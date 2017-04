Fin de semana ideal para un día de pesca

Interés General / 19-04-2017

Sin explotar a su máximo potencial, la pesca deportiva es uno de los grandes tesoros turísticos de la zona. En esta nota analizamos las posibilidades que ofrecen principalmente la isla, y el Canoero, preparo especialmente para La Semana, un instructivo para guardar y coleccionar de todo lo que hay que saber para encontrar esa pieza con la que se pueda presumir.

En cierta oportunidad un pescador de Ezeiza, provincia de Buenos Aries, comento a La Semana su sorpresa por el impresionante pique que encontró en nuestro riacho, muy superior al que frecuentaba con sus amigos en excursiones a Islas del Ibicuy. Sin embargo la opción seguía siendo la otra localidad porque el combo turístico era más completo. Salían en combi, llegaban a un lugar con unos pequeños muelles bien acondicionado, a menos de 100 metros había una proveeduría, donde se podía adquirir cualquier elemento de pesca, o algo para complementar el asado que traían en la heladerita. En Victoria en cambio, solo tenía el pique. Es que la pesca es una experiencia que va más allá de sacar o no sacar. Es esa relación tan particular que le gusta vivir a los pescadores que buscan desenchufarse de la locura de la urbe, para regalarle ese tiempo al rio, y si es posible algo de adrenalina, si algo tira del sedal.

La propuesta de Victoria, no es muy cómoda, pero sigue siendo uno de los grandes atractivos de la impresionante oferta turística de la zona.

Lo más accesible sigue siendo la zona del ex camping, aunque desde hace 20 años el pique se limita a unos pocos amarillos, y la acción del rio sobre la estructura la ha tornado muy insegura. En el recuerdo quedan esas épocas de tirar y sacar, y las competencias de pesca que hicieron famosa a la zona.

Para toparse con alguna boga, tararira, raya, dorado, y surubí, hay que adentrarse en la isla, aunque la depredación de décadas del rio ya no hace tan fácil obtener alguna presa para presumir. Por eso La Semana, le pidió a un “amigo de la casa”, El Canoero Valentini algunas recomendaciones para evitar fracasar en nuestra aventura en el rio.

Completo instructivos para un día de pesca en Victoria- Por el Canoero

Debido al cambio brusco de temperatura propio de la época el surubí se está yendo aguas arriba y con él, la piraña y el dorado…Sin embargo, el éxodo se produce desde el Rio de la Plata, o sea que el pez que estaba en la zona se está yendo, pero del mismo modo viene pasando el que estaba aguas abajo….Debido a que todavía hay agua en los campos de las islas algún pescado busca a quedarse, pero como viene bajando ya está saliendo de las lagunas y al caer al cauce de los ríos se emigra al norte a buscar aguas más templadas.

La presa y sus carnadas preferidas

Todavía se puede capturar algún ejemplar de surubí, en sus tres versiones, pintado, tigre o pico de cuchara (mandure)

El dorado, ha tenido mucha recría en la creciente pasada y eso hará que se quede mucho por acá, lo que anima a anticipar un invierno con capturas, con portes que irán mejorando con el correr del tiempo hacia el próximo verano donde habrá una óptima pesca del salmónido.

Las carnadas usadas en las especies mencionadas son morena para el surubí, también cascarudo y anguila con mucho menor porcentaje de éxito. Al bajar el agua debería tomar mojarra, boga o sabalito (carnada blanca) el poco ejemplar que quede o arribe tarde…

El dorado ha mostrado apetito voraz sobre todo en los cuartos crecientes con casi todo tipo de carnada. Se lo ha visto más interesado en la mojarra cuando ha pasado un cardumen, y en esa oportunidad hubo buenas capturas de mantuve. También hemos encontrado y capturado algunos chafallotes encardumados en zonas muy específicas.

Sobre la carnada del dorado, ha tomado muy bien prácticamente lo que se le tiro… Funciona muy bien el cebado previo de la cancha o al garete con tripero de sábalo a flor, con boya o abundante tripa sin plomo… pero se lo ha capturado muy bien con rana y panza de pollo, también con postas o filete de palometa amarilla, y los días, escasos, sin viento, en que el limo asienta y se aclara el agua, los señuelos son lo mejor… del tipo sonoros de flote y media agua preferentemente blancos rojos o plateados.

Los días de lluvia fueron los preferidos para el surubí….pero no así el día siguiente a ella.

Excelentes capturas de rayas de todo tamaño destacándose algunas de hasta 60 kilos y con equipos especiales y arnés, mayores aun.

Para la raya, la carnada ideal – aunque de difícil acceso -, es la cabeza de boga o sábalo… pero anda muy bien la morena y la mojarra… sobre todo en costas barrosas de 1 metro de profundidad, entradas de agua a lagunas o salidas.

La variada como siempre excelente en esta zona destacándose el amarillo de gran porte… se ha ido el bagre negro que abundaba durante y después de la creciente, pero entro moncholo muy grande, algunos armados y paties.. Para estas especies el tongoríl de sábalo (estomago) es la preferida, aunque algunos cuartos de luna toma bien el tripero. Para el armado, el pan con mostaza sujetado con goma, pero también toma el tongoríl…

Para buscar la variada es necesario encontrar canchas sin presencia de dorados, con profundidades de 4 metros o más y con buena correntada…

El armado tiene más presencia en canchas de mayor profundidad, lo mismo que el pati. Y el moncholo en remansos de costa con barranca no muy profundos

La tararira sigue teniendo actividad al mediodía entrando de a pie en costas muy playas intentando ser muy silencioso e invisible, con señuelos del tipo ranita.

Si viene este fin de semana a Victoria sepa que está entrando mucha boga, lo que es normal, y aunque aún no la he pescado, hay que tentar carnadas entre tongoríl, cubitos de manta de sábalo, corazón vacuno o hígado. El maíz o la masa son carnadas poco efectivas en esta zona pero funcionan muy bien más cerca del Paraná.

Los aparejos recomendados y más usados en casi todos los casos son chicotes de un metro de fluorocarbono con plomos corredizos de 40 gramos. En algunos lugares específicos, playos con 20 gramos y en otros profundos y con mucha correntada de 60 gramos. Los anzuelos para dorado, surubí y boga de pata corta en los números adecuados para cada especie…

Para la elección de la zona para pescar tener en cuenta que viento hay, y buscar canchas que estén a favor de ese viento o cruzadas para obtener reparo.

Los horarios óptimos de pique van cambiando respecto de los cuartos de la luna, recomiendo que cada pescador los analice y saque sus propias conclusiones.

Buena pesca para todos! súbite a la aventura!!!

Ultimo registro de la altura del Rio Paraná en el puerto Victoria fue 3,69 creciendo.

Plan B

Si a pesar de tantas recomendaciones el pique le fue esquivo y no se quiere ir de las Siete Colinas sin comer pescado. Le dejamos algunos precios estimativos de lo que se puede conseguir en costa o en pescaderías locales.

Sábalo 50 a 100 pesos

Boga 60 a 150 pesos

Surubí 90 pesos el Kilo

Manduvi 55 pesos el kilo