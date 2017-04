Básquet, arrancó con el pie derecho el celeste

Deportes / 06-04-2017

El domingo en Urdinarrian dio inicio una nueva temporada de la liga regional de básquet, donde Sarmiento se midió frente a los locales.

En la ciudad de la fiesta del caballo se dio inicio un nuevo torneo para esta liga que tiene como fin darles rodaje a equipos de la zona que no pueden competir en un ámbito federativo por cuestiones económicas y de estructura, donde también tiene fin más creativo que competitivo más allá que al final habrá un campeón.

Esta liga dio inicio en el 2015 con el fin de ser para jugadores no federados y con el pasar de las edición se ha logrado pulir detalles y sumar equipos para convertirse realmente seria y que tiene una marca registrada que es al final de la temporada compartir todos los equipos de un almuerzo o cena donde además se entregan los premios.

El equipo que representa a Victoria es Sarmiento donde debuto ante un combinado de Urinarrian que debutaba en esta liga y el celeste le hizo pagar derecho de piso donde fue contundente y pudo marcar uno de los mejores goleos desde que participa en este campeonato y así sumar un triunfo importante que sirve como inyección anímica.

En el resto de los partidos el bicampeón Ramírez piso fuerte y le gano en un ajustado encuentro a otro debutante como es el combinado de Rosario del Tala y Colon.

Por su parte otro de los permanentes animadores Nogoyá sumo 2 puntos al ganarle a Bancario de Gualeguay y otro de los combinados de esta liga Rosario del Tala y Macia venció a Almafuerte de Concepción del Urugay.

La próxima fecha será el próximo 23 de abril en Gualeguay en tanto que la tercera fecha será en el gimnasio de Sarmiento.

Resultados

Almafuerte (C. Uruguay) 56 – Tala/Macia 65

Ramírez 59 – Tala-Colon 52

Urdinarrain 40 – Sarmiento (Victoria) 71

Bancario (Gualeguay) 49 – Nogoyá 59

Libre: Valle María

Próxima Fecha

Sarmiento (Victoria) Vs. Macia/Tala

Urdinarrain Vs. Valle María

Bancario (Gualeguay) Vs. Almafuerte (C. Uruguay)

Nogoyá Vs. Tala/Colon

Libre: Ramírez