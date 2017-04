Entrevista a Pata Schmidt, “es muy lindo e histórico lo que se logró”

Deportes / 22-04-2017

Tras el título histórico que consiguió el pasado viernes Huracán, La Semana dialogó con su entrenador Alejandro Schmidt que de esta manera inscribe su nombre el fútbol grande de Victoria consiguiendo el único que título que le faltaba a fútbol local como a él en lo personal.

Una semana después, las repercusiones siguen tras el título obtenido por el globo de la mano de Alejandro “Pata” Schmidt que se convierte en el técnico más ganador de nuestro fútbol no solo por la cantidad de títulos sino porque gano todo lo que un técnico o jugador puede ganar en el amateurismo.

“A medida que pasa el tiempo uno va tomando dimensión de lo que ha logrado, cuando charlo sobre el tema con amigos, en la calle y sobre todo la atención que capto el partido. Ahora disfrutando todo esto por el esfuerzo que lleva y lo difícil que es y haberlo logrado como primer representante de la ciudad es algo que se va a recordar para siempre” soltó Schmidt que agregó con respecto a lo difícil que fue el camino a la gloria, “en el transitar de este camino hoy uno se acuerda de todo lo que vivió, me acuerdo en la primera fecha contra Gualeguay se me paso por la cabeza que no había fórmula para ganar este torneo ya que habíamos quedado con la soga al cuello sumado a que San Lorenzo era un equipo muy difícil se veía iba casi imposible, después quedamos afuera del Copa eran pocas la posibilidades que teníamos por el duro golpe que fue para el grupo en al previa a un partido clave y sin embargo se le gano a San Lorenzo en la vuelta y levanto el equipo.

Fue clave ese partido contra San Lorenzo nos superó en ambos duelos pero tuvimos esa cuota de suerte que a veces hay que tener, después el campeonato se abre. Si bien la suerte no determina que salgas campeón tuvimos varias señales, partiendo desde que entramos por sorteo, luego cuando todo se encaminaba a definir de visitante la final, Escuela Tabares da el batacazo de visitante y definimos de local que fue muy importante” soltó el técnico multicampeón.

Algo que siempre se habló con respecto a lo difícil que es el Provincial es la superposición del torneo de verano más importante de Entre Ríos como es El Copa.

“El Copa distrae yo tenía planificado algo y perdimos contra Ferro que no estaba en los planes y se vino Sarmiento y utilice jugadores que no tenía pensado usar por la importancia del partido pero la eliminación no sirvió para meternos de lleno en el Regional como así también tener semanas enteras para preparar los partidos” comentó Schmidt.

En relación al partido del viernes “Pata” soltó “teníamos la incógnita de esos dos jugadores que no habían jugada allá, estaban muy enfocados en Néstor Barrios pero sin dudas nos causó más daño Miguel Machuca que fue quien tomó las riendas del encuentro y no lo podíamos controlar, nosotros no tuvimos un buen partido pero lo positivo es que no estando en nuestro mejor nivel no sufrimos sobresaltos, yo pensaba que en los penales se nos podía dar porque no sé si ellos estaban acostumbrados a los penales y nosotros siempre tenemos este tipo de definiciones”.

Ni el más optimista hincha de Huracán se hubiese imaginado por anaquel noviembre del 2014 cuando asumió Schmidt conseguir todo lo que consiguió en tres años como así el tampoco “nunca me imaginé conseguir todo esto, el fútbol me ha dado mucho yo creo que con el correr de los años se va a valorar más. Conseguimos dobletes en El Copa, en El Porvenir y este Provincial es inexplicable uno lo ha atravesado como jugador, como hincha y como técnico, yo creo que este año estaban alineados los planetas para poder lograrlo por todo el esfuerzo que se hizo desde los dirigentes y los jugadores. Yo sé que esto va a ser irrepetible, lo tengo bien claro, llegue con las energías justas, yo ya había renunciado a mitad de enero y me termino regalado esto el fútbol”. Por otro lado Schmidt ve difícil conseguir esto nuevamente por eso disfruta el momento hoy ya como ex técnico y habla de su futuro “ va a ser difícil volver a incentivarme pero a uno que le gusta el fútbol siempre lo va a sentir de la misma forma. Yo sé que es algo muy lindo lo que se logró, pero sinceramente no me veo dirigiendo en otros clubes que no sea 25 de Mayo que soy hincha y Huracán por lo que se sembró en este tiempo, no me veo en otro lado porque el futbol es un hobby en mi vida”.

Títulos de Alejandro Schmidt como DT en Primera (2006-2017):

En 25 de Mayo

Oficial Clausura 2006

Alianza 2007

Torneo Copa 2008

Oficial 2008

El Porvenir 2012

Oficial 2012

Recopa 2013

El Porvenir 2013

En Huracán

El Porvenir 2014, 2015

Torneo Copa 2015, 2016

Oficial 2015

El camino a la gloria de Huracán:

Partidos de Zona

Vs. San Lorenzo (Gualeguay) 0-2, 1-0

Vs. Martín Fierro (Macia) 2-1, 2-0

Cuartos de Final

Vs. Central Entrerriano (Gualeguaychú) 3-3, 2-1

Semifinales

Vs. 25 de Mayo (Victoria) 2-2, 3-0

Final

Vs. Escuela Tabares (San Gustavo) 0-0, 1-1 (3-1)

Goles: 16 a favor / 8 en contra:

– Santiago Maradey (6)

– Jorge Martínez (5)

– Jerónimo Luna (1)

– Diego Flores (1)

– Miguel Patiño (1)

– Miguel Contrera (1)

– Jonathan Andino (1)