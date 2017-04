Rally entrerriano, Santa Anita quedo para Schanton-Bazzarelli.

Deportes / 24-04-2017

La Segunda Etapa del Rally Entrerriano Copa Entre Ríos Un Mismo Horizonte se disputo hoy en Santa Anita, en una jornada de muy buen clima que volvió a atraer gran cantidad de aficionados al costado del camino, que disfrutaron de los 29 autos que finalmente largaron y fueron Emiliano Schanton, de San José y su Navegante el Concordiense Eduardo Bazzarelli quienes se quedaron con todo al final.

La clase A6

En la clase mayor Schanton- Bazzarrelli habían ganado la etapa de ayer pero sabían que los 19 segundos que los separaban de Cristian Orcellet y Dario Locher no eran para nada tranquilizadores y que hoy deberían tener cuidado con los pisos húmedos de la mañana ya que abrían el camino, luego del primer tramo esta situación los hacia perder gran parte de la diferencia cuando Orcellet-Locher les ganaban el tramo por 16,3 segundos, otros que no la pasaban bien el en primer tramo eran los terceros de ayer Victor Romagnoli y Marcelo Colombo que tenían una pérdida de aceite en su auto que primero los hacia perder la posición y luego los dejaría de a pie; con esto Jose Etchepare y Sebastian Gianello que marchaban firmes luego de penar con los frenos el sábado, se transformaban en terceros, posición en la que lograban terminar la carrera detrás de Schanton-Bazzarelli y Orcellet – Locher ; de los 6 autos que largaron la etapa incluidos Jones-Taboada que eran reenganchados solo quedaban fuera de competencia Romagnoli-Colombo.

La etapa de hoy fue para Orcellet-Locher mientras que la Power Stage quedo para los ganadores de la General Schanton-Bazzarelli

La Clase AZ

La AZ tenía como líderes a Jorge y Felipe Giebert y los de Santa Elena continuaron con la racha ganadora que los pone por séptima vez consecutiva en el escalón más alto del podio, ya que los esfuerzos de Roberto Prina y Federico Russo no pudrieron doblegar a los Campeones 2016 y debieron conformarse con el segundo puesto; terceros en su primer podio de la clase fueron Emanuel y Mauricio Blanc. De las 12 tripulaciones que largaron la etapa 5 fueron las deserciones de hoy, ganando la jornada y el Power Stage los ganadores de la carrera Giebert-Giebert.

La Clase N9

Ayer no se habían producido abandonos en la N9 y la punta estaba en manos de Fabian Lazzaroni y Santiago Lambert que hoy lograron contener a Facundo Ramírez y Ariel Ledesma, que intentaron todo el día superarlos, las posiciones finales no se alterarían respecto de ayer para el podio quedando terceros Lucas y Lisandro Benitez que llevan dos carreras y dos podios. La etapa de hoy nuevamente no registro abandonos quedando también para Lazzaroni-Lambert al igual que la Power Stage.

La Clase N9Light

La clase menor no tenía abandonos y los lideres eran Agustin Erpen y Bruno Gondell que ganan su primera carrera en su segunda presentación, en una etapa en la que arrancaban con más de un minuto sobre Nestor y Jesus Zusnoni, pero la gran remontada del día la darían Juan Martinez y Miguel Sanabria que luego de sufrir una penalización de dos minutos ayer que los dejaba cuartos, salían con todo, ganando tres de los cuatro tramos del día, entre ellos la Power Stage, y se quedaban con la etapa de hoy, ascendiendo también al segundo lugar final y desplazando a Zugnoni-Zugnoni al tercer puesto.

La próxima fecha del Rally Entrerriano Copa Entre Rios Un Mismo Horizonte será los días 19, 20 y 21 de mayo en la correntina ciudad de Montecaseros.