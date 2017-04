Conflicto docente, opinión del Diputado Provincial Ricardo Troncoso

Regionales / 07-04-2017

El diputado provincial Ricardo Troncoso, señaló que ve al conflicto docente “necesitado de una salida consensuada pero asumiendo las responsabilidades la hora”.

Troncoso expresó que “la cuestión de fondo no sólo es un tema estrictamente salarial, que tiene que ver con la imposibilidad de arribar a un acuerdo entre docentes y gobierno, sino con el hecho de que si las arcas públicas en la provincia no están saneadas es porque algo sigue obstruyendo el camino al déficit cero, el cual alguna vez fue anhelo del gobernador Bordet” y agregó que “sin ese camino que lleva a reducir el déficit, cualquier negociación es poco seria, máxime cuando Entre Ríos ha recibido ayudas importantes todos los meses para atender el pago de sueldos, como también los mil millones para el déficit de la Caja de Jubilaciones y se accedió a un crédito por 350 millones dólares, es más, hoy los recursos tributarios dependen en un 70% de los fondos coparticipados por la Nación y alrededor de un 30% de lo que se recauda en la provincia”.

Por otro lado aseguró “así como es verdad que ningún gobierno puede en 15 meses resolver años de deficiencia del sistema educativo y de atraso de salario de los maestros, también es verdad que hay una firmeza en la lucha y la demanda de una recomposición salarial que dignifique al docente, respete su preparación y lo ubique socialmente dónde debe estar; nuestra provincia ocupa el 15º lugar en el escalafón que muestra el promedio del salario docente, eso dice mucho de nuestra realidad”.

Finalmente, Troncoso expresó que “estoy completamente de acuerdo en que este conflicto con los docentes se tiene que resolver a la brevedad, pero no de cualquier manera sino haciendo bien las cosas, son muchos años de deterioro del Estado, y esto nos exige un mayor esfuerzo en la búsqueda de consensos para revertir esta metodología está llevando a la desaparición de la escuela pública”.