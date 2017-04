Turismo Carretera en la Histórica de Concepción del Uruguay

Deportes / 19-04-2017

Con cuatro fechas disputadas del Tc en el ejercicio 2017 y a una de cumplirse la mitad de la temporada regular, Josito Di Palma ratifico su chapa de candidato tras ganar en Concepción del Uruguay. El nieto del gran Ruben Luis Di Palma ahora lidera el campeonato y busca emular a su abuelo, último campeón con Torino, para devolverle la gloria a la marca luego de 46 años.

La victoria del piloto arrecifeño es la segunda en el presente ejercicio, donde aprovecho al máximo el buen motor que le otorga Jhony Laboritto, el preparador más exitoso de las últimas dos décadas en la popular categoría. Josito mostro sus armas desde el viernes cuando fue el más veloz en la primera clasificación. ¡Qué diferencia que hizo Josito! ¿Qué tendrá ese toro?, disparo Gastón Mazzacane (Chevrolet). Si lo que dijo Gastón es una broma, no me gusto. Si hablo en serio, primero que me lo diga en la cara y luego ponga la plata y haga la denuncia…, respondió Di Palma, quien el sábado perdió la pole position a manos de Guillermo Ortelli (Chevrolet). Pro ayer Josito gano la serie más veloz, larga adelante en la final y gano de punta a punta. El auto anduvo muy bien. Estoy atravesando un momento increíble. Se lo dedico a la gente de Arrecifes, que no la pasa bien por las inundaciones, conto el ganador.

Cerca de 25000 personas acompañaron un auténtico domingo de Pascuas y Resurrección. Primero para Ortelli, quien fue segundo. No pude correrlo a Josito, tuvo un gran ritmo, reconoció el séptuple, que hasta la fecha había sumado 19,50 unidades y llego al escenario entrerriano en la 38ª posición del certamen sobre 46 pilotos rankeados.

El Guille había cosechado un 27,49 por ciento de los puntos después de tres fechas corridas. Este fin de semana sumo 44 puntos y ahora es 24º, a 72,50 tantos de Di Palma.

Dodge también resucito con los dos milímetros (34 a 36) en el difusor del carburador, variante técnica que se les dio en esta fecha. Ganaron entre 5 y 6 caballos en los motores Cherokee y dos de sus cinco pilotos estuvieron en el top 5 en clasificación con Jonatán Castellano, que fue segundo, a solo 72/1000 de Ortelli. Mientras que Juan Marcos Angelini fue cuarto a 207/1000, con 34 autos dentro del segundo y sobre 43 máquinas presentes. Castellano gano su batería, partió tercero en la final y si bien fue superado por Angelini, pudo recuperar su posición y completar el podio. Ahora estamos en condiciones de pelear en todos los circuitos, manifestó el Pinchito.

Falta mucho pero el presente de Josito Di Palma le dan razones para pelear por la corona con Torino, la marca que tanto tiempo defendió su abuelo y hoy demuestra que tiene con que tomar su legado.

Competencia TC y TCP en Concepción del Uruguay Palabras de Protagonistas

Conferencia de prensa TC

Jonathan Castellano Tercero

-Contento por llegar al podio, el Tati hiso una muy buena maniobra por afuera me tengo que levantar porque si no me lo llevo puesto a Guille el salió mucho más rápido lego con medio auto a favor después no quise tirar el frenaje por adentro porque si no corría el riesgo de tirarlo afuera al Tati, el Peiscar no nos vino bien, el auto cuanto más temperatura tenes en las gomas ahí se nos complicó después en el Peiscar nos hicieron diferencia con una linda maniobra con el Tati para subir al último escalón del podio desde ya agradecido al equipo que me da este gran auto, mi familia, mi viejo, Dardo Prand a todos y esperemos que este sea un camino que demuestre que Dodge esta para pelear en todos los escenarios.

Guillermo Ortelli Segundo

-Quiero felicitar a Josito y Pinchito Castellano, creo que Josito demostró tener un gran equilibrio en el auto y los que estuvimos arriba de un auto entendemos enseguida que potencial tenemos para correr o no y me parece que enseguida vi que era difícil siempre el auto mío tiene una característica que a medida que pasan las vueltas a estar mejor y en esta oportunidad cunado perdí contacto con Josito empece a venir bastante de costado de todos lados y no pude seguirlo y en el relanzamiento volví a estar un poco más competitivo porque volví a estar cerca del ya después perdí el equilibrio y encima tenía la necesidad de sumar muchos puntos entonces creo que ya dimos prioridad a eso, hicimos un gran trabajo junto a todos los integrantes del equipo asique volvimos a sumar, veníamos en el año con una escás suma de puntos hoy volvimos a sumar y es importante.

Di Palma Luis José Ganador

-Quiero felicitar a Guillermo, Jonathan me alegro verlos en el podio ya que habían arrancado el año complicado, antes que nada agradecer a todo el equipo estamos muy competitivos en la serie teníamos una tendencia de trompa con Fabián analizamos hacer unos cambios en el tren delantero del auto generando el riesgo de un consumo de gomas mayor pero alcanzo para hacer una carrera tranquila, Guillermo por momentos se me acercaba y podía apretar un poco mas, estoy agradecido a todo el equipo y hemos marcado una diferencia con los demás Torinos. Un fuerte abrazo para todo Arrecife.

Dardo Prand Chasistas de Jonatán Castellano

Hace bastante tiempo se está trabajando, bien sabemos el esfuerzo que hace cada uno de ustedes para que el auto este en pista pero haceme un balance de lo que fue este fin de semana en Concepción del Uruguay.

-Eso del esfuerzo es cierto no es de ahora que se viene trabajando sino desde el año pasado, arrancamos el viernes muy bien y después en la clasificación se nos complicó un poco cuando pusimos el primer juego de gomas, el sábado trabajamos con la goma sino con la puesta a punta del auto sino que eligiendo las mejores gomas y obtuvimos un buen resultado con todo eso.

Es un trabajo enorme que haces vos y todo tu equipo.

-La verdad que sí, muy contento y feliz por estos resultados, veníamos de no muy buenos resultados y ahora nos benefició un poco el circuito y otro poco que la categoría nos dio un poco de difusor para estar carreras asique estamos a la altura de todos.

De aquí en más podemos decir que podemos luchar por los puestos de vanguardia.

-Esto ya nos da un aliciente como para poder mantenernos en estos puestos, ojala podamos manteros hasta fin de año y obtener buenos resultados.

Con respecto al TN porque has comenzado con el pie derecho.

-Veníamos de ganar dos carreras, la última carrera veníamos ganando y se nos complicó con el Peiscar y terminamos cuartos, venimos bien punteros en el campeonato asique arrancamos con el pie derecho.

Un balance de estos equipos porque tenes una excelente trayectoria.

-Ya hace mucho tiempo que estoy en el automovilismo desde el año 91 asique he sumado mucha experiencias y por suerte podes demostrar lo que uno sabe no.

Juan Ronconi TCP

¿Qué nos podes comentar con respecto a este fin de semana?

-Realmente no fue el fin de semana que esperábamos, veníamos con buenas expectativas un circuito que ya conocíamos el cual somos locales ya tenemos un podio acá, veníamos con muy buena potencia en el motor cosa que por ahí veníamos peleando en las otras carreras pero nos encontramos con un auto muy difícil de manejar íbamos totalmente colgados al límite del error asique quedamos clasificados ,u atrás, en la serie no pude avanzar nada y tuve un despiste que me hiso terminar ultimo en la misma y en la final había mejorado la actitud del auto bastante veníamos avanzando bien con un auto que podría decir lógico el cual te transmitía confianza pero se rompió el diferencial nos quedamos parados en la tercer, cuarta vuelta no pudimos avanzar mucho más.

Una lástima porque se hace un esfuerzo enorme para estar en cada una de las competencias.

-Si el esfuerzo es mucho y por ahí es lo que te amarga también, la venimos remando desde muy abajo y el sacrificio es mucho, tenemos una rifa en la calle venimos demasiado apretados con el presupuesto y cuando no se te dan los resultados te pones mal, esperemos que mejore todo y de lo contrario tendremos que sentarnos hablar con el equipo para ver que hacemos si seguimos o cambiamos de rumbo ya que me parece seguir así no vale la pena hay que pensarlo bien en frio y ver que nos espera en la próxima carrera, esperemos que se revierta pronto la situación.

Martin Ponte TC

Comentame y Haceme un balance de este fin de semana.

-Regular, lamentablente los balances se hacen con el resultado final y fue una carrera mala venia avanzando al principio de la carrera y hubo un fuerte golpe que me hace entrar en trompo me rompe el auto y tengo que correr en esas condiciones y termine en el puesto 25 asique obviamente el balance no puede ser bueno.

¿Qué trabajo enorme haces vos y todo tú equipo?

-Todos estos chicos trabajan mucho, yo me voy a mi casa pero ellos siguen tienen que sacar el motor, todos hacen un esfuerzo muy grande.

¿Qué bueno tener un protagonista Entrerriano en el TC?

-Hay varios, no soy el único, somos cinco con Mariano que todavía está suspendido pero por suerte vuelve pronto.

Motorista del Gurí Omar Martínez” Julián Adamo”

Un balance de este fin de semana en Concepción.

-Los Ford no funcionaron del todo bien, el mejor Ford estaba a cuatro décimas el balance no fue el mejor pero lo positivo es que llegaron.

Es un trabajo enorme que hacen para que los autos estén en pista.

-La verdad que sí, yo estoy en la parte de los motores y se trabajan muchas horas y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y veníamos con una expectativa de andar bien pero así se dieron las cosas, trabajaremos para la próxima, estoy agradecido con todo el equipo desde el primer momento me di cuenta de la clase de gente que son y me dieron el lugar y siempre me respetaron.

Mariano Werner TN

Te quiero felicitar por el gran triunfo que tuviste en el TN.

-Muchas gracias, contento una carrera especial el cual nos tocó largar muy lejos una carrera que por ahí no la esperábamos porque habíamos tenido algunos problemitas en la serie que nos complicó pero la posibilidad se nos dio ya que la pista se iba secando y que hayamos elegido la goma lisa y que el resto este con goma de lluvia nos permitió avanzar y superar muchos autos y poder ganar, venimos muy bien segundos en el campeonato con la diferencia de muy pocos puntos asique con muchas expectativas de poder funcionar bien hasta que tengamos la posibilidad de volver al Tc y de poder pelear por lo que queda del año, trabajaremos para que nos liberen de la sanción.

Resultado de la prueba Final del TC.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 18 Di Palma, Luis José (H)

25 38:23.351

2° 1 Ortelli, Guillermo

25 38:27.321 3.97

3° 11 Castellano, Jonatan

25 38:28.951 5.6

4° 7 Angelini, Juan Marcos

25 38:29.411 6.06

5° 10 Mazzacane, Gastón

25 38:30.825 7.474

6° 6 Canapino, Agustín

25 38:31.263 7.912

7° 24 Bonelli, Nicolás

25 38:34.377 11.026

8° 101 Ugalde, Lionel

25 38:36.429 13.078

9° 43 Ledesma, Christian

25 38:37.233 13.882

10° 23 Ponce de León, Gabriel

25 38:38.330 14.979

11° 8 Alaux, Sergio

25 38:39.954 16.603

12° 5 Ardusso, Facundo

25 38:43.153 19.802

13° 9 Trucco, Juan Martín

25 38:44.748 21.397

14° 17 Moriatis, Emanuel

25 38:50.723 27.372

15° 107 Cotignola, Nicolás

25 38:52.194 28.843

16° 33 Ebarlín, Juan José

25 38:52.656 29.305

17° 82 Lambiris, Mauricio

25 38:52.889 29.538

18° 129 Giallombardo, Mauro

25 38:53.317 29.966

19° 151 Urcera, José Manuel

25 38:53.731 30.38

20° 116 Ruggiero, Alan

25 38:56.036 32.685

21° 39 Echevarría, Camilo

25 38:59.657 36.306

22° 27 Martínez, Omar

25 39:01.252 37.901

23° 14 Fontana, Norberto

25 39:01.822 38.471

24° 15 Ponte, Martín

25 39:02.449 39.099

25° 100 Diruscio, Sebastián

25 39:02.768 39.418

26° 63 Bonelli, Próspero

25 39:03.299 39.948

27° 2 Rossi, Matías

25 39:03.775 40.425

28° 30 González, Nicolás

25 39:04.953 41.602

29° 144 Savino, José

25 39:06.748 43.398

30° 52 Okulovich, Carlos

25 39:07.826 44.475

31° 72 Serrano, Martín

25 39:08.056 44.706

32° 99 Jalaf, Matías

25 39:10.063 46.712

33° 38 De Carlo, Diego

25 39:11.265 47.914

34° 40 Dose, Christian

25 39:13.594 50.243

35° 45 Gil Bicella, Facundo

25 39:44.299 1;20,948

36° 68 Santero, Julián

25 39:49.313 1;25,962

37° 111 Silva, Juan Manuel

24 37:11.924 1 VTA

38° 42 Gini, Esteban

24 39:09.029 1 VTA

39° 28 Spataro, Emiliano

16 25:48.605 9 VTAS

40° 88 Sotro, Leonel

8 12:05.506 17 VTAS

41° 69 Gentile, Pedro

6 11:30.226 19 VTAS

42° 31 Pernía, Leonel

1 02:28.297 24 VTAS

Comentarios

• PROMEDIO: 167.196 KM/H.

RECORD DE VUELTA: NRO 18 (DI PALMA) VTA 3 EN 1;27.230 A 175.595 KM/H.

PASE Y SIGA: NRO 69 (GENTILE) POR NO RESPETAR BANDERILLERO EN SALIDA DE BOXES

PASE Y SIGA: NRO 72 (SERRANO) POR TOQUE AL NRO 40 (DOSE)

APERCIBIDO: NRO 99 (JALAF) POR TOQUE AL NRO 15 (PONTE)

EXCLUIDO: AUTO NRO 19 (GIANINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 111 (SILVA)

Campeonato:

Pos. Número Piloto Marca Ptos.

1° 18 Di Palma, Luis José (H)

2 136

2° 2 Rossi, Matías

1 111

3° 43 Ledesma, Christian

111

4° 5 Ardusso, Facundo

103

5° 111 Silva, Juan Manuel

100

6° 23 Ponce de León, Gabriel

96.5

7° 42 Gini, Esteban

94.5

8° 101 Ugalde, Lionel

92

9° 10 Mazzacane, Gastón

91.5

10° 6 Canapino, Agustín

91

11° 11 Castellano, Jonatan

91

12° 9 Trucco, Juan Martín

89.5

13° 24 Bonelli, Nicolás

88.5

14° 19 Gianini, Juan Pablo

87.5

15° 68 Santero, Julián

1 85.5

16° 7 Angelini, Juan Marcos

82.5

17° 151 Urcera, José Manuel

81.5

18° 17 Moriatis, Emanuel

76.5

19° 82 Lambiris, Mauricio

74

20° 129 Giallombardo, Mauro

69.5

21° 30 González, Nicolás

68

22° 116 Ruggiero, Alan

66

23° 27 Martínez, Omar

66

24° 1 Ortelli, Guillermo

63.5

25° 33 Ebarlín, Juan José

58

26° 72 Serrano, Martín

56.5

27° 15 Ponte, Martín

53.5

28° 144 Savino, José

53

29° 55 Mangoni, Santiago

52

30° 28 Spataro, Emiliano

52

31° 8 Alaux, Sergio

51

32° 107 Cotignola, Nicolás

49

33° 14 Fontana, Norberto

44.5

34° 52 Okulovich, Carlos

36.5

35° 63 Bonelli, Próspero

34

36° 99 Jalaf, Matías

34

37° 79 Nolesi, Mathías

31.5

38° 39 Echevarría, Camilo

28.5

39° 40 Dose, Christian

23

40° 77 Bruno, Juan Martin

18

41° 38 De Carlo, Diego

18

42° 69 Gentile, Pedro

18

43° 100 Diruscio, Sebastián

14

44° 31 Pernía, Leonel

12

45° 45 Gil Bicella, Facundo

6

46° 88 Sotro, Leonel

5