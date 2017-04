Díaz busca el consenso de la ciudadanía para una posible candidatura

Politica / 10-04-2017

El médico busca instalar su figura para protagonizar en las próximas elecciones nacionales, si bien no apunta a un puesto específico, advierte que está dispuesto a presentarse como un posible candidato en el caso que haya consenso. Además analizó las políticas de salud del gobierno nacional y el desarrollo de la gestión del Frente Cambiemos en Victoria.

Dr. Adrián Díaz, se muestra con intenciones de ocupar un lugar en la lista de candidato del Peronismo en el 2019.

Adrián Díaz, médico graduado en la ciudad de Rosario, comenzó a militar en el Peronismo desde muy joven con el regreso de la democracia (1983), si bien no votaba en ese momento, recuerda haber participado haciendo pintadas en los distintos barrios de la ciudad.

“Cuando terminé la facultad y vengo a radicarme a Victoria me encuentro con Carlos Garbelino, Juan Carlos Stratta, Carlos Almada, con gente del Peronismo y empiezo no sólo a militar, sino a trabajar para el Peronismo, trabajar desde el punto de vista de ir a atender en las salas en distintos lugares e ir llevando el mensaje del Justicialismo” contó Díaz.

Actualmente el médico se anima a presentarse como una alternativa dentro del Peronismo, si bien desde hace unos años se escucha que Díaz podría ser un posible candidato, luego de haber integrado la lista del Frente para la Victoria como senador suplente en el 2015, en la actualidad trabaja en búsqueda del consenso de la dirigencia del Peronismo, pero también de aquellos que no se encuentran en el tradicional partido. “La idea es tener una convocatoria amplia y ver que consenso tenemos, si tenemos consenso podemos llegar a pretender un cargo electivo, si no tenemos consenso se tornaría un poco más complejo, pero tenemos que ver que es lo que quiere la gente en Victoria” plantea tranquilamente el profesional de la salud en el living de su casa donde recibió al cronista de LA SEMANA.

Juventud y dirigencia

Díaz resaltó la participación de la juventud porque cree que hay más jóvenes comprometidos en la política que en su época. “Creo que ha cambiado para bien, porque tenemos mayor participación de jóvenes o al menos de los que se interesa en política, porque antes éramos unos pocos y ahora hay muchísimos chicos más”.

En relación a la dirigencia del Peronismo coincide en la apertura del gobernador Gustavo Bordet y de la dirigente local Laura Stratta, mientras que a nivel nacional está convencido que el Peronismo tiene una amplia variedad de dirigentes.

“Tenemos un gobernador que es nuestro presidente del Partido Justicialista que tiene una visión amplia del Peronismo, donde nos convoca a todos a ser parte del partido, tanto los que hemos estado siempre dentro del partido, como aquellos que se han ido y han vuelto” aseguró.

Y en relación a su mirada del PJ en Victoria declaró: “A nivel local la propuesta es la misma, creo que todos los dirigentes locales peronistas tienen la oportunidad de estar dentro del partido y seguir llevando las banderas del Peronismo adelante y mirar para el futuro, no tenemos que mirar para atrás, si recordar que hemos hecho muchas cosas buenas e ir en este camino y buscarle la vuelta para seguir haciendo cosas lindas y buenas y poder tener la ciudad que nos merecemos todos los victorienses, ya sea del punto de vista de obras públicas, salud, turismo, fuente de trabajo genuina”.

“Yo veo bien la dirigencia de Laura Stratta, es nuestra ministra de Desarrollo Social, es nuestra línea directa con el gobernador Bordet, la veo con muy buena predisposición para atender las necesidades a través de programas del ministerio. Creo que tenemos una presidenta en el partido que sabe cómo llevarlo y transmite las intenciones del gobernador de que tenemos que mantener un partido abierto y convocar a todos los Peronistas y a toda la gente que quiera sumarse” dijo, mientras que a nivel nacional planteó: “ lo que percibimos es todo lo que vemos por televisión, yo creo que no es la realidad de nuestro país, ni de nuestro partido, yo creo que a nivel nacional tenemos buenos dirigentes, creo que vamos a ir en una dirección correcta y vamos a tener la representatividad que nos merecemos en el 2019”.

Ejecutivo y legislativo

Al momento de hablar de la gestión del Frente Cambiemos se mostró medido y reservado, “creo que la gestión del intendente Maiocco, aún es corto el plazo para evaluar los resultados. La gestión de una intendencia lleva su tiempo para ver sus frutos, hasta ahora hemos visto un municipio de ajuste”.

“Los concejales del Frente para la Victoria tienen un rol importante de oposición y también de consenso porque tenemos que trabajar como lo hacen nuestros concejales, para que Victoria sea una ciudad mejor. Creo que los aportes de nuestro bloque de concejales es bueno” aseguró al hacer referencia al legislativo local.

¿Adrián 2019?

Hace unos días apareció en algunos puntos de la ciudad la leyenda “Adrián 2019” y eso generó que más de un dirigente enviará algún WhatsApp consultando sí Díaz ya se había largado como candidato, si bien falta bastante para dialogar sobre la conformación de listas para el 2019, él reconoce que lo que hace es ponerse a disposición e intentar sumar posicionamiento para que oportunamente se decida.

“Yo trabaje para participar en las elecciones 2015 y obviamente queda en mi las intenciones de seguir participando en las elecciones 2019, pero ahora tenemos previamente las elecciones legislativas que tenemos que trabajar en Victoria todos juntos, unidos y evitar lo que sea una fragmentación o división en el Peronismo. Tenemos que estar todos juntos y tratar de obtener la mayor cantidad de votos para los legisladores que el gobernador hoy por hoy está necesitando” afirmó Díaz.

Mientras que por otro lado considera, “veremos cómo transcurre todo y como es el posicionamiento y la idea es tener consenso. Si uno no tiene consenso, si no tiene el apoyo de la gente, ya sea dentro del partido o fuera del partido, no me correspondería aceptar ningún cargo electivo. Uno tiene que mostrarse y si tiene consenso de la gente participar. Creo que todo el mundo tiene que pensar lo mismo, la gente va a tener la oportunidad de decidir por los candidatos” aclaró.

Déficit en salud

Y finalmente se refirió a las políticas de salud implementada por el gobierno de Mauricio Macri. “Creo que las políticas de salud a nivel nacional han cambiado, muchos programas y si no se han cambiado los nombres. Es una cuestión de organización, tendremos que ver que vamos a recibir desde los programas nacionales a salud de la provincia y desde la provincia que es lo que llega a la ciudad de Victoria…”

También agregó: “creo que la política de salud nacional no está cubriendo las necesidades, a lo mejor porque se está reorganizando, pero también tenemos esa cuestión que la provincia tiene que salir a cubrir las atenciones que hacía la nación, ahora lo hace la provincia, es como que tenemos un déficit de la política de salud nacional hacia la provincia”.