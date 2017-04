Torneo Provincial, el fútbol de Entre Ríos tiene dueño y se llama Huracán

Deportes / 14-04-2017

En la jornada de este viernes santo, Victoria de la mano del globo escribe su nombre en la historia grande del fútbol la provincia.

Ante un multitud el equipo quemero recibía a la Escuela Tabares por la final del torneo Provincial, luego de dos intentos fallidos por las condiciones climáticas, finalmente esta historia se pudo concretar en una tarde calurosa muy agradable no solo para los jugadores sino que también para el público en general que se acercó al reducto de Boulevard Lavalle.

La cancha reventó de gente sobre las 15:00 el horario pactado para el inicio del partido.

Luego de la final de ida donde no se habían sacado ventajas, quedaban 90’ a todo nada para definir el último campeón Provincial ya que este torneo no se jugará más.

Los jugadores de Huracán sabían que estaban ante la posibilidad latente de quedar en la historia grande de nuestro fútbol y fue así no decepcionaron.

En un partido típico de final de dientes apretados, en los primeros minutos la visita no salió a especular nada y quería hacer sentir su juego punzante por los costados con el despliegue de Matías Álvarez y Néstor Barrios.

Pero de a poco se afianzaba en la cancha el globo si bien sin ser contundente pero proponía desde la posesión de la pelota.

Promediando la primera etapa llegaría la más clara de los 45’ un desborde por la izquierda de Néstor Barrios habilita a Emilio Merlo y este la termina tirando por encima del horizontal.

El primer tiempo fue levemente superior la visita desde la intención y hasta en ocasiones donde el quemero no encontraba como romper la última línea.

El segundo tiempo Huracán debía cambiar y ese cambio se iba a dar con el ingreso de “Gamuza” Andino que aporto creación, profundidad y sobre todo el gol que terminaría siendo clave.

Cuando el reloj pisaba los 65’ un tiro libre desde casi 30 metros, “el 10” acaricio con su pierna izquierda sobre el poste derecho de Sandro Núñez que no pudo hacer nada para desatar la algarabía y locura quemera.

Cuando se encaminaba todo al final feliz una distracción en la última línea y viveza pura del elenco de San Gustavo, sacaron un lateral rápido que termino con la formula Barrrios – Merlo y la pelota en el fondo de la red.

Los últimos 15’ fueron estratégicos donde cada pieza que se movía era clave y el margen de error era nulo sino costaba un campeonato.

Sobre el final Huracán tuvo el campeonato por medio de Leo Ruiz tras una jugada a balón detenido preparada, donde Emiliano Ibarrola terminaría ahogando el grito de gol.

Si le faltaba un condimente especial a la tarde era definir tremendo torneo por penales y allí Huracán sin ser especialistas pero con mucha experiencia simplificarían de la mano de Luciano Reynaldi el camino donde tapo dos penales más uno que fallo la Escuela para concretar el tan anhelado torneo.

Sin dudas que fue un premio al mejor equipo que se pudo ver en los últimos 10 años en nuestro fútbol, ganador y sobre todo gustoso a la hora de verlo jugar, era lo que le faltaba a este plantel y cuerpo técnico para el broche de oro del mejor ciclo de la historia del club quemero.

Ahora sí, Victoria esta en lo más alto del fútbol de Entre Ríos, simplemente por Huracán.