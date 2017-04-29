Todo sobre la Unión Deportiva Regional

HONORABLE TRIBUNAL DE PENAS DE LA UNION DEPORTIVA REGIONAL
Rosario del Tala, 21 de abril de 2.017.-
Visto
Los informes y planillas acompañadas por las ternas arbitrales, correspondiente a la quinta fecha de esta Unión Deportiva Regional.
Considerando
Habiéndose notificado a los Clubes de los expulsados de la cuarta fecha en donde se le otorga el derecho defensa (descargo por el RTP) a cada uno de los jugadores; este Tribunal RESUELVE:
CATEGORIA SUB 23
- Al Jugador N° 3 Otamendi Sergio DNI N° 39.033.640 del Club Cultural Aranguren la sanción de : 1 fecha Articulo 207 del RTP
- Al Jugador N° 7 Naveso Ezequiel DNI N° 41.119.045 del Club 9 de Julio la sanción de: 3 fechas Articulo 200 del RTP
- Al jugador N°5 Cacciabue Matias DNI N° 30.322.580 del Club 25 de Mayo de Nogoya la sanción de: 2 fechas Articulo 204 del RTP
- Al Jugador N°4 Villalba Antonio DNI N° 40.164.379 del Club Ferro de Nogoyá la sanción de: 1 fecha Articulo 207 del RTP
CATEGORIA PRIMERA
- Al jugador N° 7 Reynoso Mariano DNI N° del Club Deportivo Nogoyá la sancion de: 1 fecha Articulo 207 del RTP-
- Al jugador N°5 Marignac Leonel del Club Nobleza la sancion de : 1 fecha Articulo 207 del RTP.
- Al jugador N°4 Beltaco Tomas DNI N° 40.992.497 del Club Ferro de Nogoyá la sanción de: 2 fechas Articulo 203 del RTP
- Al jugador N°15 Rosal Luciano DNI N° 37.567.407 del Club 25 de Mayo de Nogoyá la sanción de : 3 fechas Articulo 203 del RTP
- Al jugador N° 2 Robaglio Dardo del Club 9 de Julio la sanción de: 1 fecha Articulo 207 del RTP
- Al jugador N° 9 Diaz Franco DNI N° 39.260.993 del Club C. Aranguren: la sanción de 1 fecha Artículo 207 del RTP.
- Al jugador N°10 Heffel Lucio DNI N°34.678.471 del Club C. Aranguren: la sanción de 1 fecha Artículo 207 del RTP.
- Al DT del Club Atlético Maciá Vittori Gonzalo DNI N° 21.034.251 la sanción de: 2 fechas Articulo 260 del RTP
- Al ayudante del Cuerpo Técnico de At. Tala Sigales Juan Manuel
- Al jugador N° 5 Cabrera Juan DNI N° 20.865.622 del Club Atletico Lucas la sancion de : 2 fechas Articulo 204 del RTP
- Al jugador N° 4 Alvarez Juan Cruz DNI N° 39.813.282 del Club Sirio la sanción de: 2 fechas Artículo 204 del RTP.
- Córrase vista al DT del Club Atlético Lucas Martin Castillo, para que realice su defensa correspondiente del Informe arbitral. Suspender al mismo provisoriamente hasta tanto se dictamine fallo definitivo.
NOTIFIQUESE
TRIBUNAL DE DISCIPLINA:
Dra. Vera Dr. Duarte Dr. Manfroni Reynoso
EXPULSADOS FECHA N° 6
|ALBARRACION ALEJANDRO
|C.S. PEÑAROL
|PRIMERA
|CERRUDO AMADO
|C.S. PEÑAROL
|PRIMERA
|CUELLO MAXIMILIANO
|MARTIN FIERRO
|PRIMERA
|CORFIELD DIEGO
|UNION SOLENSE
|DT
|ROSAL JUAN
|SIRIO LIBANES
|PRIMERA
|RUEDA MARCOS
|SIRIO LIBANES
|PRIMERA
|GRANWEITTER ANIBAL
|HERNANDEZ
|PRIMERA
|LONDRES JUAN
|HERNANDEZ
|SUB 23
|ARNAU FEDERICO
|HERNANDEZ
|SUB 23
|GIMENEZ MAURO
|ROMA
|PRIMERA
|FARIAS BRIAN
|FERROCARRIL NOGOYA
|SUB 23
|CASCO YONATHAN
|9 DE JULIO
|PRIMERA
|SANDOVAL TOMAS
|ATL. LUCAS GONZALEZ
|SUB 23
|FLOTRON HERNAN
|ATL. LUCAS GONZALEZ
|SUB 23
ACUMULACIÓN DE TARJETAS AMARILLAS
|ALAGUIBE JAVIER
|ATL. TALA
|PRIMERA
|1
|ALARCO LUCIANO
|ATL. TALA
|PRIMERA
|2
|AMENTAS SEBASTIAN
|ATL. TALA
|PRIMERA
|1
|BURGOS CESAR
|ATL. TALA
|PRIMERA
|1
|CACERES ALEXIS
|ATL. TALA
|PRIMERA
|1
|CACERES ERIC
|ATL. TALA
|PRIMERA
|1
|CORFIEL FACUNDO
|ATL. TALA
|SUB 23
|2
|DIAZ SERGIO
|ATL. TALA
|PRIMERA
|1
|ENRIQUE DIONISIO
|ATL. TALA
|PRIMERA
|3
|ENRIQUEZ ESTEBAN
|ATL. TALA
|PRIMERA
|1
|ENRIQUE SERGIO
|ATL. TALA
|PRIMERA
|1
|GODOY EMANUEL
|ATL. TALA
|PRIMERA
|1
|IGLESIAS PEDRO
|ATL. TALA
|SUB 23
|1
|ISAURRALDE RODRIGO
|ATL. TALA
|SUB 23
|1
|LAMI JORGE
|ATL. TALA
|SUB 23
|1
|LENCIANA MAXIMILIANO
|ATL. TALA
|SUB 23
|2
|LUTCHER WALTER
|ATL. TALA
|SUB 23
|1
|MILLEZZI NUÑEZ TOMAS
|ATL. TALA
|SUB 23
|2
|NOREL NELSON
|ATL. TALA
|PRIMERA/SUB23
|4
|POUR POUR DIEGO
|ATL. TALA
|PRIMERA
|2
|POUR POUR GERARDO
|ATL. TALA
|SUB 23
|1
|REBORA GONZALO
|ATL. TALA
|SUB 23
|1
|ROMEGO FRANCO EMANUEL
|ATL. TALA
|SUB 23/PRIMERA
|2
|VITTO MAXIMILIANO
|ATL. TALA
|SUB 23
|2
|BALMAS ULISES
|ATL. MACIA
|SUB 23
|1
|BENEDETTI IGNACIO
|ATL. MACIA
|PRIMERA
|2
|BLASON JUAN
|ATL. MACIA
|PRIMERA
|1
|BUSTAMANTE MAURO
|ATL. MACIA
|SUB 23
|1
|COSTA IGNACIO
|ATL. MACIA
|PRIMERA
|1
|FRANCO BRUNO
|ATL. MACIA
|PRIMERA
|1
|HERBER JONATHAN
|ATL. MACIA
|PRIMERA
|1
|KLOS RICARDO
|ATL. MACIA
|PRIMERA/SUB 23
|2
|KROGER IVAN
|ATL. MACIA
|PRIMERA
|1
|LEVIA LUCIO
|ATL. MACIA
|SUB 23
|1
|RAMOS GABRIEL
|ATL. MACIA
|PRIMERA
|2
|RAMOS RODRIGO
|ATL. MACIA
|PRIMERA
|3
|REBORA TOMAS
|ATL. MACIA
|PRIMERA
|1
|RODRIGUEZ JUAN
|ATL. MACIA
|SUB 23
|1
|SOSA MATIAS
|ATL. MACIA
|PRIMERA
|4
|TORRES ANGEL
|ATL. MACIA
|PRIMERA
|1
|VELASQUEZ WALDEMAR
|ATL. MACIA
|SUB 23
|2
|VITTORI FABRICIO
|ATL. MACIA
|PRIMERA
|1
|ALBORNOZ JHONATAN
|ARANGUREN
|SUB 23
|1
|BAUER PEDRO
|ARANGUREN
|SUB 23
|1
|BRUNER MARTIN
|ARANGUREN
|SUB 23
|1
|DARRECHON LUCIANO
|ARANGUREN
|PRIMERA
|2
|GHIGLIONE LUIS
|ARANGUREN
|PRIMERA
|2
|GRAGLIA AXEL
|ARANGUREN
|SUB 23
|1
|HEFFEL DAMIAN
|ARANGUREN
|PRIMERA
|3
|HEFFEL LUCIO
|ARANGUREN
|PRIMERA
|1
|LOPEZ LEONEL
|ARANGUREN
|PRIEMRA
|1
|MUÑOZ NICOLAS
|ARANGUREN
|SUB 23
|3
|NUÑEZ FRANCISCO
|ARANGUREN
|PRIMERA
|1
|PEREZ CARLOS
|ARANGUREN
|SUB 23
|1
|RAMALLO JUAN
|ARANGUREN
|SUB 23
|1
|SOTO SANTIAGO
|ARANGUREN
|PRIMERA
|1
|WAGNER AXEL
|ARANGUREN
|SUB 23
|1
|ADUR TOMAS
|DEPORTIVO
|SUB 23/PRIMERA
|2
|AGUILERA IGNACIO
|DEPORTIVO
|SUB 23
|1
|ALFARO JORGE
|DEPORTIVO
|SUB 23
|4
|ALFARO NELSON
|DEPORTIVO
|PRIMERA
|2
|CAVAGNA PABLO
|DEPORTIVO
|PRIMERA
|1
|DIAZ MAXIMO
|DEPORTIVO
|PRIMERA
|1
|ESCOBAR GUILLERMO
|DEPORTIVO
|PRIMERA
|1
|ESCUDERO FERNANDO
|DEPORTIVO
|SUB 23
|2
|FERREYRA BRIAN
|DEPORTIVO
|PRIMERA
|1
|GONZALEZ FAUSTINO
|DEPORTIVO
|SUB 23
|2
|GUTIERREZ PABLO
|DEPORTIVO
|SUB 23
|1
|IRUSTA FERNANDO
|DEPORTIVO
|PRIMERA
|1
|KRENS JUAN
|DEPORTIVO
|SUB 23
|1
|LEIVA DANIEL
|DEPORTIVO
|SUB 23
|1
|LUGRIN JUAN
|DEPORTIVO
|PRIMERA
|1
|MAIDANA ALEJANDRO
|DEPORTIVO
|SUB 23
|1
|MARTINEZ CARLOS
|DEPORTIVO
|PRIMERA
|1
|OJEDA JUAN NICOLAS
|DEPORTIVO
|PRIMERA
|1
|PORCIEL DIEGO
|DEPORTIVO
|SUB 23/PRIMERA
|2
|ROMERO ALDO
|DEPORTIVO
|PRIMERA
|2
|SAINZ MAURICIO
|DEPORTIVO
|SUB 23
|2
|TABORDA LAUTARO
|DEPORTIVO
|SUB 23/PRIMERA
|2
|VILLALVA MAURO
|DEPORTIVO
|PRIMERA
|1
|ACOSTA AXEL
|ROMA
|PRIMERA
|4
|ARRUA IVO
|ROMA
|PRIMERA
|3
|DALINGER FACUNDO
|ROMA
|SUB 23
|4
|ERHARDT MATIAS
|ROMA
|PRIMERA
|1
|FRISS WALTER
|ROMA
|PRIMERA
|1
|GADEA FACUNDO
|ROMA
|SUB 23
|1
|GIMENEZ MAURO
|ROMA
|PRIMERA
|2
|GROSS SERGIO
|ROMA
|PRIMERA
|1
|MAYORA NAPOLEON
|ROMA
|PRIMERA
|1
|MOLINA PABLO
|ROMA
|PRIMERA
|1
|RIFFEL FACUNDO
|ROMA
|PRIMERA
|1
|RIFFEL FRANCO
|ROMA
|SUB 23
|1
|SCHANZENBACH GASTON
|ROMA
|SUB 23
|2
|STERZER NICOLAS
|ROMA
|SUB 23
|1
|STREK HERMES
|ROMA
|PRIMERA
|1
|USINGER ALFREDO
|ROMA
|SUB 23
|2
|AMARILLO ENZO
|FERRO NOGOYA
|SUB 23
|1
|BUSSON DAMIAN
|FERRO NOGOYA
|PRIMERA
|1
|CASTAÑOLA EMILIANO
|FERRO NOGOYA
|PRIMERA
|1
|DURAN CRISTIAN
|FERRO NOGOYA
|SUB 23
|2
|FARIAS BRIAN
|FERRO NOGOYA
|SUB 23
|1
|FERNANDEZ EMILIANO
|FERRO NOGOYA
|SUB 23
|1
|GALLO LAUTARO
|FERRO NOGOYA
|SUB 23
|1
|GODOY GASTON
|FERRO NOGOYA
|SUB 23
|1
|GRAIZZARO DIEGO
|FERRO NOGOYA
|SUB 23/PRIMERA
|2
|GRAIZZARO WALTER
|FERRO NOGOYA
|PRIMERA
|2
|JAIME ENZO
|FERRO NOGOYA
|SUB 23
|1
|JAIME GABRIEL
|FERRO NOGOYA
|PRIMERA
|1
|JAIME LAUTARO
|FERRO NOGOYA
|PRIMERA
|3
|JAIME LUCIANO
|FERRO NOGOYA
|SUB 23
|2
|JIMENEZ SEBASTIAN
|FERRO NOGOYA
|PRIMERA
|3
|KARCHER MATIAS
|FERRO NOGOYA
|PRIMERA
|2
|LEIVA JESUS
|FERRO NOGOYA
|PRIMERA
|1
|MACIEL MATIAS
|FERRO NOGOYA
|SUB 23
|1
|OROÑO TOMAS
|FERRO NOGOYA
|SUB 23
|1
|PELLICHERO GASTON
|FERRO NOGOYA
|SUB 23
|1
|RUIZ DIAZ SERGIO
|FERRO NOGOYA
|PRIMERA
|1
|VILLALVA ANTONIO
|FERRO NOGOYA
|SUB 23
|1
|VILLANUEVA RAFAEL
|FERRO NOGOYA
|PRIMERA
|2
|ACOSTA GERMAN
|SIRIO LIBANES
|SUB 23
|1
|ACOSTA AGUSTIN
|SIRIO LIBANES
|PRIMERA
|2
|ALBORNOZ FEDERICO
|SIRIO LIBANES
|SUB 23
|2
|BUIATI GONZALO
|SIRIO LIBANES
|PRIMERA
|2
|CARBALLO JOEL
|SIRIO LIBANES
|SUB 23
|3
|CEJAS HECTOR
|SIRIO LIBANES
|PRIMERA
|1
|CEOLA ANGEL
|SIRIO LIBANES
|SUB 23
|1
|DAGRAVA NICOLAS
|SIRIO LIBANES
|SUB 23
|1
|DIAZ DANIEL
|SIRIO LIBANES
|PRIMERA
|2
|FOLLONIER MATIAS
|SIRIO LIBANES
|PRIMERA
|1
|JAIME JORGE
|SIRIO LIBANES
|PRIMERA
|4
|MITRIANI KEVIN
|SIRIO LIBANES
|SUB 23
|1
|MONTOJO GABRIEL
|SIRIO LIBANES
|SUB 23
|2
|MUÑOZ LIONEL
|SIRIO LIBANES
|PRIMERA
|1
|PEROTTI MATIAS
|SIRIO LIBANES
|PRIMERA
|1
|ROSAL JUAN
|SIRIO LIBANES
|PRIMERA
|1
|RUEDA MARCOS
|SIRIO LIBANES
|PRIMERA
|4
|RUEDA RAFAEL
|SIRIO LIBANES
|PRIMERA
|2
|SEGURA NESTOR
|SIRIO LIBANES
|PRIMERA
|3
|URHIG FRANCISCO
|SIRIO LIBANES
|SUB 23
|1
|ARNAU NICOLAS
|HERNANDEZ
|SUB 23
|1
|ARNAU FEDERICO
|HERNANDEZ
|SUB 23/PRIMERA
|1
|BERNACHEA LUCIANO
|HERNANDEZ
|SUB 23
|1
|CASTRO CRISTIAN
|HERNANDEZ
|SUB 23
|3
|CEBALLO MANUEL
|HERNANDEZ
|PRIMERA
|1
|CLEMENTIN MARCOS
|HERNANDEZ
|SUB 23
|1
|DORSCH DIEGO
|HERNANDEZ
|SUB 23
|3
|FAURE MARIO
|HERNANDEZ
|SUB 23
|1
|GERLING PABLO
|HERNANDEZ
|PRIMERA
|1
|GODOY ADRIAN
|HERNANDEZ
|PRIMERA
|1
|GODOY GERMAN
|HERNANDEZ
|PRIMERA
|2
|GRANGWITTER ANIBAL
|HERNANDEZ
|PRIMERA
|1
|LONDRES JUAN PABLO
|HERNANDEZ
|SUB 23
|2
|MANSILLA SEBASTIAN
|HERNANDEZ
|PRIMERA
|2
|MARTINEZ CATRIEL
|HERNANDEZ
|PRIMERA
|3
|MARTINEZ JOAQUIN
|HERNANDEZ
|SUB 23
|1
|MARTINEZ RODRIGO
|HERNANDEZ
|SUB 23
|1
|MORENO HERNAN
|HERNANDEZ
|PRIMERA
|2
|PERALTA LEANDRO
|HERNANDEZ
|PRIMERA
|1
|RAMALLO LUCAS
|HERNANDEZ
|SUB 23
|2
|RAMIREZ EXEQUIEL
|HERNANDEZ
|PRIMERA
|2
|RONCHI MATEO
|HERNANDEZ
|SUB 23
|1
|ROSLI PABLO
|HERNANDEZ
|PRIMERA
|1
|AGUSTINE ALEXIS
|LUCAS GONZALEZ
|SUB 23
|4
|ALBORNOZ MIGUEL
|LUCAS GONZALEZ
|SUB 23
|1
|BAHLER RUBEN DARIO
|LUCAS GONZALEZ
|PRIMERA
|1
|BERON CRISTIAN
|LUCAS GONZALEZ
|PRIMERA
|2
|BLASON MAURICIO
|LUCAS GONZALEZ
|PRIMERA
|1
|CABRAL RODRIGO
|LUCAS GONZALEZ
|PRIMERA
|1
|DIORIO ENZO
|LUCAS GONZALEZ
|SUB 23
|1
|FLOTRON LUIS
|LUCAS GONZALEZ
|SUB 23
|1
|FROSCHAUER WALDEMAR
|LUCAS GONZALEZ
|SUB 23
|1
|GIMENEZ GUSTAVO
|LUCAS GONZALEZ
|SUB 23
|2
|OTT ESTEBAN MAURICIO
|LUCAS GONZALEZ
|PRIMERA
|2
|REYNOSO RAMON
|LUCAS GONZALEZ
|PRIMERA
|1
|RODRIGUEZ MARTIN
|LUCAS GONZALEZ
|SUB 23
|1
|RUIZ DIAZ EDGARD NEHUEN
|LUCAS GONZALEZ
|SUB 23
|1
|RUPP MATIAS
|LUCAS GONZALEZ
|SUB 23
|1
|SIRE CRISTIAN
|LUCAS GONZALEZ
|PRIMERA
|1
|SUAREZ MAXIMO
|LUCAS GONZALEZ
|SUB 23
|1
|ACOSTA ARIEL
|9 DE JULIO
|PRIMERA
|2
|ACUÑA JUAN
|9 DE JULIO
|SUB 23
|1
|ALVARADO DANIEL
|9 DE JULIO
|SUB 23
|1
|BARRETO JUAN
|9 DE JULIO
|SUB 23
|1
|CABRERA FERNANDO
|9 DE JULIO
|PRIMERA
|2
|CASCO YONATHAN
|9 DE JULIO
|PRIMERA
|1
|KABOBEL AGUSTIN
|9 DE JULIO
|PRIMERA
|2
|LANFRANCO NICOLAS
|9 DE JULIO
|PRIMERA
|2
|LOPEZ BRUNO
|9 DE JULIO
|SUB 23
|1
|MARINELLI MAURICIO
|9 DE JULIO
|PRIMERA
|1
|MARTIANEZ BRUNO
|9 DE JULIO
|PRIMERA
|1
|OSUNA CESAR
|9 DE JULIO
|SUB 23
|1
|PELLICHERO FEDERICO
|9 DE JULIO
|SUB 3
|2
|RODRIGUEZ FEDERICO
|9 DE JULIO
|PRIMERA
|2
|ACEVEDO CARLOS
|25 DE MAYO
|PRIMERA
|1
|AQUINO LEONEL
|25 DE MAYO
|SUB 23
|1
|ARRUA CARLOS
|25 DE MAYO
|PRIMERA
|2
|BANEGAS GASTON
|25 D EMAYO
|SUB 23
|1
|BAHLER JOAQUIN
|25 DE MAYO
|PRIMERA
|1
|CACCIABUE MATIAS
|25 DE MAYO
|SUB 23
|1
|CASTAÑOLA AUGUSTO
|25 DE MAYO
|SUB 23
|2
|CORBALAN DARIO
|25 DE MAYO
|SUB 23/PRIMERA
|2
|DIAZ CARLOS
|25 DE MAYO
|SUB 23
|2
|FIGUEROA HERNAN
|25 DE MAYO
|SUB 23
|1
|GALEANO GASTON
|25 DE MAYO
|PRIMERA
|1
|GONZALEZ FACUNDO
|25 DE MAYO
|SUB 23
|1
|LANFRANCO LUCAS
|25 DE MAYO
|SUB 23
|1
|LANFRANCO MAXIMILIANO
|25 DE MAYO
|SUB 23/PRIMERA
|2
|LEIVA PASCUAL
|25 DE MAYO
|SUB 23
|1
|LOZADA HECTOR
|25 DE MAYO
|SUB 23
|1
|MADARIAGA JUAN
|25 DE MAYO
|PRIMERA
|1
|MEDRANO NICOLAS
|25 DE MAYO
|SUB 23
|1
|PEROTTI MATIAS
|25 DE MAYO
|PRIMERA
|1
|ROMERO AGUSTIN
|25 DE MAYO
|PRIMERA
|2
|RUPPEL CARLOS
|25 DE MAYO
|SUB 23
|1
|SERRA FEDERICO
|25 DE MAYO
|PRIMERA
|4
|VIGNOLA AGUSTIN
|25 DE MAYO
|PRIMERA
|1
|WILHEM FEDERICO
|25 DE MAYO
|PRIMERA
|1
|BARRETO LAUTARO
|NOBLEZA
|PRIMERA
|1
|BARRETO MARCELO
|NOBLEZA
|PRIMERA
|1
|BENITEZ LUCIANO
|NOBLEZA
|PRIMERA
|4
|CARDENAL LUCAS
|NOBLEZA
|PRIMERA
|1
|CACERES CRISTIAN
|NOBLEZA
|PRIMERA
|1
|CORDOBA MATIAS
|NOBLEZA
|PRIMERA
|3
|HERNAN MAXIMILIANO
|NOBLEZA
|PRIMERA
|2
|LUNA DIEGO
|NOBLEZA
|SUB 23/PRIMERA
|2
|MARINGNAC LEONEL
|NOBLEZA
|PRIMERA
|2
|MATONVANI MAXIMILIANO
|NOBLEZA
|SUB 23
|1
|MOLINA NICOLAS
|NOBLEZA
|PRIMERA
|1
|OLIVERA ANDRES
|NOBLEZA
|PRIMERA
|1
|RANDAZZO FERNANDO
|NOBLEZA
|SUB 23
|1
|RODRIGUEZ DARDO
|NOBLEZA
|SUB 23
|1
|ROMERO BRIAN
|NOBLEZA
|SUB 23
|1
|ROMERO RENE
|NOBLEZA
|SUB 23
|1
|SCHIELD MAXIMILIANO
|NOBLEZA
|SUB 23
|1
|SOSA DANIEL
|NOBLEZA
|PRIMERA
|1
|TORRES FEDERICO
|NOBLEZA
|SUB 23
|2
|YAUCK JUAN MANUEL
|NOBLEZA
|SUB 23
|1
|ZAPATA FRANCO
|NOBLEZA
|SUB 23
|1
|ZAPATA LAUTARO
|NOBLEZA
|SUB 23/PRIMERA
|3
|ACEVEDO ALEJO
|C.S. PEÑAROL
|PRIMERA
|2
|ALBARRACIN ALEJANDRO
|C.S. PEÑAROL
|PRIMERA
|1
|ALVAREZ AUGUSTO
|C.S. PEÑAROL
|SUB 23
|1
|BONZI MTIAS
|C.S. PEÑAROL
|SUB 23
|1
|CACERES BRIAN
|C.S PEÑAROL
|PRIMERA
|3
|CERRUDO AMADO
|C.S. PEÑAROL
|PRIMERA
|1
|COSATTI MATIAS
|C.S. PÉÑAROL
|SUB 23
|1
|ECHEVERRIA ENZO
|C.S PEÑAROL
|PRIMERA
|2
|DURE AGUSTIN
|C.S. PEÑAROL
|SUB 23
|1
|GALARZA ANGEL
|C.S. PEÑAROL
|PRIMERA
|1
|GODOY JUAN
|C.S PEÑAROL
|SUB 23
|1
|GONZALEZ GABRIEL
|C.S. PEÑAROL
|SUB 23
|1
|KEBER LAUREANO
|C.S PEÑAROL
|PRIMERA
|2
|KERBER AGUSTIN
|C.S PEÑAROL
|PRIMERA
|3
|KERGARAVAT MIGUEL
|C.S. PEÑAROL
|SUB 23
|1
|LENCINA RODRIGO
|C.S. PEÑAROL
|PRIMERA
|1
|MASPI MATIAS
|C.S. PEÑAROL
|PRIMERA
|1
|MORI WLATER
|C.S PEÑAROL
|SUB 23/PRIMERA
|2
|REBORA IVAN
|C.S. PEÑAROL
|SUB 23
|1
|ROMEREO MARIANO
|C.S PEÑAROL
|PRIMERA
|2
|SCHIAVO ANIBAL
|C.S PEÑAROL
|PRIMERA
|2
|ABREGO DIEGO
|MARTIN FIERRO
|SUB 23
|1
|BRIOSSO FABIO
|MARTIN FIERRO
|SUB 23
|1
|BROWN MAXIMILIANO
|MARTIN FIERRO
|PRIMERA
|2
|CORTEA ALEXIS
|MARTIN FIERRO
|SUB 23
|2
|CORREA MOREIRA SANTIAGO
|MARTIN FIERRO
|PRIMERA
|2
|CUDER SERGIO
|MARTIN FIERRO
|PRIMERA
|1
|CUELLO MAXIMILIANO
|MARTIN FIERRO
|PRIMERA
|2
|GIMENEZ JULIAN
|MARTIN FIERRO
|PRIMERA/SUB 23
|2
|HILGEMBERG GABRIEL OMAR
|MARTIN FIERRO
|PRIMERA
|1
|LEIVA CRISTIAN
|MARTIN FIERRO
|SUB 23
|1
|LIBERT ADRIAN
|MARTIN FIERRO
|PRIMERA
|1
|MIÑO HECTOR ESTEBAN
|MARTIN FIERRO
|PRIMERA
|5
|MIÑO PATRICIO
|MARTIN FIERRO
|PRIMERA
|2
|PEÑA ALEXANDER
|MARTIN FIERRO
|SUB 23
|2
|RAMIREZ JUAN
|MARTIN FIERRO
|PRIMERA
|2
|RAMIREZ GUDZ EMMANUEL
|MARTIN FIERRO
|PRIMERA
|2
|SANCHEZ LUCIANO
|MARTIN FIERRO
|SUB 23
|1
|SAUCEDO SEBASTIAN NORBERTO
|MARTIN FIERRO
|PRIMERA
|2
|SCHNAIDER AIRTON
|MARTIN FIERRO
|PRIEMRA
|1
|TABRI KEVIN
|MARTIN FIERRO
|SUB 23
|1
|TREVISSAN ANIBAL
|MARTIN FIERRO
|SUB 23
|2
|VARLIERO IGLESIAS NICOLAS
|MARTIN FIERRO
|PRIMERA
|3
|ACEVEDO MAURO
|UNION SOLENSE
|SUB 23
|1
|ACEVEDO SILVESTRE
|UNION SOLENSE
|PRIMERA
|3
|ALBORNOZ FABIAN
|UNION SOLENSE
|PRIMERA
|2
|ALMADA DAVID
|UNION SOLENSE
|SUB 23
|1
|BARRETO NICOLAS
|UNION SOLENSE
|SUB 23
|1
|BERNASCONI CESAR
|UNION SOLENSE
|SUB 23
|1
|CUESTA DIEGO
|UNION SOLENSE
|PRIMERA
|1
|FERRANTE CLAUDIO
|UNION SOLENSE
|PRIMERA
|1
|FLORES SEBASTIAN
|UNION SOLENSE
|SUB 23
|2
|FORNERON SERGIO
|UNION SOLENSE
|PRIMERA
|3
|LEIVA LAZARO
|UNION SOLENSE
|PRIMERA
|2
|LESCANO CRISTIAN
|UNION SOLENSE
|SUB 23
|2
|LESCANO YAMIL
|UNION SOLENSE
|SUB 23/PRIMERA
|4
|MALDONADO GABRIEL
|UNION SOLENSE
|SUB 23
|2
|MALDONADO WALTER
|UNION SOLENSE
|SUB 23
|3
|MERCADO NERY
|UNION SOLENSE
|PRIMERA
|1
|PORTILLO EMANUEL
|UNION SOLENSE
|PRIMERA
|2
|PRUZZO DANIEL
|UNION SOLENSE
|PRIMERA
|1
|REYES FRANCO
|UNION SOLENSE
|PRIMERA
|1
|ROLDAN HUGO
|UNION SOLENSE
|SUB 23
|1
|VERA CARLOS
|UNION SOLENSE
|PRIMERA
|2
|YERI FELIX
|UNION SOLENSE
|PRIMERA
|2
|WEBER CLAUDIO
|UNION SOLENSE
|PRIMERA
|1
|ZARATE WALTER
|UNION SOLENSE
|PRIMERA
|1
|BOUCHET RODRIGO
|FERROCARRIL S.L.
|PRIMERA
|1
|CONTRERAS LUIS
|FERROCARRIL S.L.
|PRIMERA
|1
|DIAZ JOSE
|FERROCARRIL S.L.
|PRIMERA
|1
|FORTI LUCIANO
|FERROCARRIL S.L
|PRIMERA
|1
|GALVAN FRANCO
|FERROCARRIL S.L
|SUB 23
|2
|GERVASONI MATIAS
|FERROCARRIL S.L
|SUB 23
|2
|LATORRE ALBERTO
|FERROCARRIL S.L.
|SUB 23
|2
|MOHRLANT ANGEL
|FERROCARRIL S. L
|PRIMERA
|1
|MORENO GONZALO
|FERROCARRIL S.L.
|SUB 23
|1
|PONCE MARIO
|FERROCARRIL S.L.
|SUB 23
|2
|PONCE SEBASTIAN
|FERROCARRIL S. L
|PRIMERA
|3
|PONCE SERGIO
|FERROCARRIL S. L
|PRIMERA
|4
|QUINTERO CESAR
|FERROCARRIL S. L
|PRIMERA
|3
|RIOS DIEGO
|FERROCARRIL S. L
|PRIMERA
|1
|SARASOLA TOMAS
|FERROCARRIL S.L.
|SUB 23
|1
|STELE ALAN
|FERROCARRIL S. L
|PRIMERA
|1
|UNREIN DANTE
|FERROCARRIL S.L.
|SUB 23
|3
|ZANETTI CARLOS
|FERROCARRIL S. L
|PRIMERA
|2
ACUMULACIÓN DE 5 TARJETAS AMARILLAS – NO JUEGAN LA 7° FECHA TORNEO APERTURA
|MIÑO HECTOR ESTEBAN
|MARTIN FIERRO
|PRIMERA
|5