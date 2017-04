Se lanzó la Tecnicatura Superior de Enfermería

Locales / 18-04-2017

En la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Victoria se realizó el lanzamiento oficial de la Tecnicatura Superior en Enfermería que se dictará por segunda vez en el Instituto Superior Gaspar L. Benavento.

“Con mucho gusto se estará dando inicio a esta oferta académica, en primer lugar habrá un curso introductorio articulado con el personal de ambos hospitales (hospital F. Salaberry y D. Cuneo). Esta sería la segundo cohorte que fue autorizada para el departamento Victoria como se había comprometido el gobierno provincial” dijo Gustavo Broin tras resaltar que se inscribieron aproximadamente 150 alumnos.

Por otro lado el director del hospital Fermín Salaberry, Edgardo García hizo referencia a la demanda de profesionales en enfermería en Victoria. “Esto viene a cubrir una necesidad muy fuerte y un reclamo que veníamos charlando desde hace un tiempo, como una necesidad para el hospital y para la comunidad de Victoria. Nosotros que entendemos a la salud como un derecho y no como una mercancía, esto viene a cumplimentar un lugar de sostén permanente, porque considero que el verdadero sostén de lo que ocurre las veinticuatro horas en el hospital, es justamente la enfermera”.

La jefa de enfermería del hospital Domingo Cuneo, Diana Broin comentó: “Nosotras como jefas de enfermería fuimos convocadas, como también la psicóloga Stella Cistola que forma parte de nuestro equipo, en esta oportunidad hemos armado un taller, donde a los alumnos se los incorporará a la institución, ubicándolos en lo que significa la carrera de enfermería, que no es una carrera simplemente para salida laboral, sino el compromiso que requiere en los distintos ámbitos que se desarrolla”.

Además el rector Ceferino Tejeira aclaró: “Para nosotros es una gran satisfacción ofrecer esta carrera porque viene con una demanda importante, queremos agradecer a los directores de los hospitales, a los profesionales que van a estar trabajando con esta charla introductoria y al director Departamental de Escuelas que hizo mucho para que esto esté en Victoria” aseguró luego de dar el dato que los inscriptos no solo son de la ciudad de Victoria, sino también de diversos distritos y localidades vecinas.

El médico Adrián Díaz del hospital Domingo Cuneo planteó: “la demanda de enfermeros en la provincia es alto, es un déficit a cubrir, nosotros desde el hospital Domingo Cuneo hemos sido hospital escuela y lo seguimos siendo para la formación de nuevos profesionales”.

Finalmente Stella Maris Albornoz del hospital Fermín Salaberry adelantó: “vamos hacer hincapié sobre la importancia que tienen las instituciones de salud en Victoria, porque ellos (estudiantes) van a ser parte de lo que son nuestras instituciones, porque tienen que tener un respeto hacia ellas y a la profesión en que se van a desempeñar”.

El lanzamiento estuvo presidido por el Director Departamental de Escuelas, Gustavo Broin, el profesor Ceferino Tejeira (rector del Instituto Gaspar L. Benavento), el Dr. Edgardo García (hospital Fermín Salaberry), el Dr. Adrián Díaz (hospital Domingo Cuneo), las enfermeras Stella Maris Albornoz (jefa de enfermería del hospital Fermín Salaberry) y Diana Broin (jefa de enfermería del hospital Domingo Cuneo).

Taller

Este martes a partir de las 18:30 en la sede del Instituto Superior Gaspar L. Benavento se dará inicio a un taller introductorio. Los alumnos deberán retirar el material que se utilizará en el mismo, en el quiosco Laprida, ubicado en Suipacha y Congreso.

Quienes requieran mayor información podrán comunicarse con la secretaría del instituto, en calle Congreso 726 ó telefónicamente al 422878.