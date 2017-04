Toma del CGE, ya hay un primer acercamiento

Servicio Informativo / 07-04-2017

La conducción de la Agrupación Rojo y Negro, minoría dentro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) logró esta mañana un triunfo político gremial: entrevistarse con los tres vocales políticos del Consejo General de Educación (CGE), Gastón Etchepare, Marcela Mangeón y Rita Nievas.

El encuentro se dio en el salón de actos del CGE, en el mismo lugar donde desde el jueves 30 de marzo los docentes llevan adelante una medida poco corriente: la toma del edificio donde está la conducción política de la cartera educativa. Y ocurrió el mismo día en el que en La Paz se realiza el congreso provincial de Agmer, que debe decidir de qué modo sigue el conflicto docente en al provincia la próxima semana.

Fue un gesto de distensión de envergadura: ocurre un día después del anuncio hecho por el gobernador Gustavo Bordet de reunirse, el lunes, con los sindicatos docentes para presentarles una nueva oferta salarial. El Ejecutivo aplicó una suba del 18%, en tres etapas del 6%, que fue considerada “insuficiente” por los docentes.

Y ocurre tres días antes de que el Gobierno reciba a las conducciones provinciales de los gremios. Desde la Rojo y Negro juzgaron como un “triunfo político” la reunión de este viernes. “Esto demuestra que la toma les duele, y les duele más que la carpa. No en vano decimos que fue una medida histórica que ahora habrá que evaluar seriamente cómo sigue, y de qué modo se sostiene”, dijo uno de los voceros del sector.

Y además, mientras ocurre una “revisión” general de los descuentos aplicados por los cinco días de paro de principios de marzo. El Gobierno reconoció que hubo “errores” y está trabajando contrarreloj en una reliquidación para poder pagar, la semana próxima, por planilla complementaria lo que se retuvo en forma indebida.

Desde la Rojo y Negro ponderaron el encuentro de hoy con los vocales políticos del CGE. “Los representantes de la toma destacaron la posibilidad de establecer el diálogo, recordaron cuáles eran los cuatro puntos que convocan a la asamblea y que motivaron la toma: recomposición salarial, derogación de la resolución 2566/16, la devolución de lo descontado a los trabajadores, dar fin a las malas liquidaciones de salario docente”, señalaron desde la agrupación docente.

Del encuentro, sin embargo, no tomó parte el titular de Educación, José Luis Panozzo, quien fue denunciado en la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público por el Frente Sindical Docente a raíz de los descuentos aplicados.

Encuentro

El Frente Sindical Docente — que agrupa a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (Uda)– en conjunto con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reunirán el próximo martes, a las 16, para comenzar “a evaluar el inicio de una plan de lucha conjunto contra las políticas de ajuste de los gobiernos nacional y provincial, en caso que no avancen propuestas concretas para destrabar el conflicto”.

Será un día después de la reunión prevista para el lunes entre los sindicatos docentes y el gobernador Gustavo Bordet, prevista para el lunes.

“La voluntad conjunta expresada el pasado miércoles en la carpa blanca en que los sindicatos presentaron un documento conjunto que contenía un diagnóstico del escenario nacional y provincial, junto a demandas y denuncias, espera así avanzar un paso más en la coordinación de acciones y comunicación en caso que no avancen las respuestas y demandas a los trabajadores”, señalaron desde Agmer central. (Fuente Entre Ríos Ahora).