Fútbol Victoriense , el próximo fin de semana volvería a rodar la pelota

Deportes / 08-04-2017

El miércoles en la sede de la Liga Victoriense se realizó una nueva reunión, donde quedaron definidos los formatos de los torneos oficiales y la fecha tentativa de inicio de los mismos.

La temporada oficial esta próxima a comenzar, el fin de semana que viene se pondrán en marcha los torneos de las diferentes categorías.

En lo que respecta a la Primera A mantendrá su formato de (Round Robin) todos contra todos a dos ruedas donde cuatro clasificaran a la fase final en tanto que los últimos dos de la tabla el próximo año jugaran en la Primera B.

Por su parte en lo que respecta a la Primera B seguirá siendo bajo el mismo formato pero a diferencia del año pasado no habrá fase final es decir los dos mejores van a ascender y así no generar confusión como pasó con Banfield que fue campeón y seguirá en la B.

Hay que remarcar que en la segunda división serán 3 equipos “habilitados” para ascender que son Banfield, Newell’s y Sportivo.

A continuación el fixture de Primera A completo:

Primera Fecha

25 de Mayo Vs. Libertad

San Benito Vs. Quinto Cuartel

El Porvenir Vs. Gimnasia

Huracán Vs. Sarmiento

Segunda fecha

Huracán Vs. 25 de Mayo

Sarmiento Vs. El Porvenir

Gimnasia Vs. San Benito

Quinto Cuartel Vs. Libertad

Tercera fecha

25 de Mayo Vs. Quinto Cuartel

Libertad Vs. Gimnasia

San Benito Vs. Sarmiento

El Porvenir Vs. Huracán

Cuarta fecha

El Porvenir Vs. 25 de Mayo

Huracán Vs. San Benito

Sarmiento Vs. Libertad

Gimnasia Vs. Quinto Cuartel

Quinta fecha

25 de Mayo Vs. Gimnasia

Quinto Cuartel Vs. Sarmiento

Libertad Vs. Huracán

San Benito Vs. El Porvenir

Sexta fecha

San Benito Vs. 25 de Mayo

El Porvenir Vs. Libertad

Huracán Vs. Quinto Cuartel

Sarmiento Vs. Gimnasia

Séptima fecha

25 de Mayo Vs. Sarmiento

Gimnasia Vs. Huracán

Quinto Cuartel Vs. El Porvenir

Libertad Vs. San Benito

(En los encuentros de vuelta se invierten las localias)

Primera fecha

Primera B

25 de Mayo Vs. Sarmiento

Newell’s Vs. San Benito

Banfield Vs. El Porvenir

Libertad Vs. Gimnasia

Juveniles

Huracán Vs. Sarmiento

25 de Mayo Vs. Libertad

El Porvenir Vs. Gimnasia

San Benito Vs. Quinto Cuartel