Reparaciòn Històrica, su pròrroga

Interés General / 30-04-2017

En diálogo con el periodista Sergio Retamal, hablò desde los micrófonos de FM 90.3 el Titular local de la Anses Gastòn Bagnat, haciendo hincapié en la pròrroga concedida en la Reparaciòn Històrica, para que aquellos beneficiarios pueda hacer la correspondiente aceptación.

Recièn llegado del Foro anual de todos los gerentes de la Anses, Administraciòn Nacional de la Seguridad Social, en el cual se hizo el balance de los últimos doce meses, Gastòn Bagnat hablò en FM 90.3 haciendo un paneo general de las actividades que se hablaron en dicha reunión, lugar en el que trabajaron en base a estidisticas y datos muy precisos y donde sobre todo, se delinearon las tareas volcadas en la agenda de trabajo para este año.

Hizo hincapié en su relato en lo referido a la Reparaciòn Històrica y su pròrroga, medida tomada recientemente desde la cúpula del organismo.

Reparaciòn Històrica, la pròrroga

“Estamos en la etapa final de la Reparación Histórica, muchos de los que habían firmado y habían pasado por la Anses entre mayo y junio van a estar cobrando sobre todo los mayores de 80 años”, expresó Bagnat.

Destacando que “se ha prorrogado por seis meses la aceptación histórica a todos aquellos que les ha tocado y aùn no se han acercado a hacer la aceptación, el sistema era que al que le tocaba el pago anticipado tenía seis meses para hacer la aceptación, bueno hay muchos que no lo han hecho todavía, entonces para no cortarles se decidió prorrogar por seis meses para que culminen con su tràmite, ya el ùltimo escollo que tenìamos que era la justicia, por su lentitud en temas informàticos, ya han empezado a contestar todas las homologaciones”, finalizò.

Comunicado de la Anses

La ANSES informa que se extiende por 6 meses el plazo para que jubilados y pensionados que obtuvieron un reajuste anticipado en septiembre, octubre y noviembre de 2016 acepten el acuerdo de la Reparación Histórica con la Clave de la Seguridad Social. Luego deberán suscribirlo junto al abogado que los representa con sus respectivas huellas digitales.

Se trata de unas 900.000 personas, quienes recibieron el ajuste en forma automática y cumplían con determinados requisitos de edad, salud o pertenecen a grupos sociales más vulnerables. De ellos, el 44% (396.829) salieron de la jubilación mínima.

La información fue publicada hoy en el Boletín Oficial y aclara que aquellas personas que tenían tiempo hasta el 31 de marzo para suscribir la propuesta, ahora podrán hacerlo hasta el 30 de septiembre.

Se recuerda que en el caso de quienes no habían iniciado juicio, los honorarios de los abogados que representan a los jubilados y pensionados los abona la ANSES. Los letrados pueden ser propuestos por el interesado o elegidos del listado de abogados disponible en www.anses.gob.ar, sección Reparación Histórica.

Reparación para más de 2 millones de jubilados

La Reparación Histórica, propuesta por el Gobierno Nacional para mejorar los haberes de los jubilados y pensionados, alcanzará a 2 millones de personas. De ese total, 1.302.698 ya tienen una oferta de reajuste en la web.

Ya aceptaron el acuerdo vía web, ingresando a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social, 544.311 jubilados. De ese total, 200.000 y sus abogados lo suscribieron con su huella digital en la cadena de Bancos habilitados o en las oficinas del organismo. Luego estos expedientes electrónicos pasan a la justicia para su homologación judicial.

El aumento promedio de las jubilaciones, gracias a la Reparación Histórica, es de 24,9%, pasando en promedio de $9.412 a $11.756. Este aumento ya lo están percibiendo casi un millón de jubilados, pese a no haber concluido el trámite de homologación, ya que se empezó a abonar en forma anticipada.

La página de la Anses detalla los pasos para suscribir el acuerdo, los cuales son:

Aceptación jubilados

Enwww.anses.gob.ar, secciónMi ANSES, con la Clave de la Seguridad Social, el jubilado deberá confirmar o modificar sus datos personales. Luego, podrá visualizar el monto de su haber con reajuste y deberá aceptar la propuesta para continuar con el proceso. Una vez aceptado el acuerdo, el sistema le permitirá cargar el CUIL/CUIT del abogado patrocinante. Aquellos jubilados y pensionados que no hayan iniciado juicio contarán con asesoría gratuita.

Aceptación abogados

El abogado deberá aceptar el patrocinio del jubilado a través deMi ANSEScon su Clave de la Seguridad Social y cargar los datos de su CBU para que la ANSES pueda realizar el pago de sus honorarios una vez homologado el acuerdo. Luego, el representante legal aceptará la propuesta. Posteriormente, el sistema le permitirá al abogado solicitar un turno para realizar la suscripción en las oficinas de la ANSES o concurrir a cualquiera de las terminales habilitadas en entidades bancarias, sin turno previo.

Suscripción

El abogado y el jubilado suscribirán juntos la propuesta mediante huella digital en las terminales situadas en los bancos (sin turno) o en las oficinas de la ANSES (con turno). En los casos en que el titular se encuentre imposibilitado de concurrir a registrar su huella y suscribir personalmente el acuerdo, podrán suscribirlo en el lugar donde se encuentren en presencia de un escribano que certifique su firma (para luego ser presentada en la oficina por parte del abogado, quien firmará en presencia del funcionario de ANSES), de acuerdo a la normativa vigente.

Homologación

Una vez suscripto el acuerdo, la ANSES lo enviará electrónicamente al Poder Judicial para su homologación.

Liquidación