Triatlón, Clivio nuevamente entre los mejores de Sudamerica

Deportes / 25-03-2017

Un nuevo desafío se le presento al joven talento de las siete colinas en el plano internacional como fue el domingo pasado el Sudamericano Junior de Montevideo donde logro clasificar al Panamericano de Canadá.

En diálogo con La Semana Tomas Mateo Clivio nos contó esta nueva experiencia en el plano internacional consiguiendo el objetivo de clasificar a la competencia previa al Mundial como es el Panamericano, repitiendo lo logrado en 2016 donde llegó a la cita máxima que se realizó en Cozumel México.

“Tuve la posibilidad de clasificar al Panamericano nuevamente, en cuanto a la carrera salí a 30’ segundos de la punta en la natación, ahí se me escapo el pelotón de adelante, hice una gran desgaste en la bicicleta para alcanzarlos por suerte lo logre, pero no hice el pedestrismo que pude haber hecho y sin dudas hay que mejorar la natación” comentó Clivio. En lo que respecta a la competencia la selección chilena metió el 1,2,3 del podio “los chilenos entrenan todos juntos se ven todos los días, yo creo que pude haber hecho podio si hubiese salido un poco más cerca del agua”.

El joven de las siete colinas a pesar de no contar la infraestructura necesaria para entrenar en las siete colinas tiene que redoblar esfuerzos yendo a Rosario a nadar pero el destino l permitiría entrenar con el mejor del país.

“Lo próximo que tengo es el final del campeonato argentino de Triatlón en Concepción del Uruguay, después me voy un mes a San Juan a entrenar con Gonzalo Tellechea que es dos veces olímpicos, cuando fui al Mundial empecé hacer una muy buena relación y me evitó a hospedarme su casa, voy aprender mucho además voy a nadar todos los días y muchos metros que es lo que me está haciendo falta ya que acá nado solo tres veces por semana” sentencio el joven.

Todavía “El Heredero” tiene mucho por dar pero como siempre trabajando a conciencia junto a su padre que es el guía en esta carrera deportiva que está iniciando para convertirse en un atleta Elite.

Por su parte el Intendente Domingo Maiocco lo recibió en la semana en el Palacio Municipal para otorgarle un nuevo reconocimiento a una de las máximas proyecciones deportivas del país y brindarle todo su apoyo que desde hace un tiempo también es económico aportando una beca deportiva muy merecida.