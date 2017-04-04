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Regionales / 04-04-2017

Secuestro plantas de marihuana

Secuestro de plantas de marihuana en un domicilio particular.

Aranguren -

COMUNICADO:
EL DIA 03 DE ABRIL DE 2017, SIENDO LAS 12:30 HORAS, PERSONAL POLICIAL DE COMISARIA ARANGUREN, TRAS REALIZAR DIFERENTES AVERIGUACIONES SE HACE PRESENTE EN UN DOMICILIO UBICADO EN CALLE SUPREMO ENTRERRIANO DE VILLA ARANGUREN, LUGAR ALLI DONDE EL MORADOR DE LA FINCA HACE ENTREGA DE DOS PLANTAS DE CANNABIS SATIVA, ES DECIR MARIHUANA, ADUCIENDO EN ESE MOMENTO EL MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUE LAS CULTIVABA PARA USO PROPIO. ES POR ESO QUE SE LE DIO INTERVENCION, POR TRATARSE DE UN APARENTE DELITO FEDERAL, A LA DELEGACIA TOXICOLOGIA DE LA CIUDAD DE NOGOYA, QUIENES SE HICIERON PRESENTES Y TRAS DAR AVISO AL JUZGADO FEDERAL DE LA CIUDAD DE PARANA, QUIEN TIENE COMPETENCIA EN ESTE TIPO DE CAUSAS, PROCEDIERON EN CONSECUENCIA, LOGRANDO EL SECUESTRO DE DOS PLANTAS DE MARIHUANA UNA DE 1,50 MTS DE ALTURA EN TANTO QUE LA RESTANTES DE 0.55 CM, ES DABLE MENCIONAR QUE EL MASCULINO EN CUESTION QUEDA EN LIBERTAD, EN TANTO QUE SE LE INICIA UNA CAUSA POR INFRINGIR A LA LEY DE ESTUPEFACIENTES Nº 23.737.

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