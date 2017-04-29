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Deportes / 29-04-2017

Todo sobre la Unión Deportiva Regional

Los informes y planillas acompañadas por las ternas arbitrales, correspondiente a la quinta fecha de esta Unión Deportiva Regional, como así también los expulsados en la sexta fecha y la acumulación de 5 tarjetas amarillas.

 

HONORABLE TRIBUNAL DE PENAS DE LA UNION DEPORTIVA REGIONAL                                                                                                        

   Rosario del Tala, 21 de abril de 2.017.-

 

Visto

Los informes y planillas acompañadas por las ternas arbitrales, correspondiente a la quinta fecha de esta Unión Deportiva Regional.

Considerando

Habiéndose notificado a los Clubes de los expulsados de la cuarta fecha en donde se le otorga el derecho defensa (descargo por el RTP) a cada uno de los jugadores; este Tribunal RESUELVE:

 

CATEGORIA SUB 23

 

  • Al Jugador N° 3 Otamendi Sergio DNI N° 39.033.640 del Club Cultural Aranguren la sanción de : 1 fecha Articulo 207 del RTP
  • Al Jugador N° 7 Naveso Ezequiel DNI N° 41.119.045 del Club 9 de Julio la sanción de: 3 fechas Articulo 200 del RTP
  • Al jugador N°5 Cacciabue Matias DNI N° 30.322.580 del Club 25 de Mayo de Nogoya la sanción de: 2 fechas Articulo 204 del RTP
  • Al Jugador N°4 Villalba Antonio DNI N° 40.164.379 del Club Ferro de Nogoyá la sanción de: 1 fecha Articulo 207 del RTP

CATEGORIA PRIMERA

  • Al jugador N° 7 Reynoso Mariano DNI N° del Club Deportivo Nogoyá la sancion de: 1 fecha Articulo 207 del RTP-
  • Al jugador N°5 Marignac Leonel del Club Nobleza la sancion de : 1 fecha Articulo 207 del RTP.
  • Al jugador N°4 Beltaco Tomas DNI N° 40.992.497 del Club Ferro de Nogoyá la sanción de: 2 fechas Articulo 203 del RTP
  • Al jugador N°15 Rosal Luciano DNI N° 37.567.407 del Club 25 de Mayo de Nogoyá la sanción de : 3 fechas Articulo 203 del RTP
  • Al jugador N° 2 Robaglio Dardo del Club 9 de Julio la sanción de: 1 fecha Articulo 207 del RTP
  • Al jugador N° 9 Diaz Franco DNI N° 39.260.993 del Club C. Aranguren: la sanción de 1 fecha Artículo 207 del RTP.
  • Al jugador N°10 Heffel Lucio DNI N°34.678.471 del Club C. Aranguren: la sanción de 1 fecha Artículo 207 del RTP.
  • Al DT del Club Atlético Maciá Vittori Gonzalo DNI N° 21.034.251 la sanción de: 2 fechas Articulo 260 del RTP
  • Al ayudante del Cuerpo Técnico de At. Tala Sigales Juan Manuel
  • Al jugador N° 5 Cabrera Juan DNI N° 20.865.622 del Club Atletico Lucas la sancion de : 2 fechas Articulo 204 del RTP
  • Al jugador N° 4 Alvarez Juan Cruz DNI N° 39.813.282 del Club Sirio la sanción de: 2 fechas Artículo 204 del RTP.
  • Córrase vista al DT del Club Atlético Lucas Martin Castillo, para que realice su defensa correspondiente del Informe arbitral. Suspender al mismo provisoriamente hasta tanto se dictamine fallo definitivo.

 

 

NOTIFIQUESE

TRIBUNAL DE DISCIPLINA:

 

 

 

Dra. Vera         Dr. Duarte      Dr. Manfroni Reynoso

 

 EXPULSADOS FECHA N° 6

 

ALBARRACION ALEJANDRO C.S. PEÑAROL PRIMERA
CERRUDO AMADO C.S. PEÑAROL PRIMERA
     
CUELLO MAXIMILIANO MARTIN FIERRO PRIMERA
     
CORFIELD DIEGO UNION SOLENSE DT
     
ROSAL JUAN SIRIO LIBANES PRIMERA
RUEDA MARCOS SIRIO LIBANES PRIMERA
     
GRANWEITTER ANIBAL HERNANDEZ PRIMERA
LONDRES JUAN HERNANDEZ SUB 23
ARNAU FEDERICO HERNANDEZ SUB 23
     
GIMENEZ MAURO ROMA PRIMERA
     
FARIAS BRIAN FERROCARRIL NOGOYA SUB 23
     
CASCO YONATHAN 9 DE JULIO PRIMERA
     
SANDOVAL TOMAS ATL. LUCAS GONZALEZ SUB 23
FLOTRON HERNAN ATL. LUCAS GONZALEZ SUB 23

 

 

 

 

ACUMULACIÓN DE TARJETAS AMARILLAS

ALAGUIBE JAVIER   ATL. TALA PRIMERA 1
ALARCO LUCIANO   ATL. TALA PRIMERA 2
AMENTAS SEBASTIAN   ATL. TALA PRIMERA 1
BURGOS CESAR   ATL. TALA PRIMERA 1
CACERES ALEXIS   ATL. TALA PRIMERA 1
CACERES ERIC   ATL. TALA PRIMERA 1
CORFIEL FACUNDO   ATL. TALA SUB 23 2
DIAZ SERGIO   ATL. TALA PRIMERA 1
ENRIQUE DIONISIO   ATL. TALA PRIMERA 3
ENRIQUEZ ESTEBAN   ATL. TALA PRIMERA 1
ENRIQUE SERGIO   ATL. TALA PRIMERA 1
GODOY EMANUEL   ATL. TALA PRIMERA 1
IGLESIAS PEDRO   ATL. TALA SUB 23 1
ISAURRALDE RODRIGO   ATL. TALA SUB 23 1
LAMI JORGE   ATL. TALA SUB 23 1
LENCIANA MAXIMILIANO   ATL. TALA SUB 23 2
LUTCHER WALTER   ATL. TALA SUB 23 1
MILLEZZI NUÑEZ TOMAS   ATL. TALA SUB 23 2
NOREL NELSON   ATL. TALA PRIMERA/SUB23 4
POUR POUR DIEGO   ATL. TALA PRIMERA 2
POUR POUR GERARDO   ATL. TALA SUB 23 1
REBORA GONZALO   ATL. TALA SUB 23 1
ROMEGO FRANCO EMANUEL   ATL. TALA SUB 23/PRIMERA 2
VITTO MAXIMILIANO   ATL. TALA SUB 23 2
         
BALMAS ULISES   ATL. MACIA SUB 23 1
BENEDETTI IGNACIO   ATL. MACIA PRIMERA 2
BLASON JUAN   ATL. MACIA PRIMERA 1
BUSTAMANTE MAURO   ATL. MACIA SUB 23 1
COSTA IGNACIO   ATL. MACIA PRIMERA 1
FRANCO BRUNO   ATL. MACIA PRIMERA 1
HERBER JONATHAN   ATL. MACIA PRIMERA 1
KLOS RICARDO   ATL. MACIA PRIMERA/SUB 23 2
KROGER IVAN   ATL. MACIA PRIMERA 1
LEVIA LUCIO   ATL. MACIA SUB 23 1
RAMOS GABRIEL   ATL. MACIA PRIMERA 2
RAMOS RODRIGO   ATL. MACIA PRIMERA 3
REBORA TOMAS   ATL. MACIA PRIMERA 1
RODRIGUEZ JUAN   ATL. MACIA SUB 23 1
SOSA MATIAS   ATL. MACIA PRIMERA 4
TORRES ANGEL   ATL. MACIA PRIMERA 1
VELASQUEZ WALDEMAR   ATL. MACIA SUB 23 2
VITTORI FABRICIO   ATL. MACIA PRIMERA 1
         
ALBORNOZ JHONATAN   ARANGUREN SUB 23 1
BAUER PEDRO   ARANGUREN SUB 23 1
BRUNER MARTIN   ARANGUREN SUB 23 1
DARRECHON LUCIANO   ARANGUREN PRIMERA 2
GHIGLIONE LUIS   ARANGUREN PRIMERA 2
GRAGLIA AXEL   ARANGUREN SUB 23 1
HEFFEL DAMIAN   ARANGUREN PRIMERA 3
HEFFEL LUCIO   ARANGUREN PRIMERA 1
LOPEZ LEONEL   ARANGUREN PRIEMRA 1
MUÑOZ NICOLAS   ARANGUREN SUB 23 3
NUÑEZ FRANCISCO   ARANGUREN PRIMERA 1
PEREZ CARLOS   ARANGUREN SUB 23 1
RAMALLO JUAN   ARANGUREN SUB 23 1
SOTO SANTIAGO   ARANGUREN PRIMERA 1
WAGNER AXEL   ARANGUREN SUB 23 1
         
ADUR TOMAS   DEPORTIVO SUB 23/PRIMERA 2
AGUILERA IGNACIO   DEPORTIVO SUB 23 1
ALFARO JORGE   DEPORTIVO SUB 23 4
ALFARO NELSON   DEPORTIVO PRIMERA 2
CAVAGNA PABLO   DEPORTIVO PRIMERA 1
DIAZ MAXIMO   DEPORTIVO PRIMERA 1
ESCOBAR GUILLERMO   DEPORTIVO PRIMERA 1
ESCUDERO FERNANDO   DEPORTIVO SUB 23 2
FERREYRA BRIAN   DEPORTIVO PRIMERA 1
GONZALEZ FAUSTINO   DEPORTIVO SUB 23 2
GUTIERREZ PABLO   DEPORTIVO SUB 23 1
IRUSTA FERNANDO   DEPORTIVO PRIMERA 1
KRENS JUAN   DEPORTIVO SUB 23 1
LEIVA DANIEL   DEPORTIVO SUB 23 1
LUGRIN JUAN   DEPORTIVO PRIMERA 1
MAIDANA ALEJANDRO   DEPORTIVO SUB 23 1
MARTINEZ CARLOS   DEPORTIVO PRIMERA 1
OJEDA JUAN NICOLAS   DEPORTIVO PRIMERA 1
PORCIEL DIEGO   DEPORTIVO SUB 23/PRIMERA 2
ROMERO ALDO   DEPORTIVO PRIMERA 2
SAINZ MAURICIO   DEPORTIVO SUB 23 2
TABORDA LAUTARO   DEPORTIVO SUB 23/PRIMERA 2
VILLALVA MAURO   DEPORTIVO PRIMERA 1
         
ACOSTA AXEL   ROMA PRIMERA 4
ARRUA IVO   ROMA PRIMERA 3
DALINGER FACUNDO   ROMA SUB 23 4
ERHARDT MATIAS   ROMA PRIMERA 1
FRISS WALTER   ROMA PRIMERA 1
GADEA FACUNDO   ROMA SUB 23 1
GIMENEZ MAURO   ROMA PRIMERA 2
GROSS SERGIO   ROMA PRIMERA 1
MAYORA NAPOLEON   ROMA PRIMERA 1
MOLINA PABLO   ROMA PRIMERA 1
RIFFEL FACUNDO   ROMA PRIMERA 1
RIFFEL FRANCO   ROMA SUB 23 1
SCHANZENBACH GASTON   ROMA SUB 23 2
STERZER NICOLAS   ROMA SUB 23 1
STREK HERMES   ROMA PRIMERA 1
USINGER ALFREDO   ROMA SUB 23 2
         
AMARILLO ENZO   FERRO NOGOYA SUB 23 1
BUSSON DAMIAN   FERRO NOGOYA PRIMERA 1
CASTAÑOLA EMILIANO   FERRO NOGOYA PRIMERA 1
DURAN CRISTIAN   FERRO NOGOYA SUB 23 2
FARIAS BRIAN   FERRO NOGOYA SUB 23 1
FERNANDEZ EMILIANO   FERRO NOGOYA SUB 23 1
GALLO LAUTARO   FERRO NOGOYA SUB 23 1
GODOY GASTON   FERRO NOGOYA SUB 23 1
GRAIZZARO DIEGO   FERRO NOGOYA SUB 23/PRIMERA 2
GRAIZZARO WALTER   FERRO NOGOYA PRIMERA 2
JAIME ENZO   FERRO NOGOYA SUB 23 1
JAIME GABRIEL   FERRO NOGOYA PRIMERA 1
JAIME LAUTARO   FERRO NOGOYA PRIMERA 3
JAIME LUCIANO   FERRO NOGOYA SUB 23 2
JIMENEZ SEBASTIAN   FERRO NOGOYA PRIMERA 3
KARCHER MATIAS   FERRO NOGOYA PRIMERA 2
LEIVA JESUS   FERRO NOGOYA PRIMERA 1
MACIEL MATIAS   FERRO NOGOYA SUB 23 1
OROÑO TOMAS   FERRO NOGOYA SUB 23 1
PELLICHERO GASTON   FERRO NOGOYA SUB 23 1
RUIZ DIAZ SERGIO   FERRO NOGOYA PRIMERA 1
VILLALVA ANTONIO   FERRO NOGOYA SUB 23 1
VILLANUEVA RAFAEL   FERRO NOGOYA PRIMERA 2
         
ACOSTA GERMAN   SIRIO LIBANES SUB 23 1
ACOSTA AGUSTIN   SIRIO LIBANES PRIMERA 2
ALBORNOZ FEDERICO   SIRIO LIBANES SUB 23 2
BUIATI GONZALO   SIRIO LIBANES PRIMERA 2
CARBALLO JOEL   SIRIO LIBANES SUB 23 3
CEJAS HECTOR   SIRIO LIBANES PRIMERA 1
CEOLA ANGEL   SIRIO LIBANES SUB 23 1
DAGRAVA NICOLAS   SIRIO LIBANES SUB 23 1
DIAZ DANIEL   SIRIO LIBANES PRIMERA 2
FOLLONIER MATIAS   SIRIO LIBANES PRIMERA 1
JAIME JORGE   SIRIO LIBANES PRIMERA 4
MITRIANI KEVIN   SIRIO LIBANES SUB 23 1
MONTOJO GABRIEL   SIRIO LIBANES SUB 23 2
MUÑOZ LIONEL   SIRIO LIBANES PRIMERA 1
PEROTTI MATIAS   SIRIO LIBANES PRIMERA 1
ROSAL JUAN   SIRIO LIBANES PRIMERA 1
RUEDA MARCOS   SIRIO LIBANES PRIMERA 4
RUEDA RAFAEL   SIRIO LIBANES PRIMERA 2
SEGURA NESTOR   SIRIO LIBANES PRIMERA 3
URHIG FRANCISCO   SIRIO LIBANES SUB 23 1
         
ARNAU NICOLAS   HERNANDEZ SUB 23 1
ARNAU FEDERICO   HERNANDEZ SUB 23/PRIMERA 1
BERNACHEA LUCIANO   HERNANDEZ SUB 23 1
CASTRO CRISTIAN   HERNANDEZ SUB 23 3
CEBALLO MANUEL   HERNANDEZ PRIMERA 1
CLEMENTIN MARCOS   HERNANDEZ SUB 23 1
DORSCH DIEGO   HERNANDEZ SUB 23 3
FAURE MARIO   HERNANDEZ SUB 23 1
GERLING PABLO   HERNANDEZ PRIMERA 1
GODOY ADRIAN   HERNANDEZ PRIMERA 1
GODOY GERMAN   HERNANDEZ PRIMERA 2
GRANGWITTER ANIBAL   HERNANDEZ PRIMERA 1
LONDRES JUAN PABLO   HERNANDEZ SUB 23 2
MANSILLA SEBASTIAN   HERNANDEZ PRIMERA 2
MARTINEZ CATRIEL   HERNANDEZ PRIMERA 3
MARTINEZ JOAQUIN   HERNANDEZ SUB 23 1
MARTINEZ RODRIGO   HERNANDEZ SUB 23 1
MORENO HERNAN   HERNANDEZ PRIMERA 2
PERALTA LEANDRO   HERNANDEZ PRIMERA 1
RAMALLO LUCAS   HERNANDEZ SUB 23 2
RAMIREZ EXEQUIEL   HERNANDEZ PRIMERA 2
RONCHI MATEO   HERNANDEZ SUB 23 1
ROSLI PABLO   HERNANDEZ PRIMERA 1
         
AGUSTINE ALEXIS   LUCAS GONZALEZ SUB 23 4
ALBORNOZ MIGUEL   LUCAS GONZALEZ SUB 23 1
BAHLER RUBEN DARIO   LUCAS GONZALEZ PRIMERA 1
BERON CRISTIAN   LUCAS GONZALEZ PRIMERA 2
BLASON MAURICIO   LUCAS GONZALEZ PRIMERA 1
CABRAL RODRIGO   LUCAS GONZALEZ PRIMERA 1
DIORIO ENZO   LUCAS GONZALEZ SUB 23 1
FLOTRON LUIS   LUCAS GONZALEZ SUB 23 1
FROSCHAUER WALDEMAR   LUCAS GONZALEZ SUB 23 1
GIMENEZ GUSTAVO   LUCAS GONZALEZ SUB 23 2
OTT ESTEBAN MAURICIO   LUCAS GONZALEZ PRIMERA 2
REYNOSO RAMON   LUCAS GONZALEZ PRIMERA 1
RODRIGUEZ MARTIN   LUCAS GONZALEZ SUB 23 1
RUIZ DIAZ EDGARD NEHUEN   LUCAS GONZALEZ SUB 23 1
RUPP MATIAS   LUCAS GONZALEZ SUB 23 1
SIRE CRISTIAN   LUCAS GONZALEZ PRIMERA 1
SUAREZ MAXIMO   LUCAS GONZALEZ SUB 23 1
         
ACOSTA ARIEL   9 DE JULIO PRIMERA 2
ACUÑA JUAN   9 DE JULIO SUB 23 1
ALVARADO DANIEL   9 DE JULIO SUB 23 1
BARRETO JUAN   9 DE JULIO SUB 23 1
CABRERA FERNANDO   9 DE JULIO PRIMERA 2
CASCO YONATHAN   9 DE JULIO PRIMERA 1
KABOBEL AGUSTIN   9 DE JULIO PRIMERA 2
LANFRANCO NICOLAS   9 DE JULIO PRIMERA 2
LOPEZ BRUNO   9 DE JULIO SUB 23 1
MARINELLI MAURICIO   9 DE JULIO PRIMERA 1
MARTIANEZ BRUNO   9 DE JULIO PRIMERA 1
OSUNA CESAR   9 DE JULIO SUB 23 1
PELLICHERO FEDERICO   9 DE JULIO SUB 3 2
RODRIGUEZ FEDERICO   9 DE JULIO PRIMERA 2
         
ACEVEDO CARLOS   25 DE MAYO PRIMERA 1
AQUINO LEONEL   25 DE MAYO SUB 23 1
ARRUA CARLOS   25 DE MAYO PRIMERA 2
BANEGAS GASTON   25 D EMAYO SUB 23 1
BAHLER JOAQUIN   25 DE MAYO PRIMERA 1
CACCIABUE MATIAS   25 DE MAYO SUB 23 1
CASTAÑOLA AUGUSTO   25 DE MAYO SUB 23 2
CORBALAN DARIO   25 DE MAYO SUB 23/PRIMERA 2
DIAZ CARLOS   25 DE MAYO SUB 23 2
FIGUEROA HERNAN   25 DE MAYO SUB 23 1
GALEANO GASTON   25 DE MAYO PRIMERA 1
GONZALEZ FACUNDO   25 DE MAYO SUB 23 1
LANFRANCO LUCAS   25 DE MAYO SUB 23 1
LANFRANCO MAXIMILIANO   25 DE MAYO SUB 23/PRIMERA 2
LEIVA PASCUAL   25 DE MAYO SUB 23 1
LOZADA HECTOR   25 DE MAYO SUB 23 1
MADARIAGA JUAN   25 DE MAYO PRIMERA 1
MEDRANO NICOLAS   25 DE MAYO SUB 23 1
PEROTTI MATIAS   25 DE MAYO PRIMERA 1
ROMERO AGUSTIN   25 DE MAYO PRIMERA 2
RUPPEL CARLOS   25 DE MAYO SUB 23 1
SERRA FEDERICO   25 DE MAYO PRIMERA 4
VIGNOLA AGUSTIN   25 DE MAYO PRIMERA 1
WILHEM FEDERICO   25 DE MAYO PRIMERA 1
         
BARRETO LAUTARO   NOBLEZA PRIMERA 1
BARRETO MARCELO   NOBLEZA PRIMERA 1
BENITEZ LUCIANO   NOBLEZA PRIMERA 4
CARDENAL LUCAS   NOBLEZA PRIMERA 1
CACERES CRISTIAN   NOBLEZA PRIMERA 1
CORDOBA MATIAS   NOBLEZA PRIMERA 3
HERNAN MAXIMILIANO   NOBLEZA PRIMERA 2
LUNA DIEGO   NOBLEZA SUB 23/PRIMERA 2
MARINGNAC LEONEL   NOBLEZA PRIMERA 2
MATONVANI MAXIMILIANO   NOBLEZA SUB 23 1
MOLINA NICOLAS   NOBLEZA PRIMERA 1
OLIVERA ANDRES   NOBLEZA PRIMERA 1
RANDAZZO FERNANDO   NOBLEZA SUB 23 1
RODRIGUEZ DARDO   NOBLEZA SUB 23 1
ROMERO BRIAN   NOBLEZA SUB 23 1
ROMERO RENE   NOBLEZA SUB 23 1
SCHIELD MAXIMILIANO   NOBLEZA SUB 23 1
SOSA DANIEL   NOBLEZA PRIMERA 1
TORRES FEDERICO   NOBLEZA SUB 23 2
YAUCK JUAN MANUEL   NOBLEZA SUB 23 1
ZAPATA FRANCO   NOBLEZA SUB 23 1
ZAPATA LAUTARO   NOBLEZA SUB 23/PRIMERA 3
         
ACEVEDO ALEJO   C.S. PEÑAROL PRIMERA 2
ALBARRACIN ALEJANDRO   C.S. PEÑAROL PRIMERA 1
ALVAREZ AUGUSTO   C.S. PEÑAROL SUB 23 1
BONZI MTIAS   C.S. PEÑAROL SUB 23 1
CACERES BRIAN   C.S PEÑAROL PRIMERA 3
CERRUDO AMADO   C.S. PEÑAROL PRIMERA 1
COSATTI MATIAS   C.S. PÉÑAROL SUB 23 1
ECHEVERRIA ENZO   C.S PEÑAROL PRIMERA 2
DURE AGUSTIN   C.S. PEÑAROL SUB 23 1
GALARZA ANGEL   C.S. PEÑAROL PRIMERA 1
GODOY JUAN   C.S PEÑAROL SUB 23 1
GONZALEZ GABRIEL   C.S. PEÑAROL SUB 23 1
KEBER LAUREANO   C.S PEÑAROL PRIMERA 2
KERBER AGUSTIN   C.S PEÑAROL PRIMERA 3
KERGARAVAT MIGUEL   C.S. PEÑAROL SUB 23 1
LENCINA RODRIGO   C.S. PEÑAROL PRIMERA 1
MASPI MATIAS   C.S. PEÑAROL PRIMERA 1
MORI WLATER   C.S PEÑAROL SUB 23/PRIMERA 2
REBORA IVAN   C.S. PEÑAROL SUB 23 1
ROMEREO MARIANO   C.S PEÑAROL PRIMERA 2
SCHIAVO ANIBAL   C.S PEÑAROL PRIMERA 2
         
ABREGO DIEGO   MARTIN FIERRO SUB 23 1
BRIOSSO FABIO   MARTIN FIERRO SUB 23 1
BROWN MAXIMILIANO   MARTIN FIERRO PRIMERA 2
CORTEA ALEXIS   MARTIN FIERRO SUB 23 2
CORREA MOREIRA SANTIAGO   MARTIN FIERRO PRIMERA 2
CUDER SERGIO   MARTIN FIERRO PRIMERA 1
CUELLO MAXIMILIANO   MARTIN FIERRO PRIMERA 2
GIMENEZ JULIAN   MARTIN FIERRO PRIMERA/SUB 23 2
HILGEMBERG GABRIEL OMAR   MARTIN FIERRO PRIMERA 1
LEIVA CRISTIAN   MARTIN FIERRO SUB 23 1
LIBERT ADRIAN   MARTIN FIERRO PRIMERA 1
MIÑO HECTOR ESTEBAN   MARTIN FIERRO PRIMERA 5
MIÑO PATRICIO   MARTIN FIERRO PRIMERA 2
PEÑA ALEXANDER   MARTIN FIERRO SUB 23 2
RAMIREZ JUAN   MARTIN FIERRO PRIMERA 2
RAMIREZ GUDZ EMMANUEL   MARTIN FIERRO PRIMERA 2
SANCHEZ LUCIANO   MARTIN FIERRO SUB 23 1
SAUCEDO SEBASTIAN NORBERTO   MARTIN FIERRO PRIMERA 2
SCHNAIDER AIRTON   MARTIN FIERRO PRIEMRA 1
TABRI KEVIN   MARTIN FIERRO SUB 23 1
TREVISSAN ANIBAL   MARTIN FIERRO SUB 23 2
VARLIERO IGLESIAS NICOLAS   MARTIN FIERRO PRIMERA 3
         
ACEVEDO MAURO   UNION SOLENSE SUB 23 1
ACEVEDO SILVESTRE   UNION SOLENSE PRIMERA 3
ALBORNOZ FABIAN   UNION SOLENSE PRIMERA 2
ALMADA DAVID   UNION SOLENSE SUB 23 1
BARRETO NICOLAS   UNION SOLENSE SUB 23 1
BERNASCONI CESAR   UNION SOLENSE SUB 23 1
CUESTA DIEGO   UNION SOLENSE PRIMERA 1
FERRANTE CLAUDIO   UNION SOLENSE PRIMERA 1
FLORES SEBASTIAN   UNION SOLENSE SUB 23 2
FORNERON SERGIO   UNION SOLENSE PRIMERA 3
LEIVA LAZARO   UNION SOLENSE PRIMERA 2
LESCANO CRISTIAN   UNION SOLENSE SUB 23 2
LESCANO YAMIL   UNION SOLENSE SUB 23/PRIMERA 4
MALDONADO GABRIEL   UNION SOLENSE SUB 23 2
MALDONADO WALTER   UNION SOLENSE SUB 23 3
MERCADO NERY   UNION SOLENSE PRIMERA 1
PORTILLO EMANUEL   UNION SOLENSE PRIMERA 2
PRUZZO DANIEL   UNION SOLENSE PRIMERA 1
REYES FRANCO   UNION SOLENSE PRIMERA 1
ROLDAN HUGO   UNION SOLENSE SUB 23 1
VERA CARLOS   UNION SOLENSE PRIMERA 2
YERI FELIX   UNION SOLENSE PRIMERA 2
WEBER CLAUDIO   UNION SOLENSE PRIMERA 1
ZARATE WALTER   UNION SOLENSE PRIMERA 1
         
BOUCHET RODRIGO   FERROCARRIL S.L. PRIMERA 1
CONTRERAS LUIS   FERROCARRIL S.L. PRIMERA 1
DIAZ JOSE   FERROCARRIL S.L. PRIMERA 1
FORTI LUCIANO   FERROCARRIL S.L PRIMERA 1
GALVAN FRANCO   FERROCARRIL S.L SUB 23 2
GERVASONI MATIAS   FERROCARRIL S.L SUB 23 2
LATORRE ALBERTO   FERROCARRIL S.L. SUB 23 2
MOHRLANT ANGEL   FERROCARRIL S. L PRIMERA 1
MORENO GONZALO   FERROCARRIL S.L. SUB 23 1
PONCE MARIO   FERROCARRIL S.L. SUB 23 2
PONCE SEBASTIAN   FERROCARRIL S. L PRIMERA 3
PONCE SERGIO   FERROCARRIL S. L PRIMERA 4
QUINTERO CESAR   FERROCARRIL S. L PRIMERA 3
RIOS DIEGO   FERROCARRIL S. L PRIMERA 1
SARASOLA TOMAS   FERROCARRIL S.L. SUB 23 1
STELE ALAN   FERROCARRIL S. L PRIMERA 1
UNREIN DANTE   FERROCARRIL S.L. SUB 23 3
ZANETTI CARLOS   FERROCARRIL S. L PRIMERA 2

 

ACUMULACIÓN DE 5 TARJETAS AMARILLAS – NO JUEGAN LA 7° FECHA TORNEO APERTURA

MIÑO HECTOR ESTEBAN   MARTIN FIERRO PRIMERA 5

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