Continúa la poda de plátanos

En la mañana de hoy estará el tránsito interrumpido en la intersección de las calle Ezpeleta y Sarmiento, a raíz del trabajo que está realizando personal municipal en la poda de los plátanos en Plaza San Martín.

Dicho trabajo comenzó el día martes, respondiendo a denuncias varias por insalubridad dirigidas al municipio, producidas por heces de palomas y otras aves, las cuales estuvieron perfectamente constatadas por cada área.

La Municipalidad actuando

De acuerdo a la Ley 10.027, en su art. 11, inc. c) que autoriza al municipio a ejercer la policía higiénica y sanitaria, indica que lo hace a través de la provisión de todo lo concerniente a la limpieza general del municipio, dicha facultad le ha sido acordada al Presidente Municipal, en el art. 108 inc. o) de la ley 10.027 y de acuerdo a lo aconsejado por Asesoría Letrada se resolvió disponer estas acciones de poda en zona circundante a la plaza San Martín.