapar, siempre le echan tierra y lo acomodan un poco, pero no han venido” cuenta la vecina haciendo referencia a la falta de presencia de los obreros de Obras y Servicios Públicos.

“Llueve 10 minutos y no queda nada de tierra en la calle, lo arreglan pero en 10 minutos se lleva todo. Este problema lo tenemos todas las familias del barrio, hay gente que se le entra agua en sus viviendas. Es un desastre pobre gente” cuenta preocupada otra vecina.

Mientras que informa que cansada de esperar la presencia de las autoridades municipales decidieron hacer una nota. “Nosotros hicimos una nota que la concejal Isa Castagnino que presentó en el Concejo y al intendente la firmamos todos los vecinos de calle Monte Caseros, esperamos tener una pronta respuesta” dice mientras que cuenta que: “Solicitamos acciones sobre el asfaltado o mejorado de las calles, la limpieza de los terrenos, hay muchos terrenos baldíos y muy sucios, iluminación porque acá en la esquina no hay luz y también hay falta de iluminación en el boulevard Eva Perón”.

Y finalmente la vecina preocupada advirtió que: “con auto no se puede ingresar en los días lluvias, en el caso de los vecinos que tienen autos lo tienen que dejar afuera porque no hay manera que se ingrese. En el estado que esta la calle no ingresa nadie, ni una ambulancia en caso de necesitarla y mucho menos cuando llueve”.

En cuanto al reclamo que hacen los vecinos LA SEMANA consulto a la edil Castagnino, quien mantuvo un encuentro con los vecinos de la zona. “Esta semana estuve recorriendo esa zona, como lo hago generalmente ahí y en otras zonas y me hice eco de la preocupación de los vecinos, que con mucha razón hacen su reclamo, porque se ha vuelto una zona peligrosa. Es notable la falta de servicios de mantenimiento y de obras concretas que le den una solución a los vecinos, es un lindo barrios que lamentablemente se ve perjudicado por estas cuestiones”.

También la edil aseguró: “Tome el reclamo, presenté la nota de los vecinos para que el pedido lo reciba directamente el intendente Maiocco e instruya inmediatamente al área competente para que las obras se realicen, estos vecinos se merecen tener buena iluminación, asfalto, terrenos desmalezados porque para eso pagan los servicios municipales. Sabemos que cuando a los vecinos se le garantizan servicios, ellos hacen esfuerzos para cumplir con las contribuciones municipales porque las obras están, en cambio es difícil pedirle al vecino que pague cuando no se les garantiza ni lo más mínimos”

“Otro tema que veo con gran preocupación es la falta de iluminación en los boulevares, sería bueno que el intendente solicite al personal que le informe detalladamente la cantidad de luminarias que hay que reponer y hacerlo a la brevedad, porque la falta de iluminación lo único que hace es ponernos en riesgo a todos los ciudadanos, sobre todo porque es una zona donde sale mucha gente a caminar o suele haber animales. Espero que en los próximos días cuando vuelva a visitar a los vecinos pueda tener la alegría que las tareas se hayan hecho” dijo la concejal Castagnino.

