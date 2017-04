El gobierno de Bordet realiza la obra de extensión de gas natural en Victoria

Locales / 08-04-2017

En el Cuarto Cuartel se están realizando las obras por la extensión del gas natural a cargo del gobierno provincial, más allá que varios vecinos creen que es una obra municipal. Es una obra que demanda una inversión de 9,7 millones de pesos que se gestionó en el gobierno anterior y se concreta en estos días.

Esta última semana las calles del Cuarto Cuartel de Victoria se vieron afectadas a raíz de las obras de extensión de gas natural que realiza en gobierno de la provincia de Entre Ríos.

Recordamos que la obra de gas, son gestiones que se ejecutaron en la gestión anterior iniciada por el ex diputado Carlos Almada, ex senador César Garcilazo y el ex intendente Darío Garcilazo. La obra fue aprobada por el gobierno provincial de Sergio Urribarri en el año 2015 y en el 2016 en el gobierno de Gustavo Bordet se realizó la licitación y adjudicación.

Bordet lo prometió

En una de las primeras visitas que realizó el gobernador Gustavo Bordet a la ciudad de Victoria (acto de entrega del barrio de las 26 Viviendas en cercanía del CIC) rubricó el contrato de inicio de obra para extender en 10.800 metros la red de gas natural en la ciudad de Victoria.

Los trabajos que actualmente se están ejecutando benefician a 800 familias y demandó 9,7 millones de pesos. En esa ocasión el gobernador Bordet expuso su satisfacción por iniciar la obra de gas natural. “Esto cambia y mejora sustancialmente la calidad de vida de la gente además de abaratar los costos en forma considerable”, dijo y apuntó que esta obra contempla además una ampliación del 40 por ciento, en la cual ya se está trabajando, “para llegar a más familias”.

También mencionó la importancia de trabajar junto a los intendentes, como en este caso sucede en Victoria, “para ponernos de acuerdo en las cosas que hacen falta. Por eso le digo al intendente Maiocco que cuente permanentemente con este gobernador para llevar adelante una gran gestión en la ciudad de Victoria. Son tiempos de trabajar en búsquedas de consensos, de evitar todo tipo de diferencias estériles que no nos conducen a ninguna parte y de dedicarnos al trabajo cotidiano para resolver los problemas de los vecinos. Si entre todos logramos eso habremos cumplido nuestro cometido”.

Detalle de la obra de extensión de gas

Durante su visita a Victoria en el 2016, Bordet firmó el contrato que permitió iniciar las obras de extensión en 10.800 metros lineales de la red de gas natural en dos zonas de la ciudad de las Siete Colinas.

Las tareas fueron encaradas por la respectiva empresa contratista y demanda una inversión de 9,7 millones de pesos. Los trabajos, que se desarrollan en las zonas sur y noreste de la ciudad, llevarán beneficio a seis barrios, tres escuelas, un centro integrador comunitario, la sede del INTA, la Unidad Penal N° 5 y el Refugio Cuarto Cuartel.

Esta obra comprende además una ampliación del 40 por ciento que se encarará en una próxima etapa.

Victoria cuenta con casi 40.000 habitantes, actualmente posee 88.400 metros lineales de tendido de red de gas y con esta extensión el 35 por ciento de su población estará servida con este combustible.