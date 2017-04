Hoy lunes 3 de abril, Día de la Empleada Doméstica

Interés General / 03-04-2017

Hoy lunes 3 de abril es el día de la empleada doméstica, jornada ésta que lo és por ley desde el año anterior. En la ciudad de las rejas este día las encuentra separadas del sindicato provincial y reunidas en una agrupación local. LA SEMANA habló con la referente local Sandra Martínez.

Pareciera que en el tema del servicio doméstico local, la relación con la sede central de la capital provincial no estaba muy bien, ya que desde la ahora “ex comisión” que se creara hace casi dos años en las siete colinas, se informó su disolución en vistas a una nueva forma de organización, pero ya totalmente desvinculada de provincia.

Este semanario se comunicó con la referente local Sandra Martínez, quien hasta hace unas horas nada más, ocupaba la Secretaria Administrativa y Actas del Sindicato de Empleadas de casas de familia.

-¿Qué sucedió con la sede central de Paraná?

-Nosotras necesitábamos contención que no la tuvimos, hacíamos una consulta y nos contestaban por ejemplo a la semana y eso no nos servía, es más sacábamos respuestas de internet porque no teníamos respuesta.

Agregando que incluso se han relacionado con otros sindicatos para que las guíen en el accionar, tal el caso del de Empleadas Domésticas de Paraná, con sede en Buenos Aires.

El sindicato en las siete colinas, su corta historia

Sandra hace un relato de lo que fue el inicio del sindicato oficial en la ciudad, “vinieron hace casi dos años gente del Secfer de Paraná, Sindicato de Empleadas Casas de Familia Entre Ríos, hicieron la primer reunión en el Salón de Usos múltiples del Cine Teatro Victoria, luego al mes se reunieron en el Club NOB y se conformó una Comisión Directiva y no un sindicato, porque recién a los cuatro años se puede hacer una elección, quedamos conformadas once”.

Destacando que a tiempo transcurrido y sin obtener respuestas inmediatas a sus consultas, el vínculo se desgastó, razón por la cual optaron por conformar una agrupación local.

(NOTA COMPLETA EN SEMANARIO LA SEMANA-EDICION SABADO 1º DE ABRIL)