Qué productos se pueden comprar en cuotas con y sin interés

Interés General / 31-03-2017

El Gobierno prorrogó el Ahora 12 e incorporó pagos en 3 y 6 cuotas sin interés.

Con el objetivo de reactivar el consumo a partir de abril, el gobierno nacional anunció la prórroga de los planes “Ahora 12” y “Ahora 18” y el lanzamiento de los planes en 3 y 6 cuotas sin interés para la compra de ropa, calzado y marroquinería de producción nacional.

Estos programas oficiales estarán disponibles para el consumidor desde el sábado 1 de abril. Según se publicó en el Boletín Oficial, se podrán adquirir mediante el financiamiento previsto, los bienes de producción nacional comprendidos en las categorías que a continuación se detallan:

“Ahora 3” y “Ahora 6” (sin interés)

Indumentaria: Comprende únicamente los siguientes productos: prendas de vestir para hombres, mujeres y niños (incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir), para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Calzado y marroquinería: Comprende únicamente los siguientes productos: calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales, para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

“Ahora 12” y “Ahora 18”

Línea blanca: Comprende únicamente los siguientes productos: aires acondicionados, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers, para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Materiales y herramientas para la construcción: Comprende los siguientes productos: arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera y herramientas de trabajo, entre otros, para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Muebles: Comprende todos los muebles para el hogar, para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Bicicletas: Comprende todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas, para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Motos: Comprende a todas aquellas cuyo precio final no sea superior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Turismo: Comprende los siguientes servicios a ser prestados íntegramente dentro del Territorio Nacional: pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, y excursiones y actividades recreativas, para las adquisiciones y/o contrataciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Colchones: Comprende colchones y sommiers, para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Libros: Comprende textos escolares y libros de impresión nacional, para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Anteojos: Comprende anteojos recetados, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a PESOS CINCO MIL ($ 5.000), para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Artículos de Librería: Comprende artículos escolares de librería (cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros), para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Juguetes y Juegos de Mesa: Comprende todos los productos, para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Teléfonos celulares 4G, para las adquisiciones que tengan lugar cualquier día de la semana.

Neumáticos, accesorios y repuestos para automotores y motos, para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Instrumentos musicales, para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Computadoras, notebooks y tabletas, para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Artefactos de iluminación, incluyendo los artefactos eléctricos de iluminación de tecnología LED (light-emitting diode), para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.

Televisores, para las adquisiciones que tengan lugar entre los días jueves y domingo, ambos inclusive.