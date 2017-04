Actividades en Victoria para los días de la salud y de la actividad física

Locales / 07-04-2017

Como cada año desde diferentes Instituciones Educativas y de Salud, se organizan actividades para adherir a días muy importantes para la humanidad, como lo son el 06 de abril “Día Mundial de la Actividad Física” y el 07 de Abril “Día Mundial de la Salud”.

Son varias las instituciones que se han organizado para festejar el “Día Mundial de la Salud”, entre ellas Programa “Victoria, Actívate por tu Salud; dependiente de la Dirección de Salud, el departamento de Educación Física de la Escuela Secundaria Nº14 “Malvinas Argentinas”, el Nivel Superior de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” la “Personal Training Line”, Actividad Física para la Salud y Acondicionamiento Físico y el Hospital Geriátrico “Dr. Domingo Cúneo”.

Invitan a Toda la Ciudadanía a participar del Evento el próximo viernes 07 de Abril desde las 17:00Hs en Zona Costanera Victoria.

Actividades:

 Lineamientos actuales sobre Actividad Física.

 Prescripción del ejercicio físico, sub categoría de la AF.

 Recomendaciones Internacionales sobre AF y Salud.

 Alimentación y Actividad Física.

 Controles de Salud.

 Muestreos de Entradas en Calor y Flexibilidad Muscular en Vueltas a la Calma.

 Caminata Aeróbica.

 Aptitudes Físicas – Motrices.

 Hidratación y Nutrición (Frutas y agua).

El Profesor de Educación física envió a los medios una conceptualización de lo que es la actividad física:

“¿Qué es la actividad física?, podemos definirla como movimiento corporal producido por la contracción esquelética que incrementa el gasto de energía por encima del nivel basal. Si bien, no es la única concepción de lo que es, cabe añadir otras definiciones encontradas, como: “cualquier actividad que involucre movimientos significativos del cuerpo o de los miembros”, y “todos los movimientos de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio, y actividades deportivas”. Considerando cada una de estas definiciones, diríamos que la actividad física comprende diferentes dimensiones, formas y/o subcategorías”.

“Ejercicio; en cuanto a ejercicio, vale la pena decir que es un concepto discutido en la literatura desde principios del siglo XX, esto se dio porque no se hacia una verdadera distinción entre éste y Actividad Física. Así mismo el ejercicio era relacionado con ejecuciones vigorosas de actividades físicas aeróbicas y competitivas, en consecuencia eran difíciles de mantener como estrategia para promover salud. Sólo hasta los años 90, se dejó de usar el término ejercicio como genérico de todos los tipos de actividad.

Ahora bien, cabe añadir las características típicas del ejercicio, las cuales envuelven una amplia gama de poder de producción metabólica. En particular, el ejercicio relacionado con la aptitud física y salud, requieren un ritmo discreto o moderado de transformación de energía potencial metabólica, es decir se trabaja a Intensidades submáximas o moderadas, esto con motivo de proveer aptitud física aeróbica o cardiovascular”.

“En resumen tanto una actividad física, como un ejercicio físico adecuado, pueden mejorar o mantener la aptitud física, lo que los convierte en un componente central de la salud y el bienestar.

Salud; con respecto al término salud, se describe como un proceso de autorregulación dinámica del organismo frente a las exigencias ambientales, lo que permite adaptarse para disfrutar de la vida, mientras crecemos, maduramos, envejecemos, nos lesionamos y esperamos la muerte; es decir, una adaptación constante a las condiciones de vida, para poder realizarnos personal o colectivamente”.

La presente actividad tiene la adhesión de la RAAF (Red Argentina de Actividad Física), Fundación RAFAM (Red Actividad Física en Adultos Mayores), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) Los esperamos, para seguir desarrollando la Nueva Cultura de la Actividad Física para la Salud.