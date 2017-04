La carta de la primera víctima de Wagner: “No quiero que en unos meses nos olvidemos”

Noticias / 08-04-2017

Nadia hizo público su dolor a través de una carta en el que se coloca en contra de la pena de muerte y sí de la perpetua. Texto completo.

Desde hace unos días que el nombre de Nadia está en los medios nacionales, debido a que lamentablemente fue la primer víctima de Wagner, el asesino de Micaela.

Escribió una conmovedora, pero contundente carta que se dio a conocer en un medio capitalino.

La carta de Nadia. (TEXTO COMPLETO)

No quiero que en unos meses nos olvidemos de Micaela y de ninguna hermana mía llamada GÉNERO FEMENINO. Por eso, espero el llamado de quien corresponda para sentarnos juntos a presentar redactar un proyecto, el cual pueda ser presentado en el CONGRESO.

No quiero la pena de muerte, quiero PERPETUA.

Quiero decirte tranquila que llames al número de violencia de género y que hagas la denuncia, siempre y cuando TE ASEGUREN QUE VA A QUEDAR PRESO.

No quiero sentarme a llorar tu muerte MICAELA ni tu desaparición FERNANDA AGUIRRE, SOFÍA HERRERA y tantas más.

QUIERO CONTAGIAR LA FORTALEZA

Quiero que GRITEMOS FUERTE TODAS JUNTAS

ESTA ES LA OPORTUNIDAD!!!!!