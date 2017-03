Un ramirence en un campamento científico

Regionales / 27-03-2017

Agustín Weimer, de la entrerriana localidad de General Ramírez, fue parte de los 39 jóvenes de Chile, Argentina, y por primera vez de Uruguay, de colegios municipales, subvencionados y particulares, que participaron de la sexta versión del Campamento Científico Bayer Kimlu.

La actividad tiene como propósito formar a la próxima generación de líderes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de Latinoamérica y entregarles las herramientas necesarias para su desarrollo personal y profesional.

Durante 10 días los campers realizaron cursos que buscaron potenciar sus aptitudes científicas tales como talleres de método e investigaciones, trekkings científicos, además de actividades recreacionales al aire libre como canopy, en un ambiente de alta exigencia y trabajo en equipo.

Ciencia joven

“Este campamento me va ayudar a abrir más la mente y pensar que las ciencias no es solo lo que te enseñan en la escuela. Hay otras formas de hacer ciencias y de aprender que no es repetir ni memorizar. Si a alguien de verdad le interesa la ciencia, que no lo dude y que postule para el campamento del próximo año”, señaló Agustín Weimer.

“Esta nueva versión del programa, que integró a tres países de América Latina, ha permitido potenciar el desarrollo de los jóvenes en un ambiente multicultural. En Ciencia Joven proyectamos seguir integrando a jóvenes del continente a través de la ciencia y así, seguir formando nuevos líderes científicos para la sociedad”, indicó Eduardo Guzmán, director ejecutivo de la Fundación Ciencia Joven.

Cabe destacar que la mayoría de los seleccionados ya han ganado premios en el área de la ciencia y destacan por su participación en Olimpíadas de Ciencias, Congresos Nacionales e Internacionales, entre otras.

“Estamos felices por el resultado que obtuvimos este año, en especial por la integración que mostraron los jóvenes de Chile, Argentina y Uruguay durante este campamento. Esperamos que para las próximas ediciones podamos contar con gente de nuevos países para continuar ampliando esta exitosa iniciativa”, explicó Camila Reid, gerente de comunicaciones corporativas de Bayer Chile. “Queremos que los jóvenes puedan experimentar las ciencias de una forma más entretenida y atractiva, en un programa que los saca de las salas de clase y los lleva a la naturaleza”, agregó.

El campamento

Cada año, entre agosto y septiembre, se lanza la convocatoria para participar del Campamento Científico Bayer Kimlu del año siguiente. Para postular, se debe completar un formulario con datos personales, responder preguntas motivacionales y adjuntar documentos, junto con un video de minuto.

Los postulantes que cumplan con las bases de postulación, son elegidos a partir de su experiencia y motivación. 40 jóvenes serán seleccionados para participar de este programa.

Pueden postular jóvenes entre 14 y 18 años de Argentina, Chile y Uruguay.

Cada seleccionado será contactado por el equipo organizador e informado de todo lo necesario previo a la ejecución del campamento.

Sexta edición

Esta fue la sexta versión del Campamento Científico Bayer Kimlu, que ya ha inspirado a casi de 250 jóvenes que se han desarrollado personal y profesionalmente, y hoy estudian en las mejor