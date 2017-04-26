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Regionales / 26-04-2017

LA MUNICIPALIDAD DE NOGOYA LLAMA A LICITACION PUBLICA Nº1/2017

EL OBJETO DE ESTE LLAMADO TIENE QUE VER CON LA PROVISION Y COLOCACION DE 1 (UN) TANQUE DE PRFV DE 75000 LTS. DE CAPACIDAD, INCLUIDA TORRE, MONTAJE Y ACCESORIOS.

Nogoyá -

OBJETO: PROVISION Y COLOCACION DE 1 (UN) TANQUE  DE PRFV DE 75000 LTS. DE CAPACIDAD, INCLUIDA TORRE, MONTAJE Y ACCESORIOS.

DESTINO: PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE NOGOYA

PRESUPUESTO: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO ($1245.071)

VALOR DEL PLIEGO: PESOS DOS MIL  QUINIENTES ($2.500)

VENTA DE PLIEGOS: EN TESORERIA MUNICIPAL DE 07,00 A 12,00 HORAS EN DIAS HABILES

FECHA LÍMITE DE RECEPCION: 29 DE MAYO DE 2017 A LAS 10:30 HORAS EN MESA DE ENTRADA – PALACIO MUNICIPAL.

FECHA DE APERTURA: 29 DE MAYO DE 2017 A LAS 11,00 HORAS, EN EL PALACIO MUNICIPAL.

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