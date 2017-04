Opositores buscan articular acciones conjunta con el intendente Maiocco

Politica / 04-04-2017

La concejal Isa Castagnino y Nelly Amilibia a través de sus bancas han acercado diversas demandas barriales para que funcionarios del gabinete del intendente Domingo Maiocco busquen las posibles soluciones. “Hoy quienes nos gobiernan tiene el poder para ejecutar y solucionar las problemáticas de los victorienses” dice la edil Castagnino.

Las concejales del Frente para la Victoria, Isa Castagnino y Nelly Amilibia esta semana plantearon algunas preocupaciones a raíz de las recorridas que realizan por diversos puntos de la ciudad.

La concejal Castagnino contó que desde su bloque se está acompañando a los diversos pedidos y reclamos que realizan los vecinos, en algunas ocasiones se han realizado reuniones y posteriormente hacen llegar al intendente lo solicitado mediante el poder legislativo local. “A nosotros no nos preocupa quien toma el reclamo de los vecinos, sino que lo que nos interesa es que las obras se ejecuten, acá es necesario buscar soluciones a nuestros vecinos y evitar las diferencias innecesarias” planteó.

Mientras que Nelly Amilibia dijo: “Consideramos que esto es muy positivo porque despierta el interés de participar de manera grupal, reclamando por los intereses de todo un barrio, un sector, una calle, creando conciencia de ciudadanía, colaboración, solidaridad , trabajar por necesidades e intereses comunes dejando un poco de lado el individualismo que nos propone la sociedad actual”.

La Ponderosa

“Una experiencia positiva es la organización, que acompañamos con gestiones y ordenanza, de vecinos de la zona de La Ponderosa, cita entre boulevard Lavalle y camino a Nogoyá, allí habitan un importante conglomerado de personas carentes de agua, asistidos cada tres o cuatro días por un camión cisterna que les deja agua en tachos, bidones y distintos recipientes donde pierden la potabilidad” contó la edil.

La mayoría son familias jóvenes con hijos pequeños, para esto las concejales coordinaron la realización de un censo con los Agentes Sanitarios que se desempeñan en el hospital Fermín Salaberry. “Se hizo un censo y relevamiento de la situación, hablamos de unas 45 a 50 personas que no tienen un derecho primordial. Cuando llueve esta asistencia se complica por mucho más tiempo” advirtió.

Esta dura realidad moviliza a la acción y al trabajo articulado de las ediles, quienes “hemos expuesto al intendente la difícil situación y prometió una pronta solución, además hemos acompañado con un proyecto de ordenanza para que se extienda la red de agua y se le dé prioridad” aseguró Amilibia.

Por otro lado la concejal Castagnino planteó: “Bienvenido sea que nosotros como bloque opositor y que estamos en permanente contacto con los ciudadanos, podamos marcar las necesidades o faltantes, hoy quienes nos gobiernan tiene el poder para ejecutar y solucionar las problemáticas de los victorienses, nosotros queremos aportar y podemos ser perfectamente el nexo que acerque soluciones o marque donde existe una necesidad”.

Cercanía al vecino

Amilibia coincidió con el planteó que hace unos días realizó la militante radical Ana Schuth, quien remarcaba la necesidad de escuchar al vecino, en esta oportunidad la concejal del FpV planteó: “Creemos que el ejecutivo debe escuchar al vecino, resolver sus necesidades reales, la de todos los días, mucha gente la está pasando muy mal, con escasos recursos, poca alimentación, sumado al gran costo de los medicamentos y el fin del plan Remediar que paliaba más del 85 por ciento de los medicamentos necesarios para el común de la gente, nos cuentan que concurren a acción social y no reciben

respuesta”.

Por otro lado la edil Castagnino mencionó: “A veces se nos cuestiona quien lo hace, sin dudas que lo tiene que hacer la gestión del intendente Maiocco, nosotros somos un nexo, quizás es necesario que algunos funcionarios dejen de estar detrás de un escritorio para palpar lo que nuestros vecinos necesitan”.

Entre los diversos reclamos aseguraron que todos los cuarteles hacen llegar sus planteos, por tal motivo en la última sesión presentaron las necesidades del Barrio de ATE que solicitan señalización, semáforos y retardadores de velocidad para el ingreso y egreso del barrio, al igual que los planteos realizados por vecinos de Ituzaingo, Monte Caseros, Quinto Cuartel está en malas condiciones, calles abandonadas , sin iluminación con malezas que se han transformado en ríos caudalosos durante las lluvias, según las concejales.

Otros planteos que dieron a conocer están relacionados al encuentro que mantuvieron con vecinos del barrio Festram (esta semana se conoció que el municipio inicio la pavimentación de algunas arterias). “Y en el Barrio Arenal descubrimos con preocupación la faltante de agua en el jardín maternal Juan Pablo II desde hace dos meses, allí concurren niños desde los 45 días, presentamos la inquietud en el Concejo y al día siguiente se solucionó”.

Finalmente la concejal Castagnino a modo de cierre advirtió “creo que esta gestión le falta sensibilidad social, porque hay situaciones complejas que están atravesando nuestros vecinos y parece que los funcionarios no la advierten. Probablemente el intendente deberá generar una reunión de gabinete y replantear su estrategia de trabajo, porque lo que uno nota es que los recursos están, sino que no se los usa en la forma correcta”.

FOTO

Las ediles Nelly Amilibia e Isa Castagnino a través del Concejo Deliberante dan a conocer las necesidades barriales.