Triatlón, por un error le costó la carrera

Deportes / 12-04-2017

El sábado en Concepción del Uruguay finalizó el campeonato argentino de disciplinas combinadas, como siempre Victoria estuvo representada por varios atletas.

El sábado en la zona del puerto de “La Histórica” se montó el “circo” para la última fecha del campeonato argentino de triatlón donde María Victoria Rivero, Tomas Clivio e Isaías Trosman buscaban obtener buenos resultados ya que fueron clasificados para esta gran final.

Por su parte Federico Occhi y Edgar Zabala también formaron parte de este evento aunque en la categoría libre que no formaba parte de la fecha de la FAT.

En lo que respecta a la actuación de los victorienses fue muy buena, donde la general de varones Toma Clivio volvió a demostrar de porque es uno de los grandes proyectos de esta disciplina en nuestro país donde fue imparable en esta carrera de modalidad Sprint aunque termino con el sabor amargo de la descalificación debido a una falta que cometió en la transición dejando fuera de lugar sus antiparras y luego no cumpliendo la sanción en el penalti box, como para dar un ejemplo debía hacer un pase y siga similar a las sanciones en el automovilismo, aunque parezca una infracción muy simple en este tipo de competencia es grabe no dejar las cosas en el lugar que corresponde a eso se debe la sanción estricta que seguramente haya molestado al joven pero que le servirá como aprendizaje en una carrera que está comenzando lo importante es que el material esta y demostró de que esta andando muy fuerte a pesar de ser todavía Junior.

Por su parte María Victoria Rivero es interminable y se sigue codeándose con las mejores del país ubicándose en el cuarto puesto con chicas que están iniciando sus carreras como Elite como el caso de las tres que ocuparon el podio entre ellas Inti Guzmán, Moira Mirando que forman parte de la selección Argentina Junior y la ganadora que es Delfina Álvarez que además se quedó con el campeonato.

En tanto que Isaías Trosman tuvo una gran labor llegando 26to en la general, quedando 6to en su categoría, con respecto a la categoría de libres que no sumaba puntos para el campeonato argentino Edgar Zabala fue 6to en la general ganando así su categoría y Federico Occhi que se ubicó 43 en la general.

De esta manera se baja el telón para el triatlón y ahora a pensar en el duatlón salvo Tomas Clivio que estará preparando en San Juan junto al olímpico Gonzalo Tellechea pensando en el Panamericano de Canadá donde buscará la clasificación al Mundial de Holanda a realizarse en septiembre.

Resultados

Campeonato Argentino

General Damas

1- Delfina Álvarez (Salta)

2- Moira Miranda (Chubut)

3- Inti Guzmán (San Juan)

4- María Victoria Rivero (Entre Ríos)

5- Delfina Orlandoni (Buenos Aires)

General Varones

1- Tomas Clivio (Entre Ríos) (DSQ)

2- Matías Müller (Entre Ríos) (Campeón)

3- Martín Maluf (Mendoza)

4- Ibrahim Alucin (Formosa)

5- Leandro Gallina (Buenos Aires)

26- Isaías Trosman (Entre Ríos)

Carrera Libre

General Mujeres

1- Yanina Minaglia (Escobar)

2- Alejandra Rosato (Baigorria)

3- Celeste Orellana (Merlo)

4- Sabina Goyeneche (Chajarí)

5- Stella Benítez (San Antonio)

General Varones

1- Diego Ursini (Concordia)

2- Gabriel Bonari (Salta)

3- Emiliano Ponce (Buenos Aires)

4- Ignacio Arredondo (Baigorria)

5- Marcos Corvnino (Federación)

6- Edgar Zabala (Victoria)

43- Federico Occhi (Victoria)